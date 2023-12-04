Autosport Ödülleri: Yılın Yarış Aracı Red Bull RB19 oldu

Adrian Newey imzalı RB19, Max Verstappen'in 22 yarışın 19'unu kazanarak arka arkaya üçüncü şampiyonluğunu elde etmesine yardımcı oldu.

Sergio Perez de iki zafer alarak Red Bull'un altıncı şampiyonluğunu elde etmesine yardım etti.

Autosport okurları, RB19'u Le Mans 24 Saat'i kazanan Ferrari 499P, Formula E'de güçlü bir yıl geçiren Jaguar I-Type 6 ve Dünya Ralli Şampiyonası'nı domine eden Toyota GR Yaris Rally1'in önünde 2023'ün en iyi yarış aracı seçti.

Toyota, 2022'de Yılın Ralli Aracı oylamasında birinci olmuştu, ancak yenilenen format kapsamında bu oylama Yılın Yarış Aracı ile birleştirildi.

Red Bull'un elde ettiği bu zafer 3 Aralık'ta Park Lane'deki Grosvenor House'da düzenlenen Autosport Ödülleri'nde açıklandı.

Abu Dhabi'de RB19'u deneyen Formula E Dünya Şampiyonu Jake Dennis, ödülü Red Bull teknik direktörü Pierre Wache'ye teslim etti.

Dennis, "Son beş yıldır bu adamlarla simülatör çalışmaları yapıyorum ve bunun gibisini görmedim."

"Araçta geçirdiğim gün, yaşadığım en iyi gündü. Simülatörde geçirdiğim saatler çok eğlenceli değil ama her şeyin karşılığını alıyorum." dedi.

Red Bull bu ödülü yedinci kez kazanırken, bu prestijli ödülü kazanan araçlar arasında Porsche 956, McLaren MP4/4, Williams FW14B, Ferrari F2004, Brawn BGP 001 ve Mercedes W11 yer alıyor.

Autosport Ödülleri'yle ilgili diğer sonuçlara buradan ulaşabilirsiniz: autosport.com/awards