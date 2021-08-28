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Formula 1 / Belçika GP Haberler

Capito: ''Williams'ın sekizincilik savaşını kazanması için daha fazla puana ihtiyacı var''

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Betim Aker
, Editör

Takım patronu Jost Capito'ya göre, Williams'ın 2021 Formula 1 sezonundaki takımlar şampiyonasında sekizinci sırayı alıp, şampiyonayı Alfa Romeo'nun önünde bitirebilmesi için daha fazla puan alması gerekiyor.

Capito: ''Williams'ın sekizincilik savaşını kazanması için daha fazla puana ihtiyacı var''

Macaristan Grand Prix'sinde Nicholas Latifi ve George Russell'ın yedinci ve sekizinci bitirmelerinin ardından, Williams iki yılın ardından ilk puanlarını aldı.

10 puan toplayan İngiliz takım, 2017'den beri en yüksek puanlarını toplamış oldu ve bu da takımlar şampiyonasında Williams'ı, Alfa Romeo'nun önünde sekizinci sıraya taşıdı.

Son üç sezonu şampiyonanın en sonunda bitirdikten sonra sekizinci olmak Williams için oldukça büyük bir gelişme ve daha büyük bir para ödülü anlamına geliyor.

Ancak Williams F1 patronu Capito, sezonun ikinci yarısına Alfa Romeo'nun yedi puan önünde giren İngiliz takımın şampiyonada sekizinci sırada kalmak istiyorsa, daha fazla puan alması gerektiğini söyledi.

''Macaristan'da aldığımız harika bir sonuçtu. 10 puan, 2017'den beri takımın aldığı ilk ve en iyi puanlar.''

''Bu gerçekten harika, takımdaki herkes için özgüvenimizde ve ruhumuzda büyük bir artış oldu. Şampiyonada sekizinci sıraya yükselmek kesinlikle harika.''

Jost Capito, CEO and Team Principal, Williams F1, in the Press Conference

Jost Capito, CEO and Team Principal, Williams F1, in the Press Conference

Photo by: FIA Pool

''Artık herkes sekizinci sırada kalmak için ikaz ve savaş modunda. Eminim ki bunun için daha fazla puana ihtiyacımız olacak, bu yüzden de çok odaklanmalıyız ve her yarışta çok savaşmalıyız.''

Alfa Romeo bu yıl 10. sıradan yüksek bir finiş görmedi ancak Capito, alt sıradaki üç takımın normal koşullarda yarışlardan puan alamayacağını ve fırsatları kullanmanın önemli olacağını da ekledi.

''Bence sekizinci, dokuzuncu ve onuncu sıradaki takımlar olarak, standart, kuru ve kazaların olmadığı normal yarışlarda puan alamayız çünkü araçlarımız bunun için fazla yavaş.''

''Bu da bazı beklenmedik durumlarda ve bir şeyler olursa, kesinlikle hatasız olmanız, harika bir strateji göstermeniz, doğru kararlar vermeniz ve harika pit stoplar yapmanız gerektiği anlamına geliyor.''

''Puan alabilmek için herkes kusursuz olmalı çünkü normal bir yarışta puan alamayız.''

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