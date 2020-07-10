Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
03 Tem
-
05 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Steiermark GP
10 Tem
-
12 Tem
FP3:
17 Saat
:
33 Dakika
:
28 Saniye
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
17 Tem
-
19 Tem
FP1:
6 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
-
02 Ağu
FP1:
20 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
-
09 Ağu
FP1:
27 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
28 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
48 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
55 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
25 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
76 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
Canceled
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
23 Eki
-
25 Eki
FP1:
104 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
30 Eki
-
01 Kas
FP1:
112 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
13 Kas
-
15 Kas
FP1:
125 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
27 Kas
-
29 Kas
FP1:
139 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Williams, Toto Wolff'ün takımda hissedar olması konusuna açıklık getirdi

paylaşım
yorumlar
Williams, Toto Wolff'ün takımda hissedar olması konusuna açıklık getirdi
Ekleyen:
, Editör
10 Tem 2020 15:28

Williams, Toto Wolff'ün takımlarındaki hisselerinin %5'ine sahip olduğunu, ancak bunun satışta çıkan bir sorun nedeniyle kendisinde bulunduğunu ve yeni bir hisse almadığını açıkladı.

Geçtiğimiz aylarda Mercedes F1 patronu Wolff'ün, uzun vadedeki geleceğini yeni bir yatırım ile gelecek altına almaya çalışan Williams'dan yeniden hisse aldığına dair yanlış haberler çıkmıştı.

Wolff, 2009 yılında Williams'ın azınlık hissedarı olmuştu, 2012'de ise takımın %15'ine sahip olarak yönetici müdür kadrosuna getirilmişti.

Williams'dan Ocak 2013'te ayrılıp, Mercedes'in motor sporları bölümünün başına gelen ve ünlü araba üreticisinin F1 operasyonunda hissedar olan Wolff, Williams'daki hisselerini satmak zorunda kaldı.

2016'nın Mart ayında ise Wolff'un Williams'da kalan hisselerini, Amerikalı iş adamı Brad Hollinger'a sattığı duyurulmuştu.

Ancak takım patronu vekili Claire Williams yaptığı açıklamada, kalan son %5'lik hisselerin satışının tamamlanmadığını belirtti.

Motorsport.com'un, Wolff'ün takımdan yeni hisse alıp almadığı konusunda çıkan dedikodular hakkında sorduğu soruya Williams şu cevabı verdi: "Bu dedikodular doğru değil."

"Herkesin de bildiği gibi, Toto bu hisseleri çok önceden, 2010 yılında Frank [Williams] ve Patrick'ten [Head] satın almıştı."

"Daha sonrasında da Mercedes'e katıldı ve bu transfer ile beraber bizde olan hisselerini satması gerekiyordu."

"Williams'daki azınlık hissedarlardan ve yönetici olmayan müdürlerden biri olan Brad Hollinger, Toto'nun hisselerinin çoğunluğunu satın aldı, ancak kalan %5'in devri tamamlanmadı, bu yüzden bu hisseler Toto'da kaldı."

"Toto, şirketimizden yakın zamanda yeni hisseler satın almadı. Sadece satışla ilgili bir sorundan dolayı hissesi bulunmakta."

Wolff'ün otomotiv ve motor sporları endüstrisinde pek çok yatırımı bulunmakta, en yakın zamanda olan örneklerden bir tanesi ise Lawrence Stroll'ün satın aldığı Aston Martin'den küçük bir pay satın alması oldu.

Williams ise COVID-19 pandemisinin etkileri sebebiyle büyük bir zorluk altında. Şirket, uzun vadede geleceğini kontrol altına almak istiyor ve bir azınlık hissedarın takıma katılmasına veya takımı devretmeye sıcak bakıyorlar.

Mayıs sonunda takım, isim sponsoru olan ROKiT ile anlaşmasını sonlandırdı, ancak Williams bu sözleşmenin iptalinin 2020 bütçesini zora sokmayacağını belirtti.

"Anlaşmamızı iptal ettik, ancak ROKiT ile olan tüm sözleşmesel zorunlulukları tamamladık."

"Başlangıçta bu birliktelik bizim için inanılmazdı, ancak bu durumda olduğumuz için oldukça üzgünüz."

"Ancak olanlar oldu ve yolumuza bakmamız lazım, Williams'da paramızı yöneten inanılmaz zeki insanlar bulunmakta."

"Bu sene yarışmamızı sağlayacak olan gerekli fonu bulmayı başardık, bu yüzden bir değişiklik yok."

"Bu durumun, bizim bu sene yapabileceklerimiz üzerinde herhangi bir etkisi yok, buna planladığımız güncellemeler de dahil."

