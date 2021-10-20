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Ricciardo, şu ana kadar şampiyon olamaması fikriyle barışmış

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Daniel Ricciardo, daha öncesinde "biraz üzgün" hissetmesine rağmen, zihniyetini değiştirmesinin ardından şu ana kadar Formula 1 şampiyonu olamama fikri ile "barıştığını" söyledi.

Ricciardo, şu ana kadar şampiyon olamaması fikriyle barışmış

McLaren F1 sürücüsü Ricciardo, hem 2014 hem de 2016'da Red Bull ile şampiyonayı üçüncü sırada tamamladı, ancak o sezonlardan beri şampiyonada aldığı en iyi sonuç beşincilik oldu.

Avustralyalı pilot F1'in en yetenekli sürücülerinden biri olarak görülmesine rağmen, son senelerde Renault ve McLaren ile düzenli olarak önlerde mücadele vermeyi başaramadı.

Ricciardo, Monza'da McLaren adına dominant bir galibiyet alarak yeteneklerini tekrardan insanlara hatırlatırken, Woking merkezli takımın 2012'den beri ilk galibiyetini almış oldu.

F1'in Beyond the Grid podcastinin yeni bölümünde konuşan Ricciardo, her ne kadar yeteneğinin dünya şampiyonluğu almayı hak ettiğini düşündüğünü söylese de, şu ana kadar kazanamamış olması fikriyle barıştığını söyledi.

Ricciardo açıklamalarında, "Belirli bir noktada üzgündüm, 'Şu ana kadar şampiyon olmuş olmam gerekiyordu, bu çok can sıkıcı, neden alamıyorum, yanlış zaman, yanlış yer' diye düşünüyordum."

"Ancak belki de kendi içimdeki büyüme veya olgunlukla beraber artık böyle düşünmüyorum."

"Hâlâ buradayım çünkü şampiyon olabileceğime inanıyorum ve şampiyon olmak istiyorum."

"Ancak ne olursa olsun bununla barış içerisinde olacağım, piste çıkıp her şeyimi buraya koyduğum sürece yaptığım işten memnun olacağım."

Ricciardo, 2018 sezonunun sonunda Red Bull'dan ayrılarak Renault'ya geçti ve Fransız takım ile iki sezon geçirdikten sonra McLaren ile üç senelik sözleşme imzaladı.

2021 sezonu Ricciardo için yavaş başladı ve takım arkadaşı Lando Norris'in seviyesine yükselemedi ancak Monza galibiyetinden sonra gidişat Avustralyalı pilot adına değişti.

Ricciardo, şampiyonluk kazanamaması hâlinde McLaren'de geçirdiği zamanı bir başarısızlık olarak görmeyeceğini, takım ile geçirdiği zamandan keyif aldığını söyledi.

Avustralyalı pilot, "Beş sene boyunca McLaren'de olduğumu düşünelim, diyelim ki şampiyon olamadım. Bunu beş senelik bir başarısızlık olarak görmek istemiyorum."

"Çünkü o zaman 'Tamam, bu hayatımın beş senesini tuvalete atıp sifonu çekmektir' gibi olur. Beş yıl, hayatınızın önemli bir dönemi."

"Belki de benim zihniyet değişimim buydu. Yanlış anlaşılmasın, bu değişim beni daha yumuşak veya daha az hırslı veya daha düşük motivasyonu olan biri kılmadı. Ancak spordaki zamanımdan keyif almak istiyorum."

"Hedefim dünya şampiyonu olmak ve bence her sabah yataktan kalktığımda hedefim bu olacak. Ancak hayatımdaki tüm mutluluk kaynağının bu olmasını istemiyorum."

"Bunu 10 senedir yapıyorum. Daha dünya şampiyonu olamadım, bu nedenle olmamın garantisi yok. Tüm yumurtalarımı tek bir sepete koymak istemiyorum ve bunu başaramadığım için hayatımın sonuna kadar perişan olmak istemiyorum."

"Monza'da yarışı kazanmak muhtemelen benim 2021'de ihtiyacım olan tüm mutluluğu bana sağladı. Bu aynı zamanda, sadece dünya şampiyonluğundan değil, başka şeylerden de mutlu olabildiğimi bana gösterdi."

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