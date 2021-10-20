Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

part of
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Ricciardo, şu ana kadar şampiyon olamaması fikriyle barışmış
Formula 1 / Birleşik Devletler GP Haberler

AlphaTauri pilotları, Amerika GP için heyecanlı

Ekleyen:

AlphaTauri sürücüleri, Amerika Grand Prix'si öncesi COTA pisti hakkında konuştular.

AlphaTauri pilotları, Amerika GP için heyecanlı

AlphaTauri, 2021 takımlar şampiyonasında 92 puanla altıncı sırada oturuyor. Sezonun bitmesine altı yarış kala beşinci Alpine ile aralarındaki fark ise 12 puan.

İtalyan takım, geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle Amerika Grand Prix'sini atladıklarını, ancak bu hafta sonu COTA'da tekrar piste çıkacakları için mutlu olduklarını söyledi.

Takımın sürücüleri, Pierre Gasly ve Yuki Tsunoda, Amerika Grand Prix'si öncesi konuştu. 

Gasly, "Türkiye'deki son yarışta, saf performansımızın gerçekten iyi olduğunu ve sıralamalarda Ferrari ve Red Bull ile saniyenin onda biri içinde mücadele ettiğimizi gördük. Bu yüzden, sıralama seansında ilk beşte olmaktan çok mutluydum."

"Yarış, ceza olmasaydı daha da iyi olabilirdi ancak iki Mercedes, iki Red Bull ve bir Ferrari'nin arkasında, on saniye içerisinde yer almak gerçekten olumlu. Ayrıca gridin önüne yakın olduğumuzu bir kez daha doğrulamak güzel." dedi.

Fransız sürücü, Austin'de gerçekleştirilecek Amerika GP hakkında ise, "Austin'de henüz harika bir yarış geçirmedim. En son gittiğimizde onuncu sırayı almam, oradaki en iyi yarışımdı."

"Sürüş açısından pist gerçekten heyecan verici, çok hızlı ve özellikle ilk sektörü çok beğeniyorum çünkü biraz Suzuka'yı hatırlatıyor. Daha sonra ikinci sektör biraz daha yavaş ve daha teknik."

"Genel olarak çok ilgi çekici, ancak bu hafta sonunun oldukça karmaşık olabileceğini düşünüyorum. Birkaç hafta önce MotoGP'yi izledikten sonra, orada geçen yarışta zaten oldukça kötü olan tümsekler şimdi daha da kötüleşmiş görünüyor."

"Aracın ayarlarından taviz vermemiz gerekecek, ancak oraya varana kadar gerçekten bilemeyeceğiz. Bu konuda özellikle endişelenmiyorum çünkü aracımız şu anda her yerde iyi çalışıyor. Sadece Alpine ile şampiyonada arayı kapatmak için, bizi pusuya düşürecek herhangi bir sorundan kaçınmamız gerekiyor." dedi.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02, Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41, and George Russell, Williams FW43B

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02, Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41, and George Russell, Williams FW43B

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Tsunoda ise Türkiye'de Hamilton'a karşı iyi bir savunma yaparak puan barajında yer alıyordu. Ancak daha sonra spin atarak yarışı 14. sırada tamamlayabildi.

Japon sürücü, "Bence Türkiye hafta sonu benim için oldukça olumluydu ve başlangıçtan itibaren antrenman boyunca iyi bir tempodaydım."

"Sıralama seansında pist koşulları büyük ölçüde değişti. Hızı ve doğru araç dengesini sağlamak için biraz zorlandım, ancak sıralama turlarında son bölüme kadar çıktık ve yarışa 9. sıradan başlamak güzeldi."

"Yarışın ıslak zeminde başlamasıyla birlikte, Q2'de kullandığım yumuşak lastiği başlangıç için kullanma dezavantajım olmadı."

"Yarışta Lewis ile olan savaşımdan keyif aldım, ancak spin attıktan sonra lastik sıcaklıkları çok düştü ve hızı geri yakalamakta zorlandım."

"İlginç bir hafta sonuydu. Çok şey öğrendim ve gelecek için iyi bir deneyim olacak." dedi.

Çaylak sürücü Tsunoda için, kalan altı yarışta aşina olduğu tek pist Abu Dhabi olacak.

Tsunoda, "Bu sezon Türkiye'den sonraki yarışlarda, daha önce sürdüğüm tek pist Abu Dhabi. Dolayısıyla Austin'deki bu hafta sonu da dahil olmak üzere tüm pistler yeni bir deneyim olacak."

"İstanbul'dan sonra simülatörde birkaç gün geçirdim ve COTA pistinde sürdüm. Birçok farklı virajı var. İlk virajdaki dik tırmanış ile çok ilginç bir pist gibi görünüyor."

"İlk sektör bir hız treni gibi olacak. İlk defa tecrübe etmek için sabırsızlanıyorum."

"MotoGP sürücülerinin pist zemininden şikayet ettiğini gördüm. Bu hafta sonu, bu konuda neler yaptıklarını göreceğiz."

"Aynı zamanda Amerika'ya ilk seyahatim olacak ve bunu dört gözle bekliyorum."

"Amerika her zaman ziyaret etmek istediğim ülkeler listesindeydi, bu yüzden bu gezi için heyecanlıyım."

"Austin'deki barbekü restoranları hakkında çok şey duydum. Denemek ve Japon Wagyu bifteğine kıyasla nasıl olduğunu görmek için hevesliyim!" dedi.

Biletler
paylaşım
yorumlar
Ricciardo, şu ana kadar şampiyon olamaması fikriyle barışmış

Önceki haber

Ricciardo, şu ana kadar şampiyon olamaması fikriyle barışmış
Yorumları görüntüle
Daha fazlası
Aybike Simay Erden
Raikkonen, F1'deki adrenalinin yerini doldurmaya çalışmayacak
Formula 1

Raikkonen, F1'deki adrenalinin yerini doldurmaya çalışmayacak

Rosberg: "Hamilton, yetenek açısıdan tüm zamanların en iyisi"
Formula 1

Rosberg: "Hamilton, yetenek açısıdan tüm zamanların en iyisi"

Albers: "Türkiye'de Hamilton şanssızdı ve Verstappen formunda değildi"
Formula 1

Albers: "Türkiye'de Hamilton şanssızdı ve Verstappen formunda değildi"

Çok Okunanlar Bugün

Hakkinen, Şampiyonlar Yarışı'nda Bottas'la takım arkadaşı olacak
GENEL GENEL

Hakkinen, Şampiyonlar Yarışı'nda Bottas'la takım arkadaşı olacak

Red Bull ve AlphaTauri, Acura logolu araçlarının ilk görüntüsünü yayınladı
Formula 1 Formula 1

Red Bull ve AlphaTauri, Acura logolu araçlarının ilk görüntüsünü yayınladı

Ricciardo, şu ana kadar şampiyon olamaması fikriyle barışmış
Formula 1 Formula 1

Ricciardo, şu ana kadar şampiyon olamaması fikriyle barışmış

Webber: “Sihirbaz Alonso, 2022’de tehlikeli olabilir”
Formula 1 Formula 1

Webber: “Sihirbaz Alonso, 2022’de tehlikeli olabilir”

Amerika GP basın toplantısı programı açıklandı
Formula 1 Formula 1

Amerika GP basın toplantısı programı açıklandı

Ağırlık, Aston Martin'in yeşil F1 renk düzeninde önemli bir faktör
Formula 1 Formula 1

Ağırlık, Aston Martin'in yeşil F1 renk düzeninde önemli bir faktör

Toprak: "Motosikletteki 'titreşimler' üçüncü galibiyeti almamı engelledi"
World Superbike World Superbike

Toprak: "Motosikletteki 'titreşimler' üçüncü galibiyeti almamı engelledi"

Verstappen: "Honda ile olan ilişkimiz, Renault'dan farklı"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Honda ile olan ilişkimiz, Renault'dan farklı"

Son Haberler

AlphaTauri pilotları, Amerika GP için heyecanlı
Formula 1 Formula 1

AlphaTauri pilotları, Amerika GP için heyecanlı

Ricciardo, şu ana kadar şampiyon olamaması fikriyle barışmış
Formula 1 Formula 1

Ricciardo, şu ana kadar şampiyon olamaması fikriyle barışmış

Amerika GP basın toplantısı programı açıklandı
Formula 1 Formula 1

Amerika GP basın toplantısı programı açıklandı

Tost, Honda içerisinde F1'den ayrılma konusunda "fikir ayrılığı" olduğunu düşünüyor
Formula 1 Formula 1

Tost, Honda içerisinde F1'den ayrılma konusunda "fikir ayrılığı" olduğunu düşünüyor

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.