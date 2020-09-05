Assen DTM: Frijns ilk galibiyetini, Kubica ilk puanını aldı

Loic Duval, pole pozisyonundan başladığı yarışta iyi bir start aldı ve yerini korumayı başardı.

Diğer tarafta Robin Frijns, ikinci sıradan başladığı yarışta, ilk turda üçüncü sıraya geriledi ancak sonrasında tekrar ikinciliğe yükseldi ve Duval'in peşine takıldı.

Yarışın orta bölümüne gelindiğinde sürücüler pit stop yapmaya başladılar. Pit stopların ardından Duval, liderliğini sürdürmeye devam etti ancak Frijns sadece 1 saniye ardındaydı.

Ayrıca Nico Müller de ön bölümden kopmadı.

Frijns, bitime kısa bir süre kala Duval'i geçerek liderliği almayı başardı.

Sonrasında Duval kendisine baskı kursa da, Frijns rakibine geçiş izni vermedi ve ilk DTM galibiyetini aldı.

Duval harika götürdüğü yarışta ikinci olarak podyuma çıktı ve iyi bir sonuç elde etti.

Loic Duval, Audi Sport Team Phoenix, Audi RS 5 DTM Fotoğraf: Audi Communications Motorsport Nico Müller, Audi Sport Team Abt Sportsline, Audi RS 5 DTM Fotoğraf: ITR eV

Müller, son bölümde fırsat kollasa da, rakiplerini geçemeyince üçüncü oldu. Ancak şampiyonluk için önemli puanlar kazandı.

Son bölümde Rene Rast sorun yaşadı ve Mike Rockenfeller kendisini geçerek dördüncülüğe yükseldi.

Sonuç olarak yarışı dördüncü bitirdi.

Rast, beşinci sırada finiş gördü ve Audi böylelikle ilk beşi kimseye bırakmadı.

Jonathan Aberdein en iyi BMW sürücüsü olarak altıncı ve Ferdinand Van Habsburg yedinci oldu.

Sheldon van der Linde yarışı sekizinci sırada noktaladı.

Timo Glock dokuzuncu olurken, Robert Kubica onuncu olarak bu yılki ilk puanlarını kazandı.

Kubica son turda birkaç sürücüyü geçmeyi de başardı.

Yarış sonucu: