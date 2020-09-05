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DTM / Yarış raporu

Assen DTM: Frijns ilk galibiyetini, Kubica ilk puanını aldı

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Assen DTM: Frijns ilk galibiyetini, Kubica ilk puanını aldı
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Robin Frijns, DTM'deki ilk zaferini Assen'de gerçekleştirilen yarışta alırken, Audi yine ilk beş sırayı kimseye bırakmadı.

Loic Duval, pole pozisyonundan başladığı yarışta iyi bir start aldı ve yerini korumayı başardı.

Diğer tarafta Robin Frijns, ikinci sıradan başladığı yarışta, ilk turda üçüncü sıraya geriledi ancak sonrasında tekrar ikinciliğe yükseldi ve Duval'in peşine takıldı.

Yarışın orta bölümüne gelindiğinde sürücüler pit stop yapmaya başladılar. Pit stopların ardından Duval, liderliğini sürdürmeye devam etti ancak Frijns sadece 1 saniye ardındaydı.

Ayrıca Nico Müller de ön bölümden kopmadı.

Frijns, bitime kısa bir süre kala Duval'i geçerek liderliği almayı başardı.

Sonrasında Duval kendisine baskı kursa da, Frijns rakibine geçiş izni vermedi ve ilk DTM galibiyetini aldı.

Duval harika götürdüğü yarışta ikinci olarak podyuma çıktı ve iyi bir sonuç elde etti.

Loic Duval, Audi Sport Team Phoenix, Audi RS 5 DTM

Loic Duval, Audi Sport Team Phoenix, Audi RS 5 DTM

Fotoğraf: Audi Communications Motorsport

Nico Müller, Audi Sport Team Abt Sportsline, Audi RS 5 DTM

Nico Müller, Audi Sport Team Abt Sportsline, Audi RS 5 DTM

Fotoğraf: ITR eV

Müller, son bölümde fırsat kollasa da, rakiplerini geçemeyince üçüncü oldu. Ancak şampiyonluk için önemli puanlar kazandı.

Son bölümde Rene Rast sorun yaşadı ve Mike Rockenfeller kendisini geçerek dördüncülüğe yükseldi.

Sonuç olarak yarışı dördüncü bitirdi.

Rast, beşinci sırada finiş gördü ve Audi böylelikle ilk beşi kimseye bırakmadı.

Jonathan Aberdein en iyi BMW sürücüsü olarak altıncı ve Ferdinand Van Habsburg yedinci oldu.

Sheldon van der Linde yarışı sekizinci sırada noktaladı.

Timo Glock dokuzuncu olurken, Robert Kubica onuncu olarak bu yılki ilk puanlarını kazandı.

Kubica son turda birkaç sürücüyü geçmeyi de başardı.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Araç Tur Zaman Fark
1 Netherlands Robin Frijns Audi RS5 Turbo DTM 2020 36 53'45.729  
2 France Loic Duval Audi RS5 Turbo DTM 2020 36 53'46.234 0.505
3 Switzerland Nico Müller Audi RS5 Turbo DTM 2020 36 53'46.679 0.950
4 Germany Mike Rockenfeller Audi RS5 Turbo DTM 2020 36 53'48.917 3.188
5 Germany René Rast Audi RS5 Turbo DTM 2020 36 53'59.464 13.735
6 South Africa Jonathan Aberdein BMW M4 Turbo DTM 2020 36 54'12.497 26.768
7 Austria Ferdinand Habsburg Audi RS5 Turbo DTM 2020 36 54'16.333 30.604
8 South Africa Sheldon Linde BMW M4 Turbo DTM 2020 36 54'17.065 31.336
9 Germany Timo Glock BMW M4 Turbo DTM 2020 36 54'22.617 36.888
10 Poland Robert Kubica BMW M4 Turbo DTM 2020 36 54'29.305 43.576
11 Austria Lucas Auer BMW M4 Turbo DTM 2020 36 54'30.860 45.131
12 United Kingdom Harrison Newey Audi RS5 Turbo DTM 2020 36 54'32.361 46.632
13 Austria Philipp Eng BMW M4 Turbo DTM 2020 36 54'42.574 56.845
14 Germany Marco Wittmann BMW M4 Turbo DTM 2020 36 54'50.945 1'05.216
15 Switzerland Fabio Scherer Audi RS5 Turbo DTM 2020 36 55'08.822 1'23.093
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DTM Assen: Duval, Frijns'ın önünde pole pozisyonunu kazandı!

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DTM Assen: Duval, Frijns'ın önünde pole pozisyonunu kazandı!
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Bu Haber Hakkında

Seri DTM
Editör Rachit Thukral

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