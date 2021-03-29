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Formula 1 / Bahreyn GP / Son dakika

Mercedes’in, 2021 sezonunda Red Bull’a karşı ‘’üstünlüğü yok’’

Ekleyen:
Çeviren:
Betim Aker

Mercedes, bu senenin ilk yarışı olan Bahreyn Grand Prix’ini kazanmalarına rağmen Red Bull’a karşı üstünlük sağlayamadıklarını düşünüyor.

Mercedes’in, 2021 sezonunda Red Bull’a karşı ‘’üstünlüğü yok’’

Alman takımın agresif stratejisinin yanında Lewis Hamilton’ın mükemmel lastik yönetimi ve defansif sürüşüyle birlikte dünya şampiyonu, pazar günü Sakhir’de Max Verstappen’i geride bırakmayı başardı.

Ancak, zor sezon öncesi testlerinden sonra ilk yarışı kazanmanın sevincine rağmen, Mercedes bu sezon hiçbir avantajları olmadıkları görüşünde.

Mercedes’in pist üstü şef mühendisi Andrew Shovlin, ‘’Red Bull’a kıyasla hiçbir üstün yanımız yok."

‘’Düzlük hızına, yüksek hızlı virajlara veya birbirine bağlı virajlara güvenerek geçirdiğimiz birçok güçlü yılımız oldu. Ancak bu kez baktığınızda, onlardan daha hızlı olduğumuz bir yer yoktu.’’

"Sıralama turlarında, bize gerçekten toz yutturdukları birkaç viraj vardı: yüksek hızlı virajın yanında 9 ve 10. virajlar. Oralarda gerçekten çok güçlüydüler."

‘’Ana mesele de bu. Sıralamalarda en hızlı gidebildiğimiz virajlarda onlarla aynı hızdaydık ancak onlar diğerlerinde de daha hızlılardı. Daha hızlı bir araca ihtiyacımız var, bu kadar basit.’’ dedi.

Mercedes son birkaç sezondur önlerde olmanın keyfini çıkarsa da, Red Bull’un önle arayı kapatma çabası ilk kez şahit olduğumuz bir şey değil.

2018 yılında, Ferrari ve Red Bull’la baş etmeye çalışan Mercedes, Bakü’ye kadar herhangi bir yarış kazanamamıştı.

Shovlin, Mercedes ve Red Bull arasındaki performans dengesinin o zamanki kadar iyi olduğundan da bahsetti.

‘’Geçtiğimiz yıllarda da birkaç zor sezon geçirdi. Şu anki durum bize yabancı değil ve bunu idare etmek zorundayız.’’

‘’İki takım şu anda başa baş görünüyor. Bence bu zor bir yıl olacak.’’

‘’Red Bull’un sıkı çalıştığına şüphe yok. Onlar hedefine odaklı, hata yapmayan zeki bir takım. Max, şu anda kesinlikle olgun ve zeki bir sürücü, onlar da iyi gelişiyorlar.’’

‘’Geçtiğimiz her sezon, araçlarının performans kapasitesini gösterdiler. Bu neden başlangıç ne olursa olsun zor bir şampiyona olacak. Yakın olacak ve pes etmeyeceğiz. Onlar da size aynısını söyleyecektir.’’

Röportaj: Stephen Lickorish

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Seri Formula 1
Etkinlik Bahreyn GP
Editör Jonathan Noble

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