 
Sonraki haber
Verstappen: "Geçen haftaya kıyasla çok daha iyi başladık"

Önceki haber

Verstappen: "Geçen haftaya kıyasla çok daha iyi başladık"

Sonraki haber

Norris: “Aptalca bir hata yaptım”

Norris: “Aptalca bir hata yaptım”

Çok Okunanlar Bugün

2020 Steiermark GP 2. antrenman: Verstappen, Bottas'ın 0.043 saniye önünde lider
Formula 1 / Formula 1
1s

2020 Steiermark GP 2. antrenman: Verstappen, Bottas'ın 0.043 saniye önünde lider

Williams, Toto Wolff'ün takımda hissedar olması konusuna açıklık getirdi
Formula 1 / Formula 1
57dk

Williams, Toto Wolff'ün takımda hissedar olması konusuna açıklık getirdi

Verstappen: "Geçen haftaya kıyasla çok daha iyi başladık"
Formula 1 / Formula 1
1s

Verstappen: "Geçen haftaya kıyasla çok daha iyi başladık"

Norris: “Aptalca bir hata yaptım”
Formula 1 / Formula 1
42dk

Norris: “Aptalca bir hata yaptım”

Horner da Vettel'in Red Bull'a dönüşünü kesin bir dille reddetti
Formula 1 / Formula 1

Horner da Vettel'in Red Bull'a dönüşünü kesin bir dille reddetti

Racing Point: "2021 için Vettel'e takımda yer yok"
Formula 1 / Formula 1
2s

Racing Point: "2021 için Vettel'e takımda yer yok"

Antrenmanlarda kaza yapan Ricciardo'nun durumu iyi
Formula 1 / Formula 1
2s

Antrenmanlarda kaza yapan Ricciardo'nun durumu iyi

Hamilton: “Alonso, F1’e dönüşünde çok formda olacak”
Formula 1 / Formula 1
2s

Hamilton: “Alonso, F1’e dönüşünde çok formda olacak”

Son Haberler

Kubica: "Alonso hakkında herhangi bir şüphem yok"
Formula 1 / Formula 1
15dk

Kubica: "Alonso hakkında herhangi bir şüphem yok"

Norris: “Aptalca bir hata yaptım”
Formula 1 / Formula 1
42dk

Norris: “Aptalca bir hata yaptım”

Williams, Toto Wolff'ün takımda hissedar olması konusuna açıklık getirdi
Formula 1 / Formula 1
57dk

Williams, Toto Wolff'ün takımda hissedar olması konusuna açıklık getirdi

Verstappen: "Geçen haftaya kıyasla çok daha iyi başladık"
Formula 1 / Formula 1
1s

Verstappen: "Geçen haftaya kıyasla çok daha iyi başladık"

Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Williams
Editör Efe Kahya

Çok Okunanlar

1
Formula 1

2020 Steiermark GP 2. antrenman: Verstappen, Bottas'ın 0.043 saniye önünde lider

1s
2
Formula 1

Williams, Toto Wolff'ün takımda hissedar olması konusuna açıklık getirdi

57dk
3
Formula 1

Verstappen: "Geçen haftaya kıyasla çok daha iyi başladık"

1s
4
Formula 1

Norris: “Aptalca bir hata yaptım”

42dk
5
Formula 1

Horner da Vettel'in Red Bull'a dönüşünü kesin bir dille reddetti

Son Videolar

Vettel için sıradaki adım ne? Autosport Podcast 42:43
Formula 1

Vettel için sıradaki adım ne? Autosport Podcast

Mercedes'in Avusturya'da kazanmasına yardımcı olan güncellemeler 06:18
Formula 1

Mercedes'in Avusturya'da kazanmasına yardımcı olan güncellemeler

Grand Prix Greats – Avusturya GP en iyi fotoğraflar 03:12
Formula 1

Grand Prix Greats – Avusturya GP en iyi fotoğraflar

Piola'nın en iyi araçları: Ferrari 640 02:36
Formula 1

Piola'nın en iyi araçları: Ferrari 640

F1 AVUSTURYA GP HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER | Grand Prix tarihçesi ve istatistikler 05:49
Formula 1

F1 AVUSTURYA GP HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER | Grand Prix tarihçesi ve istatistikler

Son Haberler

Kubica: "Alonso hakkında herhangi bir şüphem yok"
F1

Kubica: "Alonso hakkında herhangi bir şüphem yok"

Norris: “Aptalca bir hata yaptım”
F1

Norris: “Aptalca bir hata yaptım”

Williams, Toto Wolff'ün takımda hissedar olması konusuna açıklık getirdi
F1

Williams, Toto Wolff'ün takımda hissedar olması konusuna açıklık getirdi

Verstappen: "Geçen haftaya kıyasla çok daha iyi başladık"
F1

Verstappen: "Geçen haftaya kıyasla çok daha iyi başladık"

2020 Steiermark GP 2. antrenman: Verstappen, Bottas'ın 0.043 saniye önünde lider
F1

2020 Steiermark GP 2. antrenman: Verstappen, Bottas'ın 0.043 saniye önünde lider

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.