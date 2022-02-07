Autosport Ödülleri: Yılın Çaylağı Oscar Piastri oldu

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FIA Formula 3 şampiyonluğunu kazanmasının ardından 2020'de bu ödülü kazanmayı başaran genç Avustralyalı, Prema Racing ile Formula 2'de yarıştığı 2021 yılında altı galibiyet aldı ve kusursuz bir performans ortaya koydu.

Bu performansıyla Yılın Çaylağı kategorisinde bir kez daha aday gösterilen Piastri'nin karşısında IndyCar sürücüsü Romain Grosjean, Haas pilotu Mick Schumacher ve Avrupa Le Mans galibi Yifei Ye vardı.

Autosport okurlarının tercihi Oscar Piastri'den yana oldu ve Fransız pilot da bu ödülü arka arkaya ikinci kez kazandı.

Piastri'nin bu başarısı, 2020'de COVID-19 pandemisi nedeniyle çevrimiçi olarak düzenlenen fakat bu yıl Park Lane'deki Grosvenor House'ta gerçekleştirilen Autosport Ödülleri gecesinde açıklandı.

Ödülü Johnny Herbert'ın ellerinden alan Piastri, “Oy veren herkese teşekkürler, harika bir sezondu. Bu yılı kenarda geçireceğim için farklı bir yıl olacak gibi görünüyor ama kesinlikle çok çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Bu ödül bir pilotun çaylak yılında ortaya koyduğu performans baz alınarak veriliyor. Geçmişte bu prestijli ödülü Jenson Button, Juan Pablo Montoya, Mark Webber, Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Max Verstappen ve Charles Leclerc kazanmıştı.

Autosport Ödülleri'yle ilgili diğer sonuçlara buradan ulaşabilirsiniz: autosport.com/awards

Oscar Piastri, Prema Racing Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images