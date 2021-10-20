AlphaTauri pilotları, Amerika GP için heyecanlı

AlphaTauri, 2021 takımlar şampiyonasında 92 puanla altıncı sırada oturuyor. Sezonun bitmesine altı yarış kala beşinci Alpine ile aralarındaki fark ise 12 puan.

İtalyan takım, geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle Amerika Grand Prix'sini atladıklarını, ancak bu hafta sonu COTA'da tekrar piste çıkacakları için mutlu olduklarını söyledi.

Takımın sürücüleri, Pierre Gasly ve Yuki Tsunoda, Amerika Grand Prix'si öncesi konuştu.

Gasly, "Türkiye'deki son yarışta, saf performansımızın gerçekten iyi olduğunu ve sıralamalarda Ferrari ve Red Bull ile saniyenin onda biri içinde mücadele ettiğimizi gördük. Bu yüzden, sıralama seansında ilk beşte olmaktan çok mutluydum."

"Yarış, ceza olmasaydı daha da iyi olabilirdi ancak iki Mercedes, iki Red Bull ve bir Ferrari'nin arkasında, on saniye içerisinde yer almak gerçekten olumlu. Ayrıca gridin önüne yakın olduğumuzu bir kez daha doğrulamak güzel." dedi.

Fransız sürücü, Austin'de gerçekleştirilecek Amerika GP hakkında ise, "Austin'de henüz harika bir yarış geçirmedim. En son gittiğimizde onuncu sırayı almam, oradaki en iyi yarışımdı."

"Sürüş açısından pist gerçekten heyecan verici, çok hızlı ve özellikle ilk sektörü çok beğeniyorum çünkü biraz Suzuka'yı hatırlatıyor. Daha sonra ikinci sektör biraz daha yavaş ve daha teknik."

"Genel olarak çok ilgi çekici, ancak bu hafta sonunun oldukça karmaşık olabileceğini düşünüyorum. Birkaç hafta önce MotoGP'yi izledikten sonra, orada geçen yarışta zaten oldukça kötü olan tümsekler şimdi daha da kötüleşmiş görünüyor."

"Aracın ayarlarından taviz vermemiz gerekecek, ancak oraya varana kadar gerçekten bilemeyeceğiz. Bu konuda özellikle endişelenmiyorum çünkü aracımız şu anda her yerde iyi çalışıyor. Sadece Alpine ile şampiyonada arayı kapatmak için, bizi pusuya düşürecek herhangi bir sorundan kaçınmamız gerekiyor." dedi.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02, Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41, and George Russell, Williams FW43B Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Tsunoda ise Türkiye'de Hamilton'a karşı iyi bir savunma yaparak puan barajında yer alıyordu. Ancak daha sonra spin atarak yarışı 14. sırada tamamlayabildi.

Japon sürücü, "Bence Türkiye hafta sonu benim için oldukça olumluydu ve başlangıçtan itibaren antrenman boyunca iyi bir tempodaydım."

"Sıralama seansında pist koşulları büyük ölçüde değişti. Hızı ve doğru araç dengesini sağlamak için biraz zorlandım, ancak sıralama turlarında son bölüme kadar çıktık ve yarışa 9. sıradan başlamak güzeldi."

"Yarışın ıslak zeminde başlamasıyla birlikte, Q2'de kullandığım yumuşak lastiği başlangıç için kullanma dezavantajım olmadı."

"Yarışta Lewis ile olan savaşımdan keyif aldım, ancak spin attıktan sonra lastik sıcaklıkları çok düştü ve hızı geri yakalamakta zorlandım."

"İlginç bir hafta sonuydu. Çok şey öğrendim ve gelecek için iyi bir deneyim olacak." dedi.

Çaylak sürücü Tsunoda için, kalan altı yarışta aşina olduğu tek pist Abu Dhabi olacak.

Tsunoda, "Bu sezon Türkiye'den sonraki yarışlarda, daha önce sürdüğüm tek pist Abu Dhabi. Dolayısıyla Austin'deki bu hafta sonu da dahil olmak üzere tüm pistler yeni bir deneyim olacak."

"İstanbul'dan sonra simülatörde birkaç gün geçirdim ve COTA pistinde sürdüm. Birçok farklı virajı var. İlk virajdaki dik tırmanış ile çok ilginç bir pist gibi görünüyor."

"İlk sektör bir hız treni gibi olacak. İlk defa tecrübe etmek için sabırsızlanıyorum."

"MotoGP sürücülerinin pist zemininden şikayet ettiğini gördüm. Bu hafta sonu, bu konuda neler yaptıklarını göreceğiz."

"Aynı zamanda Amerika'ya ilk seyahatim olacak ve bunu dört gözle bekliyorum."

"Amerika her zaman ziyaret etmek istediğim ülkeler listesindeydi, bu yüzden bu gezi için heyecanlıyım."

"Austin'deki barbekü restoranları hakkında çok şey duydum. Denemek ve Japon Wagyu bifteğine kıyasla nasıl olduğunu görmek için hevesliyim!" dedi.