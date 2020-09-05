Assen DTM: Frijns ilk galibiyetini, Kubica ilk puanını aldı
Robin Frijns, DTM'deki ilk zaferini Assen'de gerçekleştirilen yarışta alırken, Audi yine ilk beş sırayı kimseye bırakmadı.
Loic Duval, pole pozisyonundan başladığı yarışta iyi bir start aldı ve yerini korumayı başardı.
Diğer tarafta Robin Frijns, ikinci sıradan başladığı yarışta, ilk turda üçüncü sıraya geriledi ancak sonrasında tekrar ikinciliğe yükseldi ve Duval'in peşine takıldı.
Yarışın orta bölümüne gelindiğinde sürücüler pit stop yapmaya başladılar. Pit stopların ardından Duval, liderliğini sürdürmeye devam etti ancak Frijns sadece 1 saniye ardındaydı.
Ayrıca Nico Müller de ön bölümden kopmadı.
Frijns, bitime kısa bir süre kala Duval'i geçerek liderliği almayı başardı.
Sonrasında Duval kendisine baskı kursa da, Frijns rakibine geçiş izni vermedi ve ilk DTM galibiyetini aldı.
Duval harika götürdüğü yarışta ikinci olarak podyuma çıktı ve iyi bir sonuç elde etti.
Loic Duval, Audi Sport Team Phoenix, Audi RS 5 DTM
Fotoğraf: Audi Communications Motorsport
Nico Müller, Audi Sport Team Abt Sportsline, Audi RS 5 DTM
Fotoğraf: ITR eV
Müller, son bölümde fırsat kollasa da, rakiplerini geçemeyince üçüncü oldu. Ancak şampiyonluk için önemli puanlar kazandı.
Son bölümde Rene Rast sorun yaşadı ve Mike Rockenfeller kendisini geçerek dördüncülüğe yükseldi.
Sonuç olarak yarışı dördüncü bitirdi.
Rast, beşinci sırada finiş gördü ve Audi böylelikle ilk beşi kimseye bırakmadı.
Jonathan Aberdein en iyi BMW sürücüsü olarak altıncı ve Ferdinand Van Habsburg yedinci oldu.
Sheldon van der Linde yarışı sekizinci sırada noktaladı.
Timo Glock dokuzuncu olurken, Robert Kubica onuncu olarak bu yılki ilk puanlarını kazandı.
Kubica son turda birkaç sürücüyü geçmeyi de başardı.
Yarış sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Araç
|Tur
|Zaman
|Fark
|1
|Robin Frijns
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|36
|53'45.729
|2
|Loic Duval
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|36
|53'46.234
|0.505
|3
|Nico Müller
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|36
|53'46.679
|0.950
|4
|Mike Rockenfeller
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|36
|53'48.917
|3.188
|5
|René Rast
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|36
|53'59.464
|13.735
|6
|Jonathan Aberdein
|BMW M4 Turbo DTM 2020
|36
|54'12.497
|26.768
|7
|Ferdinand Habsburg
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|36
|54'16.333
|30.604
|8
|Sheldon Linde
|BMW M4 Turbo DTM 2020
|36
|54'17.065
|31.336
|9
|Timo Glock
|BMW M4 Turbo DTM 2020
|36
|54'22.617
|36.888
|10
|Robert Kubica
|BMW M4 Turbo DTM 2020
|36
|54'29.305
|43.576
|11
|Lucas Auer
|BMW M4 Turbo DTM 2020
|36
|54'30.860
|45.131
|12
|Harrison Newey
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|36
|54'32.361
|46.632
|13
|Philipp Eng
|BMW M4 Turbo DTM 2020
|36
|54'42.574
|56.845
|14
|Marco Wittmann
|BMW M4 Turbo DTM 2020
|36
|54'50.945
|1'05.216
|15
|Fabio Scherer
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|36
|55'08.822
|1'23.093
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|DTM
|Editör
|Rachit Thukral