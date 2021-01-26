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Formula 1 / Son dakika

Bottas: "Hamilton'ın sözleşme durumu umurumda değil"

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Bottas: "Hamilton'ın sözleşme durumu umurumda değil"
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Mercedes pilotu Valtteri Bottas, Lewis Hamilton'ın henüz yeni kontrat imzalamamış olmasını umursamıyor.

Mercedes pilotu geride kalan süreçte şampiyonluk yakalamayı başaramadı ve düzenli olarak Lewis Hamilton'ın gerisinde kaldı.

2021'e İngiliz pilotu yenme hedefiyle hazırlanan Bottas, tek hedefinin takım arkadaşını geçip şampiyon olmak olduğunu belirtti.

RacingNews365'in haberine göre Bottas, Finlandiyalı Pelicans TV'ye, "Sezon başında temel olarak fiziksel antrenmanınıza odaklanıyorsunuz. Ben de fiziksel olarak çalışmalar yapıyorum ve yılın geri kalanı için bir temel oluşturuyorum."

"Bu yıl için tabii ki tek hedefim var. Bir takım olarak yıllardır performansımızın zirvesindeyiz ve takımlar şampiyonluğunu kazandık."

"Diğer tarafta takım arkadaşım yıllardır beni geçiyor, bu yüzden tek amacım onu yenmek. Kendime odaklanıyorum ve kimsenin dikkatimi dağıtmasına izin vermeyeceğim."

"Bunu yaparsam ve kendimi geliştirmeye devam edersem, iyi bir sezon geçireceğimi biliyorum." dedi.

Hamilton henüz 2020 sonrası için Mercedes'le yeni kontrat imzalamadı.

Hamilton'ın henüz kontrat yenilememesi hakkındaki soruya da yanıt veren Bottas, "Bu, umurumda değil. Tüm Formula 1 sürücüleri iyidir, bu yüzden kimse gelirse gelsin zor olacak. Şimdilik kendime odaklansam daha iyi olacak." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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