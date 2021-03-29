Vettel'in performansı Aston Martin'i endişelendirmiyor

Aston Martin pilotu Sebastian Vettel, yeni takımıyla ilk yarışında pek de iyi bir performans sergilemedi ve beklentilerin altında kaldı.

Sarı bayraklar nedeniyle sıralama turlarında ikinci bölüme kalamayan ve aldığı ceza nedeniyle yarışa son sıradan başlayan Vettel, yarış içerisinde Esteban Ocon'a çarpınca on saniye cezası aldı.

Sonuç olarak Vettel için "unutulması gereken yarışlardan" bir diğeri oldu.

Szafnauer, yarıştan sonra Vettel hakkında şöyle konuştu: "Şu anda sürdüğü araç, daha önce sürdüğü araçtan tamamen farklı. Araç özellikleri, güç ünitesi özellikleri ve bunun gibi bir çok şey farklı."

"Bugüne kadar sadece sıralama turlarında aracı kavramaya başlamıştı ve araçta kendisine uygun ayar değişiklikleri yapıyordu. Onda da kendisini sarı bayraklar engelledi."

"Her şey daha yeni olduğu için henüz onu dinleme şansım olmadı. Yani neler olduğunu bilmek zor. Fakat henüz gerçekten çok erken, kış testlerinde çok fazla tur atamadı."

"Sadece üç günlük bir kış testimiz vardı ve o günleri Lance ile paylaşmak zorundaydı. Onda da tüm sorunlar onu buldu."

"Seb'i olması gereken yere götürebileceğimizden hâlâ eminim. Sonuncu başladı ve iyi bir tempo yakaladı. Fakat dediğim gibi sert lastikte zorlandık ve sert lastiğe çok erken geçti."

"Bu yüzden biraz anlayış göstermek gerek. Fakat sert lastiğe geçmeden önce bence tempo olarak iyiydi."

Szafnauer, Vettel'le ilgili şüpheleri olmadığını tekrarladı ve ekledi: "Sebastian sadece birkaç gündür bizimle. Kış testlerinde çok uzun bir mesafe kat edemedi ve hâlâ alışma sürecine devam ediyor, ancak sonunda en iyi performansını göstereceğinden hiçbir şüphem yok."

"Hemen sonuca varmak için ortada hiçbir sebep yok. Sadece bir yarış tamamladık. Evet, en iyi yarış değildi ama olumlu yönler var." "Tur zamanları, bizimle çok fazla zaman geçiren, aracımızı ve ekibimizi iyi tanıyan ve bazı anlarda çok rekabetçi olan Lance'in hızından farklı değildi." "Tabii ki Sebastian ile son yarış hakkında konuşacağım, fakat sonuca varmak için henüz çok erken. "