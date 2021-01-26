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Formula 1 / Analiz

2021 F1 araçlarında değişikliğe neden olan ciddi hız kazanımları

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2021 F1 araçlarında değişikliğe neden olan ciddi hız kazanımları
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Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör

Formula 1 takımları bu sene, geçen seneki şasileri kullanmak zorunda kalacaklar ancak bu durum, 2021'de araçlarda bazı büyük değişiklikler olmasını engellemedi.

Bu, tasarımların doğal gelişim süreci dışında kurallarda performansı azaltma amacıyla getirilen taban temelli bazı değişiklikler sayesinde olacak.

Tabanın arka tarafında üçgen şeklinde bir bölümün kırpılması, fren kanalı ve difüzör üzerinde yer alan kanatların boyutundaki değişikliklerin temel amacı, yere basma gücü seviyesini % 10 civarında azaltmaktı.

Bir süredir kullanılan Pirelli lastiklerinin gelişen araç performansları karşısında yoğun baskıya maruz kalmasının ardından bu değişikliklerde karar kılındı.

Tur zamanlarındaki hızlanma ve aynı zamanda F1 araçlarının tarihteki en ağır seviyesine ulaşması nedeniyle lastikler daha önce hiç olmadığı kadar güce maruz kaldılar.

Bu durum, lastik sorunları yaşanması ihtimalini ortaya çıkardı. Geçen sene yüksek hızlı virajları nedeniyle araçlar için en zorlayıcı pistlerden birisi olan Silverstone'da gerçekleştirilen Britanya GP'de lastiklerde sorun yaşayan isimler olmuştu.

Pirelli'nin sezon içerisinde benzer sorunlar yaşamaması için yapabileceği tek şey, minimum lastik basıncını arttırmaktı. Bu yöntem lastikleri korusa da, takımlar ve pilotlar gereğinden fazla şişkin lastiklerle yarışmaktan pek hoşlanmıyorlar.

Yere basma gücünü düşürmek için yapılan değişiklikler olmasaydı, o zaman takımlar 2021'de normalden daha az gelişim hakkına sahip olsalar dahi lastikler için durum daha kötü olacaktı.

Pirelli'nin F1 Patronu Mario Isola, geçen senenin sonunda değişikliğe gerek olduğunu şu gerekçelerle açıklamıştı. 

Isola, "Açıkçası şu an ile 2021 sonu arasındaki süreci düşünürsek, takımların araçları geliştirme yetenekleri oldukça büyük olacak."

"2021 sonunda, gerçekten çok yüksek yük seviyesine ulaşabiliriz."

"Bu yüzden lastik basıncını arttırmak zorunda kalıyoruz ancak o zaman yine istemediğimiz seviyede lastik aşınması, aşırı ısınma ve kabarcıklanma oluyor. Bu açıdan doğru hamle." demişti.

Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35, heads into the pits with a front puncture

Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35, heads into the pits with a front puncture

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

F1 pilotları bu sene araçların yavaşlamasını eleştirecek olsa da, son senelerdeki veriler FIA'nın bu konuda neden tepki vermek zorunda kaldığını gösteriyor.

Son senelerde pist yapısının aynı kalması nedeniyle Silverstone pistinin verilerini kıyasladık. 

Turbo hibrit dönemde Silverstone'da elde edilen pole pozisyonu dereceleri aşağıdaki gibi oldu.

2014: 1:35.766

2015: 1:32.248

2016: 1:29.287

2017: 1:26.600

2018: 1:25.892

2019: 1:25.093

2020: 1:24.303

2014'teki pole pozisyonu derecesi, sıralamalarda ıslak koşulların olmasından etkilenmiş olsa da, yine de o günden beri etkileyici bir gelişim olduğu görülüyor.

Bu sene kurallarda aerodinamik alanda değişiklikler olmasaydı, normal şartlarda tur zamanı muhtemelen 1:23 seviyesinde olacaktı. Bu da lastikler üzerinde daha fazla baskı olacağı manasına gelecekti.

Bu sene aerodinamik değişikliklerle birlikte Pirelli'nin daha sağlam ve sert lastikler için yaptığı değişiklikler, tur zamanlarını önemli seviyede düşürecek ve lastikler açısından sorunsuz bir yarış olmasını sağlayacaktır.

Sert lastiklerin, geçen seneki lastiklere göre 1 sn daha yavaş olması bekleniyor. Birçok teknik uzman ise tabanda yapılan değişiklikler nedeniyle araçların beklenenden daha fazla yavaşlayacağını düşünüyor.

Yine de 2021 F1 araçları Bahreyn'deki ilk testlere çıkana kadar takımların ciddi zamanı olacak. Bu süreçte takımlar, kaybettikleri performansı telafi etmeye çalışacaklar.

Red Bull bu süreçte, 2020 sonundaki seviyeye ulaşma hedefini kendisi için belirledi.

Red Bull'un Motor Sporları Danışmanı Helmut Marko, "Hedefimiz 2020 sonundaki yere basma gücü seviyesine ulaşmak. Yaklaşık % 20 civarında performans kaybettik." dedi.

Ancak bu kış döneminde takımların rüzgar tünelinde buldukları rakamlarla, son senelerde gördüğümüz agresif tur zamanlarına ulaşmaları pek kısa vadede olmayacak gibi görünüyor.

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Bu Haber Hakkında

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Editör Jonathan Noble

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