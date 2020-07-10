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Formula 1 / Steiermark GP / Antrenman raporu

2020 Steiermark GP 2. antrenman: Verstappen, Bottas'ın 0.043 saniye önünde lider

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2020 Steiermark GP 2. antrenman: Verstappen, Bottas'ın 0.043 saniye önünde lider
Ekleyen:
, Editör
10 Tem 2020 14:37

2020 Formula 1 sezonunun 2. yarışı olan Steiermark Grand Prix'si öncesi yapılan 2. antrenman seansını Red Bull pilotu Max Verstappen ilk sırada tamamladı.

Seans, Formula 3 sıralama turlarının bitiminin kırmızı bayrak nedeniyle gecikmesiyle, normalden 5 dakika geç başladı.

İkinci antrenman seansında hava daha sıcak olsa da, pist sıcaklığı 48 derece civarındaydı.

Seansın ilk 20 dakikası geride kalırken Daniel Ricciardo dokuzuncu virajda aracının kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı ve kırmızı bayrağa neden oldu.

Seans yeniden başladıktan sonra Albon, üçüncü virajda spin attı. Ardından son 20 dakikada bir spin daha attı.

Pek çok pilotun tur zamanı, pist limitlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle silindi.

Red Bull pilotları, tıpkı dün olduğu gibi bugün de araçtan memnun değillerdi. Buna rağmen Max Verstappen 1:03.660'lık derecesiyle, Mercedes pilotu Valtteri Bottas'ın 0.043 saniye önünde en hızlı isim olmayı başardı.

Her iki pilot da en hızlı turunu yumuşak lastikle kaydetti.

İlk yarışın galibi Bottas, ikinci antrenman seansında 0.043 saniye geride ikinci en iyi dereceyi yaparken, Racing Point sürücüleri Sergio Perez ile Lance Stroll üçüncü ve dördüncü oldular.

 

McLaren'dan Carlos Sainz, Stroll'ün sadece 0.092 saniye ardında beşinci olurken, son bölümde uzun süre garajda kalan Lewis Hamilton 1:04.348'le altıncı oldu.

Albon, araçtan hiç de mutlu gözükmediği seansı 0.777 saniye geride yedinci bitirdi.

Üç sıra grid cezası alan Lando Norris sekizinci olurken, güncellemeler üzerinde çalışmaya devam eden Ferrari pilotu Charles Leclerc 1 saniye geride dokuzuncu oldu.

İlk onu Esteban Ocon tamamladı.

AlphaTauri sürücüleri Pierre Gasly ve Daniil Kvyat 11. ve 12. olurken, Kimi Raikkonen ile Antonio Giovinazzi 13. ve 14. sıralarda yer aldılar.

Williams pilotları George Russell ve Nicholas Latifi ve 15. ve 17. sıralarda kendilerine yer buldular.

Bu ikilinin arasında, Leclerc'ten 0.9 saniye daha yavaş bir tur atan Ferrari pilotu Sebastian Vettel yer aldı. Alman pilot, en hızlı turunu orta lastiklerle attı.

Haas pilotları günün en yavaş sürücüleriydi. Kevin Magnussen 18. ve Romain Grosjean 19. oldu. Son sırada ise zaman turu bulunmayan Daniel Ricciardo yer aldı.

Vettel dışındaki tüm sürücüler, en hızlı turlarını yumuşak hamurla kaydetti.

Yarın yoğun yağmur ve fırtına bekleniyor. Eğer üçüncü antrenman ve sıralama turları yapılmazsa, pazar günkü yarışın gridi, bugünkü seansın sonucuna göre belirlenebilir.

Üçüncü antrenman seansı cumartesi günü TSİ 13:00'te başlayacak.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark Ara
1 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 27 1'03.660    
2 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 36 1'03.703 0.043 0.043
3 Mexico Sergio Perez Racing Point Mercedes 43 1'03.877 0.217 0.174
4 Canada Lance Stroll Racing Point Mercedes 43 1'04.241 0.581 0.364
5 Spain Carlos Sainz Jr. McLaren Renault 45 1'04.333 0.673 0.092
6 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 27 1'04.348 0.688 0.015
7 Thailand Alexander Albon Red Bull Honda 29 1'04.437 0.777 0.089
8 United Kingdom Lando Norris McLaren Renault 31 1'04.541 0.881 0.104
9 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 35 1'04.706 1.046 0.165
10 France Esteban Ocon Renault Renault 32 1'04.746 1.086 0.040
11 France Pierre Gasly AlphaTauri Honda 37 1'04.757 1.097 0.011
12 Russian Federation Daniil Kvyat AlphaTauri Honda 34 1'05.050 1.390 0.293
13 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo Ferrari 23 1'05.152 1.492 0.102
14 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 36 1'05.365 1.705 0.213
15 United Kingdom George Russell Williams Mercedes 34 1'05.588 1.928 0.223
16 Germany Sebastian Vettel Ferrari Ferrari 40 1'05.613 1.953 0.025
17 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 49 1'05.655 1.995 0.042
18 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 36 1'05.790 2.130 0.135
19 France Romain Grosjean Haas Ferrari 38 1'06.096 2.436 0.306
20 Australia Daniel Ricciardo Renault Renault 2      
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Steiermark GP
Alt-etkinlik FP2
Editör Kemal Şengül

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