Red Bull, Meksika GP'de Perez'e takım emri verme ihtimalini reddetmiyor

Red Bull pilotu Perez, kendi ülkesi Meksika'da gerçekleştirilecek yarışta, kendi taraftarının önünde galibiyete ulaşmak istiyor.

Fakat takım arkadaşı Verstappen, Lewis Hamilton ile yakın bir şampiyonluk mücadelesine girişmiş durumda ve Perez'in 1-2 gitmeleri durumunda takım arkadaşına yol vermesinin, şampiyonluk savaşı için önemli olabileceği düşünülüyor.

Red Bull takım patronu Christian Horner, bu sebeple pazar günü Perez'in Verstappen'in önünde gitmesi durumunda takım emri vermek zorunda kalabileceklerini belirtti.

Sky'ın takım emirleriyle alakalı yönelttiği bir soruya yanıt veren Horner, “Bunun bir takım sporu olduğunu anlamak gerekiyor."

"Bu bir takım sporu ve şu anda hem takımlar hem de sürücüler şampiyonluğu için savaşıyoruz."

"Bu, bizim için takvimdeki 22 yarıştan sadece biri, fakat Checo'nun kendi ev yarışı ve hal böyle olunca bir sürücüden bunu yapmasını istemek zorunda kalmaktan nefret ediyorsunuz."

"Ancak yarıştan önce tüm bu senaryoları konuşmamız ve yarışa girerken net bir plana sahip olmamız gerekiyor, böylece herkes planın ve hedefin ne olduğunu biliyor olacak."

“Buradaki tek amaç, yarıştan maksimum puanla ayrılmak. Çünkü şampiyonanın bu noktasında tek bir puan kaybetmeyi dahi göze alamayız."

"Bu, bir takım sporu ve herkes takım içerisindeki rolünü oynuyor. Eğer hafta sonundan mümkün olan en yüksek puanı almamız gerekiyorsa, bunu yapmamız gerekecek."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Hem Horner hem de Perez, Meksika GP öncesinde takım emirleriyle alakalı herhangi bir görüşme olmadığını söyleseler de, bu konunun yarış öncesindeki strateji toplantılarında gündeme gelmesi bekleniyor.

Horner, "Bunları her yarış öncesinde olduğu gibi kesinlikle yine görüşüyor olacağız."

"Sergio, görevinin ne olduğunu ve takım için takım arkadaşını desteklemesi gerektiğini biliyor."

"Ayrıca bu, sahip olması harika bir problem olur." dedi.

Perez son yarışlarda iyi bir çıkış yakaladı. Türkiye'de Hamilton'la savaşta rakibini ardında tutan Perez, uzun süre sonra ilk podyumunu aldı ve Austin'de de bir kez daha podyuma çıkmayı başardı.

Horner, "Ona ön tarafta ihtiyacımız var."

"Austin'de gördünüz, Sergio'nun orada olması, Lewis'in ilk bölümü daha uzun tutmasını engelledi. Lewis o bölümü uzatamadı çünkü Checo'ya karşı yerini korumak için pite girmesi gerekiyordu."

“Yani orada olması, stratejik anlamda daha fazla seçenek sunuyor. Biz daha önce bu konuda çaresiz kalıyorduk. Yani Sergio'nun formda olmasının tam zamanı." dedi.