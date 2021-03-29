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Formula 1 / Bahreyn GP / Son dakika

Verstappen: "Red Bull, Bahreyn'de lastik anlamında ihtiyaç duyduğu esnekliğe sahip değildi"

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Editör

Max Verstappen, Bahreyn Grand Prix'sinde stratejik olarak Mercedes'e mağlup olmalarının ardından, stratejilerini gözden geçirmeleri gerektiğini ve daha fazla esnekliğe ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Verstappen: "Red Bull, Bahreyn'de lastik anlamında ihtiyaç duyduğu esnekliğe sahip değildi"

Hollandalı pilot, Bahreyn Grand Prix'sine yarışın favorisi olarak gelmişti ancak Mercedes'in stratejik anlamda agresifleşmesi ve Lewis Hamilton'ı daha erken pite alıp, farklı şeyler denemesiyle Lewis Hamilton'a mağlup oldu.

Mercedes, iki set yeni sert lastiğe sahip olduğu için, Hamilton'ı her iki pit stopta da bu lastiklere geçirdi. Red Bull'un aynı set lastiğe sahip olmaması, genç sürücünün stratejisini olumsuz etkiledi.

Mercedes sürücülerinin iki set yeni sert lastiğine karşılık, Verstappen'in elinde sadece bir set yeni sert lastik vardı. Takım, elindeki diğer sert lastiği, antrenman turlarında kullanmıştı.

Yarışın ardından konuşan Verstappen, bunun Red Bull'un ele alması gereken konulardan biri olduğunu ve lastik seçiminde daha iyi olmaları gerektiğini belirtti.

Verstappen, "Belki de stratejik anlamda neyi daha iyi yapabileceğimizi analiz etmemiz gerekeceğini düşünüyorum. Fakat aynı zamanda, onlarla aynı lastiklere sahip değildik."

"Stratejik anlamda çok fazla esnekliğimiz yoktu. Bundan ötürü belki de antrenman turlarındaki lastik seçimimizde daha iyisini yapabilirdik." dedi.

Diğer tarafta Red Bull patronu Christian Horner, Mercedes'in sıralama turlarına kıyasla yarışta çok daha hızlı bir araca sahip olduğunu düşündüğü için, Bahreyn Grand Prix'sini stratejik sebeplerle kaybettiklerini düşünmüyor.

"Mercedes, yarışın başında oldukça güçlü bir tempoya sahipti ve onlardan uzaklaşıp, kendimizi koruyacak boşluğu yaratamadık. Lastik aşınması konusundaki durumları etkielyiciydi."

"İlk bölümde Max, Lewis'le arasını asla iki saniyenin üzerine çıkaramadı. Erken pit stopla öne geçmek için erkenden pite geldiler ve sonra pist üstü pozisyonunu kabullenmek zorunda kaldık. Yarışa girerken, stratejimizi iki pit stop olarak belirlemiştik."

"Son pit stoplarını yine erkenden yaptılar. Onlardan 10 tur daha uzun süre pistte kaldık, bu yüzden son bölüm için daha iyi lastiklere sahiptik, ancak maalesef Lewis'in lastikleri dayanmalarını sağlayacak kadar yeterliydi."

"Böyle yakın bir yarışı kaybetmek elbette zor geliyor, ancak hafta sonuna dair pek çok olumlu şeyi görmeliyiz."

Verstappen, Bahreyn'de kazanamadıkları için hayal kırıklığına uğramalarının aslında pozitif bir şey olduğunu söyledi ve ekledi: "Geçen yıl olsa bugün elde ettiğimiz sonuçtan çok mutlu olurduk ve şimdi hayal kırıklığı yaşıyoruz."

"Bu yüzden kesinlikle ileriye doğru iyi bir adım attık ve tabii ki önümüzde çok uzun bir sezon var. Artık yolumuza devam edip, daha iyisini yapmak için çaba göstereceğiz."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Bahreyn GP
Pilotlar Max Verstappen
Takımlar Red Bull Racing
Editör Jonathan Noble

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