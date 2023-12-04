Autosport Ödülleri: Yılın Çaylağı Oscar Piastri oldu

Katar'da bir sprint zaferi alan ve şampiyonayı dokuzuncu sırada tamamlayan 22 yaşındaki Avustralyalı pilot, 2020 (F3 sezonu için) ve 2021'de de (F2) yılın çaylağı olmuştu.

Üçüncü kez bu ödülü kazanan Piastri, bu alanda da bir ilki yakalamış oldu.

Autosport okurları Piastri'yi F1 pilotu Logan Sargeant, Super Formula ikincisi ve AlphaTauri yedek pilotu Liam Lawson ve F3 şampiyonu Gabriel Bortoleto'nun önünde 2023'ün en iyi çaylağı seçti.

Piastri'nin bu ödülü kazandığı 3 Aralık'ta Park Lane'deki Grosvenor House'da düzenlenen Autosport Ödülleri'nde açıklandı.

İki kez Formula 1 dünya şampiyonu olan Mika Hakkinen ödülü sunmak üzere sahneye çıkarken, Piastri ödülü önceden kaydedilmiş bir video mesajı aracılığıyla kabul etti.

Piastri, "Bana oy veren herkese çok teşekkür ederim. Zorlu bir başlangıcın ardından takım harika bir geri dönüşe imza attı. Zor başlangıca rağmen Katar'daki sprint zaferiyle sonuçlanan olağanüstü bir yıl oldu." dedi.

Bu ödül bir pilotun çaylak yılında ortaya koyduğu performans baz alınarak veriliyor. Geçmişte bu ödülü Jenson Button, Juan Pablo Montoya, Mark Webber, Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Max Verstappen ve Charles Leclerc kazanmıştı.

Autosport Ödülleri'yle ilgili diğer sonuçlara buradan ulaşabilirsiniz: autosport.com/awards