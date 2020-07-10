Hamilton: “Alonso, F1’e dönüşünde çok formda olacak”

Renault, çarşamba günü yaptığı açıklamayla beraber gelecek sene Alonso’nun takımla beraber yarışacağını duyurmuştu.

Alonso, gelecek sene 40 yaşında olacak ve Kimi Raikkonen’den sonra (yarışması halinde) gridin en yaşlı sürücüsü olacak. 35 yaşındaki Hamilton ise, en yaşlı sürücülerden biri olsa bile Alonso’nun getireceği tecrübenin Renault’ya büyük bir faydası olacağını söyledi.

Hamilton, “Tecrübe kesinlikle önemli. Her takım gelişmek ve ilerlemek için zorluyor. Tecrübe, takımın doğru yöne ilerlemesine yardımcı olabilir. Yani bu, kesinlikle bir bonus olacak.”

“Henüz 40 yaşında olmanın nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum, bu yüzden bunun fiziksel olarak ne kadar zorlayıcı olduğunu bilmiyorum. Michael (Schumacher) geri dönmüştü ve o yaşta fiziksel olarak bence harikaydı. Fernando’nun da çok formda olacağından şüphem yok.”

“Benim için bonus olacak olan şey ise, ikinci en yaşlı sürücüden üçüncü en yaşlı sürücüye dönüşmem olacak. Bu yüzden bu harika!” dedi.

Alonso’nun geri dönüşü, dört kez dünya şampiyonu Sebastian Vettel’in 2021’de koltuksuz kalması anlamına gelebilir.

Gridin Alonso’yla ne kadar güçlü ve Vettel’siz ne kadar zayıf olabileceği sorulduğunda Hamilton, gridde her ikisine birden sahip olmamanın “üzücü” olacağını söyledi.

Hamilton, “Kayıp ve kazanç. Bence ne olursa olsun, Formula 1 devam edecek.”

“Bizim yerlerimizi başkalarıyla dolduracaklar. Eğer geçmiş yıllarda spordan ayrılan sürücülere bakarsak, Formula 1’in hiçbir şey kaybettiğini düşünmüyorum. F1’in olumlu yönde ilerlemeye devam ettiğini düşünüyorum.”

“Eğer Seb, zamanı gelmeden spordan ayrılırsa üzücü olur. Spora katabileceği ve sporda kazanabileceği birçok şey olduğunu düşünüyorum.”

“Bu, üst düzey sürücüleri mümkün olduğunca sporda tutmakla ilgili. Yani dünya şampiyonlarını sporda tutmak istiyoruz. Seb bir dünya şampiyonu, Fernando bir dünya şampiyonu. Bunun spor için iyi bir şey olduğunu düşünüyorum.” şeklinde konuştu.