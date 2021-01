2021 F1 araçlarında değişikliğe neden olan ciddi hız kazanımları

Bu, tasarımların doğal gelişim süreci dışında kurallarda performansı azaltma amacıyla getirilen taban temelli bazı değişiklikler sayesinde olacak.

Tabanın arka tarafında üçgen şeklinde bir bölümün kırpılması, fren kanalı ve difüzör üzerinde yer alan kanatların boyutundaki değişikliklerin temel amacı, yere basma gücü seviyesini % 10 civarında azaltmaktı.

Bir süredir kullanılan Pirelli lastiklerinin gelişen araç performansları karşısında yoğun baskıya maruz kalmasının ardından bu değişikliklerde karar kılındı.

Tur zamanlarındaki hızlanma ve aynı zamanda F1 araçlarının tarihteki en ağır seviyesine ulaşması nedeniyle lastikler daha önce hiç olmadığı kadar güce maruz kaldılar.

Bu durum, lastik sorunları yaşanması ihtimalini ortaya çıkardı. Geçen sene yüksek hızlı virajları nedeniyle araçlar için en zorlayıcı pistlerden birisi olan Silverstone'da gerçekleştirilen Britanya GP'de lastiklerde sorun yaşayan isimler olmuştu.

Pirelli'nin sezon içerisinde benzer sorunlar yaşamaması için yapabileceği tek şey, minimum lastik basıncını arttırmaktı. Bu yöntem lastikleri korusa da, takımlar ve pilotlar gereğinden fazla şişkin lastiklerle yarışmaktan pek hoşlanmıyorlar.

Yere basma gücünü düşürmek için yapılan değişiklikler olmasaydı, o zaman takımlar 2021'de normalden daha az gelişim hakkına sahip olsalar dahi lastikler için durum daha kötü olacaktı.

Pirelli'nin F1 Patronu Mario Isola, geçen senenin sonunda değişikliğe gerek olduğunu şu gerekçelerle açıklamıştı.

Isola, "Açıkçası şu an ile 2021 sonu arasındaki süreci düşünürsek, takımların araçları geliştirme yetenekleri oldukça büyük olacak."

"2021 sonunda, gerçekten çok yüksek yük seviyesine ulaşabiliriz."

"Bu yüzden lastik basıncını arttırmak zorunda kalıyoruz ancak o zaman yine istemediğimiz seviyede lastik aşınması, aşırı ısınma ve kabarcıklanma oluyor. Bu açıdan doğru hamle." demişti.

Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35, heads into the pits with a front puncture

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images