Williams, Toto Wolff'ün takımda hissedar olması konusuna açıklık getirdi

Geçtiğimiz aylarda Mercedes F1 patronu Wolff'ün, uzun vadedeki geleceğini yeni bir yatırım ile gelecek altına almaya çalışan Williams'dan yeniden hisse aldığına dair yanlış haberler çıkmıştı.

Wolff, 2009 yılında Williams'ın azınlık hissedarı olmuştu, 2012'de ise takımın %15'ine sahip olarak yönetici müdür kadrosuna getirilmişti.

Williams'dan Ocak 2013'te ayrılıp, Mercedes'in motor sporları bölümünün başına gelen ve ünlü araba üreticisinin F1 operasyonunda hissedar olan Wolff, Williams'daki hisselerini satmak zorunda kaldı.

2016'nın Mart ayında ise Wolff'un Williams'da kalan hisselerini, Amerikalı iş adamı Brad Hollinger'a sattığı duyurulmuştu.

Ancak takım patronu vekili Claire Williams yaptığı açıklamada, kalan son %5'lik hisselerin satışının tamamlanmadığını belirtti.

Motorsport.com'un, Wolff'ün takımdan yeni hisse alıp almadığı konusunda çıkan dedikodular hakkında sorduğu soruya Williams şu cevabı verdi: "Bu dedikodular doğru değil."

"Herkesin de bildiği gibi, Toto bu hisseleri çok önceden, 2010 yılında Frank [Williams] ve Patrick'ten [Head] satın almıştı."

"Daha sonrasında da Mercedes'e katıldı ve bu transfer ile beraber bizde olan hisselerini satması gerekiyordu."

"Williams'daki azınlık hissedarlardan ve yönetici olmayan müdürlerden biri olan Brad Hollinger, Toto'nun hisselerinin çoğunluğunu satın aldı, ancak kalan %5'in devri tamamlanmadı, bu yüzden bu hisseler Toto'da kaldı."

"Toto, şirketimizden yakın zamanda yeni hisseler satın almadı. Sadece satışla ilgili bir sorundan dolayı hissesi bulunmakta."

Wolff'ün otomotiv ve motor sporları endüstrisinde pek çok yatırımı bulunmakta, en yakın zamanda olan örneklerden bir tanesi ise Lawrence Stroll'ün satın aldığı Aston Martin'den küçük bir pay satın alması oldu.

Williams ise COVID-19 pandemisinin etkileri sebebiyle büyük bir zorluk altında. Şirket, uzun vadede geleceğini kontrol altına almak istiyor ve bir azınlık hissedarın takıma katılmasına veya takımı devretmeye sıcak bakıyorlar.

Mayıs sonunda takım, isim sponsoru olan ROKiT ile anlaşmasını sonlandırdı, ancak Williams bu sözleşmenin iptalinin 2020 bütçesini zora sokmayacağını belirtti.

"Anlaşmamızı iptal ettik, ancak ROKiT ile olan tüm sözleşmesel zorunlulukları tamamladık."

"Başlangıçta bu birliktelik bizim için inanılmazdı, ancak bu durumda olduğumuz için oldukça üzgünüz."

"Ancak olanlar oldu ve yolumuza bakmamız lazım, Williams'da paramızı yöneten inanılmaz zeki insanlar bulunmakta."

"Bu sene yarışmamızı sağlayacak olan gerekli fonu bulmayı başardık, bu yüzden bir değişiklik yok."

"Bu durumun, bizim bu sene yapabileceklerimiz üzerinde herhangi bir etkisi yok, buna planladığımız güncellemeler de dahil."