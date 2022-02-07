Autosport Ödülleri
BRDC Yılın Genç Sürücüsü ödülünü kazanan O'Sullivan, Aston Martin F1 aracını test edecek
Britanya Formula 3 şampiyonu Zak O'Sullivan, 2021 Autosport Ödülleri'nde Aston Martin Autosport BRDC Yılın Genç Sürücüsü Ödülü'nün sahibi oldu.
Geçtiğimiz günlerden Williams sürücü akademisine katılan ve ödül gününde 17 yaşına basan Britanyalı sürücü, genç sürücüler için oldukça değerli olan bu prestijli ödülün sahibi oldu.
Bu kapsamda O'Sullivan 200 bin pound para ödülü, İngiliz Yarış Pilotları Kulübü üyeliği, Arai kaskı ve Aston Martin Cognizant Formula 1 aracıyla test ödüllerinin de sahibi oldu.
O'Sullivan bu alanda birbirinden önemli isimlerle karşı karşıya geldi ve sonunda Ollie Bearman, Jonny Edgar ve Louis Foster'ı geride bırakıp Aston Martin Autosport BRDC Yılın Genç Sürücüsü Ödülü'nü kazandı.
O'Sullivan, "Biraz gergindim ve gün içinde fazla bir şey yemedim! Şimdi bunu kazanmış olmak gerçekten inanılmaz. Williams'ın genç sürücü akademisine katıldığım için zaten kendi adıma oldukça olağandışı bir haftaydı. Ayrıca bugün benim doğum günüm!" dedi.
Zak O’Sullivan
Photo by: Motorsport Images
2005 doğumlu genç yetenek, 2019 yılında Ginetta Junior Şampiyonası'nı ikinci sırada tamamlarken, ertesi yıl F4 Britanya Şampiyonası'nda ikinci olmuştu. Geçen yıl, Britanya F3'teki ilk yılında kusursuz bir performans çıkardı ve aldığı yedi zaferle en yakın rakibin 164 puan önünde şampiyon oldu.
O'Sullivan, ilk kez 1989'da verilen ve sonrasında 2009 F1 dünya şampiyonu Jenson Button, 13 galibiyeti bulunan David Coulthard, şu anki F1 sürücüleri Lando Norris ve George Russell ile üç kez Indy 500 galibi Dario Franchitti gibi isimlerin kazandığı bu prestijli ödülün sahibi oldu.
Bu ödülü geçmişte kazanan isimler:
1989 David Coulthard
1990 Gareth Rees
1991 Oliver Gavin
1992 Dario Franchitti
1993 Ralph Firman Jr
1994 Jamie Davies
1995 Jonny Kane
1996 Darren Turner
1997 Andrew Kirkaldy
1998 Jenson Button
1999 Gary Paffett
2000 Anthony Davidson
2001 Steven Kane
2002 Jamie Green
2003 Alex Lloyd
2004 Paul di Resta
2005 Oliver Jarvis
2006 Oliver Turvey
2007 Stefan Wilson
2008 Alexander Sims
2009 Dean Smith
2010 Lewis Williamson
2011 Oliver Rowland
2012 Jake Dennis
2013 Matt Parry
2014 George Russell
2015 Will Palmer
2016 Lando Norris
2017 Dan Ticktum
2018 Tom Gamble
2019 Johnathan Hoggard
2020 Ödül verilmedi
2021 Zak O’Sullivan