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DTM / Assen / Sıralama turları raporu

DTM Assen: Duval, Frijns'ın önünde pole pozisyonunu kazandı!

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DTM Assen: Duval, Frijns'ın önünde pole pozisyonunu kazandı!
Ekleyen:
, Editör

Assen'de gerçekleştirilecek DTM yarışı öncesinde pole pozisyonu Robin Frijns'ın oldu.

DTM'de sezonun bir sonraki ayağı Assen'de yapılacak ve Hollanda'daki yarış öncesinde sıralama turları bugün sabah saatlerinde gerçekleşti.

Sürücüler her zaman olduğu gibi seans başlar başlamaz piste çıktılar.

İlk turların ardından Robin Frijns 1:23.375 yaptı ve ilk sıraya yerleşmeyi başardı. Bu yıl sıralama turlarında en hızlı isim gibi görünen Frijns, attığı bu turun ardından yine pole pozisyonunun favorisi konumunda yer aldı.

Ancak son bölümde dereceler gelişmeye devam etti.

Loic Duval 1:23.341 yaparak sürpriz şekilde ilk sıraya yükseldi. Son saniyelerde Duval'i geçebilen bir isim çıkmadı ve pole pozisyonu Audi sürücüsüne gitti.

Frijns sadece 0.034 saniye geride ikinci oldu ve sıralama turlarındaki güçlü performansını deva ettirdi.

Şampiyonluğun favorisi Nico Müller üçüncü sırada kendisine yer buldu.

Nico Müller, Audi Sport Team Abt Sportsline, Audi RS 5 DTM

Nico Müller, Audi Sport Team Abt Sportsline, Audi RS 5 DTM

Fotoğraf: Audi Communications Motorsport

Robert Kubica, Orlen Team ART, BMW M4 DTM

Robert Kubica, Orlen Team ART, BMW M4 DTM

Fotoğraf: Alexander Trienitz

Ferdinand Habsburg dördüncü, Mike Rockenfeller beşinci ve hayal kırıklığı yaşayan Rene Rast altıncı oldu.

Bu sonuçta ilk altı, Audi sürücülerinden oluşmuş oldu. Lucas Auer'in yedinci olduğu seansta, Philipp Eng sekizinci oldu.

İlk onu Jonathan Aberdein ile Marco Wittmann tamamladı.

Sheldon van der Linde 11. sırada kendisine yer bulurken, son beş sırada Jamie Green, Harrison Newey, Timo Glock, Robert Kubica ve Fabio Scherer yer aldı.

Sıralama turları sonucu:

Sıra Sürücü Zaman Fark
1 France Loic Duval 1'23.341  
2 Netherlands Robin Frijns 1'23.375 0.034
3 Switzerland Nico Müller 1'23.459 0.118
4 Austria Ferdinand Habsburg 1'23.501 0.160
5 Germany Mike Rockenfeller 1'23.569 0.228
6 Germany René Rast 1'23.668 0.327
7 Austria Lucas Auer 1'23.853 0.512
8 Austria Philipp Eng 1'23.917 0.576
9 South Africa Jonathan Aberdein 1'24.098 0.757
10 Germany Marco Wittmann 1'24.139 0.798
11 South Africa Sheldon Linde 1'24.336 0.995
12 United Kingdom Jamie Green 1'24.452 1.111
13 United Kingdom Harrison Newey 1'24.539 1.198
14 Germany Timo Glock 1'24.718 1.377
15 Poland Robert Kubica 1'24.730 1.389
16 Switzerland Fabio Scherer 1'24.762 1.421
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Bu Haber Hakkında

Seri DTM
Etkinlik Assen
Editör Kemal Şengül

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