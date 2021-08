Capito: ''Williams'ın sekizincilik savaşını kazanması için daha fazla puana ihtiyacı var''

Macaristan Grand Prix'sinde Nicholas Latifi ve George Russell'ın yedinci ve sekizinci bitirmelerinin ardından, Williams iki yılın ardından ilk puanlarını aldı.

10 puan toplayan İngiliz takım, 2017'den beri en yüksek puanlarını toplamış oldu ve bu da takımlar şampiyonasında Williams'ı, Alfa Romeo'nun önünde sekizinci sıraya taşıdı.

Son üç sezonu şampiyonanın en sonunda bitirdikten sonra sekizinci olmak Williams için oldukça büyük bir gelişme ve daha büyük bir para ödülü anlamına geliyor.

Ancak Williams F1 patronu Capito, sezonun ikinci yarısına Alfa Romeo'nun yedi puan önünde giren İngiliz takımın şampiyonada sekizinci sırada kalmak istiyorsa, daha fazla puan alması gerektiğini söyledi.

''Macaristan'da aldığımız harika bir sonuçtu. 10 puan, 2017'den beri takımın aldığı ilk ve en iyi puanlar.''

''Bu gerçekten harika, takımdaki herkes için özgüvenimizde ve ruhumuzda büyük bir artış oldu. Şampiyonada sekizinci sıraya yükselmek kesinlikle harika.''

Jost Capito, CEO and Team Principal, Williams F1, in the Press Conference

Photo by: FIA Pool