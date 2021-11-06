Mercedes'in Hamilton'ın motor cezası alma ihtimaliyle ilgili endişeleri azaldı

Alman otomobil üreticisi, içten yanmalı motorunda bazı dayanıklılık sorunlarıyla mücadele ediyor. Bu durum da kendi fabrika takımını ve müşteri takımını son yarışlarda grid cezaları almaya sevk etti.

Valtteri Bottas zaten altıncı içten yanmalı motorunu kullanıyorken, Hamilton'ın şampiyonanın son aşamalarında ekstra güç üniteleri alması gerekirse, şampiyonluk umutları büyük ölçüde etkilenebilir.

Ancak Meksika Grand Prix'sinde konuşan Mercedes takım patronu Toto Wolff, takımın bu hafta sonu bir değişiklik yapması gerekmeyeceğinden emin olduğunu ve sezonu ceza almadan bitirebileceği hakkında daha iyi hissettiklerini söyledi.

Wolff, "Çözülmüş gibi görünen bir problem konusunda, artık daha güçlü hissettiğimizi düşünüyorum.” dedi.

Wolff, F1'de geçişin çok zor olduğunu ve Mercedes'in kaçınılması mümkünse motor değişikliği yapmak istemediğini söyledi.

"Ceza almanın asla doğru olmadığını düşünüyorum çünkü bu günlerde geçiş yapmak çok zor”

"Valtteri'nin Türkiye'de kesinlikle baskın olduğunu gördünüz ancak Amerika'da ceza yüzünden trafiğe takılıp kaldı."

"Yani ana göre karar alıyoruz. Cezaya ihtiyacımız olup olmadığına karar veriyoruz. Burada kesinlikle bir ceza almayacağız."

"Belki de sezon sonuna kadar da ihtiyacımız olmaz. Bu gerçekten tartışılan bir şey.”

Lewis Hamilton, Mercedes W12 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Meksika'da şimdiye kadar şampiyona rakibi Red Bull önde gibi görünse de, Wolff, hafta sonundan beklentilerine dair her şeyin kaybolmadığını düşünüyor.

Ayrıca, Honda'nın yüksek rakımlı yerlerde sahip olduğu önceki güç avantajının artık olmadığını düşünüyor.

"Meksika'yı çok iyi karşılandığımız için sevmemize rağmen, [Meksika] araç performansı açısından bizim için hiç bu kadar mutlu bir yer olmamıştı."

"İyi olduğumuz noktayı bulamıyor gibiyiz ve bu yüzden [antrenmanlarda] farklı yönler bulmaya çalıştık."

"Olumlu yandan ise, motorumuz iyi performans gösteriyor. Önceki yıllarda biraz fark vardı ve şu an iyiyiz."

"Bu yüzden bizim için, mümkün olan en iyi işi yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Fakat belki de Max'in performansıyla bu zor olacak."