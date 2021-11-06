Alfa Romeo, 2022 pilot kararını Brezilya GP sonrası verecek

İsviçre merkezli takım, 2022 için Kimi Raikkonen'in yerine Valtteri Bottas'la anlaşsa da, Fin pilotun takım arkadaşının kim olacağı belirsizliğini koruyor.

Formula 2'de yarışan Guanyu Zhou, koltuğun favorisi olarak ortaya çıkmıştı. Fakat Andretti'nin takımı satın alma ihtimaliyle, Colton Herta da bu mücadeleye dahil oldu ve bu sebeple sürücü konusu ikinci plana itildi.

Ancak Andretti'nin Alfa Romeo'nun sahipleriyle yaptığı görüşmelerin olumsuz sonuçlanmasıyla, sürücü durumu da nispeten basitleşmiş oldu ve artık nihai kararın verilmesi bekleniyor.

Takım patronu Frederic Vasseur, Brezilya Grand Prix'sinin ardından 2022 pilot kararını vereceklerini belirtti.

Vasseur, Meksika'da şöyle dedi: "Farklı sebeplerden ötürü, artık biraz daha az ilgi odağı olduğumuza göre [yakında] bir karar alacağız."

"Önümüzdeki birkaç gün içinde, muhtemelen de Brezilya'dan sonra bir karar vereceğiz."

Alpine Akademisi sürücüleri Zhou ve Oscar Piastri, koltuk için adaylar arasında yer alıyor ve Vasseur, takım yönetiminin sürücü kararı konusunda acele etmediğini söylüyor.

"Bu konuda sakin kalmalıyız. Bu, bizim için önemli bir seçim. Bu yüzden karar vermek kolay değil. Yakında bir karar alacağız ve karar verdiğimiz anda size haber verilecektir."

Antonio Giovinazzi, sahip olduğu deneyimle birlikte, takımda kalacağı konusundaki umudunu korusa da, Vasseur bu konunun göründüğünden biraz karmaşık olduğunu belirtti.

"Yeni kuralların, her iki sürücüyü birden değiştirmek adına iyi olup olmadığı veya yeni kurallarla birlikte istikrarın önemli bir konu olup olmadığı zaten başlı başına bir soru."

"İki üç günlük test ile, sezon öncesi hazırlıklarının çok kısa olduğunu ve eğer bir dayanıklılık veya hava sorunu varsa daha da azalabileceğini biliyoruz."

"Bu, ilk günden itibaren hazır olmamız gerektiği anlamına geliyor çünkü çok iyi biliyoruz ki bu tür bir şampiyonada, bir orta grup takımın için ilk yarış, sık sık büyük puanlar kazanabileceğiniz bir yarış oluyor."

"Bu yüzden sürücü tarafında tutarlılığa sahip olmanın, alınacak kararda bir faktör olduğu doğru, ancak tek faktör bu değil."

Michael Andretti Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Andretti anlaşmasının gerçekleşmemesi

Vasseur, Andretti ve Sauber yönetimi arasındaki görüşmelere doğrudan dahil olmasa bile, Hinwil merkezli ekibin takımı satmama kararının aslında mevcut sahiplerin ne kadar tutkulu olduğunu gösterdiğini belirtti.

Andretti anlaşmasının gerçekleşmemesiyle Alfa Romeo'nun nasıl bir konumda olduğu sorusuna Vasseur, "İyi durumdayız."

“Bu, mevcut hissedarların şirkete gönderdiği çok güçlü bir mesaj ve herkes tarafından gerçekten takdir edildiğini düşünüyorum."

“Ayrıca omuzlarımız üzerinde büyük bir baskı var. Başta ben olmak üzere tüm ekip üyeleri ve şirketin tüm çalışanları, bu baskıyı hissediyoruz ve gelecekte iyi sonuçlar almak için üzerimizde olumlu bir baskı olduğunu düşünüyorum.” yanıtını verdi.