BRDC Yılın Genç Sürücüsü ödülünü kazanan O'Sullivan, Aston Martin F1 aracını test edecek

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Geçtiğimiz günlerden Williams sürücü akademisine katılan ve ödül gününde 17 yaşına basan Britanyalı sürücü, genç sürücüler için oldukça değerli olan bu prestijli ödülün sahibi oldu.

Bu kapsamda O'Sullivan 200 bin pound para ödülü, İngiliz Yarış Pilotları Kulübü üyeliği, Arai kaskı ve Aston Martin Cognizant Formula 1 aracıyla test ödüllerinin de sahibi oldu.

O'Sullivan bu alanda birbirinden önemli isimlerle karşı karşıya geldi ve sonunda Ollie Bearman, Jonny Edgar ve Louis Foster'ı geride bırakıp Aston Martin Autosport BRDC Yılın Genç Sürücüsü Ödülü'nü kazandı.

O'Sullivan, "Biraz gergindim ve gün içinde fazla bir şey yemedim! Şimdi bunu kazanmış olmak gerçekten inanılmaz. Williams'ın genç sürücü akademisine katıldığım için zaten kendi adıma oldukça olağandışı bir haftaydı. Ayrıca bugün benim doğum günüm!" dedi.

Zak O’Sullivan Photo by: Motorsport Images

2005 doğumlu genç yetenek, 2019 yılında Ginetta Junior Şampiyonası'nı ikinci sırada tamamlarken, ertesi yıl F4 Britanya Şampiyonası'nda ikinci olmuştu. Geçen yıl, Britanya F3'teki ilk yılında kusursuz bir performans çıkardı ve aldığı yedi zaferle en yakın rakibin 164 puan önünde şampiyon oldu.

O'Sullivan, ilk kez 1989'da verilen ve sonrasında 2009 F1 dünya şampiyonu Jenson Button, 13 galibiyeti bulunan David Coulthard, şu anki F1 sürücüleri Lando Norris ve George Russell ile üç kez Indy 500 galibi Dario Franchitti gibi isimlerin kazandığı bu prestijli ödülün sahibi oldu.

Bu ödülü geçmişte kazanan isimler:

1989 David Coulthard

1990 Gareth Rees

1991 Oliver Gavin

1992 Dario Franchitti

1993 Ralph Firman Jr

1994 Jamie Davies

1995 Jonny Kane

1996 Darren Turner

1997 Andrew Kirkaldy

1998 Jenson Button

1999 Gary Paffett

2000 Anthony Davidson

2001 Steven Kane

2002 Jamie Green

2003 Alex Lloyd

2004 Paul di Resta

2005 Oliver Jarvis

2006 Oliver Turvey

2007 Stefan Wilson

2008 Alexander Sims

2009 Dean Smith

2010 Lewis Williamson

2011 Oliver Rowland

2012 Jake Dennis

2013 Matt Parry

2014 George Russell

2015 Will Palmer

2016 Lando Norris

2017 Dan Ticktum

2018 Tom Gamble

2019 Johnathan Hoggard

2020 Ödül verilmedi

2021 Zak O’Sullivan