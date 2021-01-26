Wolff: "Red Bull, Perez ile beraber artık 'daha güçlü bir rakip' olacak"

Red Bull, geçen yıl Formula 1'de zorlu bir yılı geride bırakan Alexander Albon'la yola devam etmemeyi seçmiş ve 2021 için yerine Sergio Perez'i getirme kararı almıştı.

Albon, geçen yıl sürekli Verstappen'in gerisinde kaldı ve ortalama olarak 0.6 saniyeye yakın daha yavaştı. Bu da Mercedes'le mücadelede Verstappen'in yalnız kaldığı anlamına geliyordu.

Mercedes takım patronu Toto Wolff, Red Bull'un yeni sürücü kadrosu ve Honda güç ünitesinde yapılan çalışmalarla beraber 2021'de çok büyük bir rakip olacağını söyledi.

Wolff, Avusturya TV kanalı ORF ile yaptığı röportajda, "Perez’le birlikte Red Bull’un kesinlikle takımlar şampiyonası için daha güçlü bir aday haline geleceğini düşünüyorum."

"Bence Sergio çok güçlü bir F1 pilotu ve Verstappen’e karşı nasıl performans göstereceğini merak ediyorum. Yani daha güçlü bir rakibimiz var, ama onun haricinde önceki senenin araçlarıyla yarışacağız.”

“Honda’nın spordaki son yılında şampiyonluk mücadelesi vermek için elinden geleni düşünüyorum. Bu yüzden ilginç olacak.” dedi.

Red Bull takım patronu Christian Horner geçtiğimiz günlerde George Russell'ın Lewis Hamilton'ın yerine mücadele ettiği Sakhir GP'deki performansıyla Max Verstappen'in en iyisi olduğunu kanıtladığını söylemişti.

Horner, “Bence Max en iyisi ve George Russell'ın Mercedes'teki performansı benim için bunun kanıtı oldu. Max ve Lewis benim için öne çıkan isimler. Lewis'in başardıklarını göz ardı edemeyiz ancak altında iyi bir araç var. Oysa Max'in araçtan sürekli daha fazlasını çıkarması gerekiyor. Bir Williams sürücüsü, bir Mercedes'e geçer geçmez ön bölümde savaşabilir ve Russell neredeyse yarış kazanıyordu. Ancak birinin Red Bull'da Verstappen'in aracına binmesi gerekirse -mesela Max koronavirüse yakalanırsa- onun yerine geçen kişi Max'in seviyesine çıkamaz." demişti.

Bu sözler Mercedes patronu Wolff'a soruldu.

Wolff, “Christian arka planda bizlere takılmadan duramıyor ama bu da oyunun bir parçası!” dedi.

Mercedes patronu, aynı araçlarla yarışmadıkları sürece kimin daha iyi olduğunu söylemenin zor olacağını da ekledi.

Wolff, "Sadece birbirlerine karşı yarışmalarına izin verirseniz kimin daha iyi olduğunu görebilirsiniz."

"Bunu henüz görebilmiş değiliz. Verstappen'i Hamilton'a karşı görmedik, Russell'ı Hamilton'a karşı görmedik; Charles Leclerc’i de en iyi araçta göremedik.”

"Ancak gelecek gençlerin olacak. Bir noktada aynı ekipmanlarla birbirlerine karşı yarışacaklar ve o zaman kimin en iyi olduğunu göreceğiz." dedi.