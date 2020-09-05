DTM Assen: Duval, Frijns'ın önünde pole pozisyonunu kazandı!

DTM'de sezonun bir sonraki ayağı Assen'de yapılacak ve Hollanda'daki yarış öncesinde sıralama turları bugün sabah saatlerinde gerçekleşti.

Sürücüler her zaman olduğu gibi seans başlar başlamaz piste çıktılar.

İlk turların ardından Robin Frijns 1:23.375 yaptı ve ilk sıraya yerleşmeyi başardı. Bu yıl sıralama turlarında en hızlı isim gibi görünen Frijns, attığı bu turun ardından yine pole pozisyonunun favorisi konumunda yer aldı.

Ancak son bölümde dereceler gelişmeye devam etti.

Loic Duval 1:23.341 yaparak sürpriz şekilde ilk sıraya yükseldi. Son saniyelerde Duval'i geçebilen bir isim çıkmadı ve pole pozisyonu Audi sürücüsüne gitti.

Frijns sadece 0.034 saniye geride ikinci oldu ve sıralama turlarındaki güçlü performansını deva ettirdi.

Şampiyonluğun favorisi Nico Müller üçüncü sırada kendisine yer buldu.

Nico Müller, Audi Sport Team Abt Sportsline, Audi RS 5 DTM Fotoğraf: Audi Communications Motorsport Robert Kubica, Orlen Team ART, BMW M4 DTM Fotoğraf: Alexander Trienitz

Ferdinand Habsburg dördüncü, Mike Rockenfeller beşinci ve hayal kırıklığı yaşayan Rene Rast altıncı oldu.

Bu sonuçta ilk altı, Audi sürücülerinden oluşmuş oldu. Lucas Auer'in yedinci olduğu seansta, Philipp Eng sekizinci oldu.

İlk onu Jonathan Aberdein ile Marco Wittmann tamamladı.

Sheldon van der Linde 11. sırada kendisine yer bulurken, son beş sırada Jamie Green, Harrison Newey, Timo Glock, Robert Kubica ve Fabio Scherer yer aldı.

Sıralama turları sonucu: