Horner, Mercedes fabrikasına gidemese de 46 bin pound bağış toplanmasına yardım etti

Pazar günü Londra'daki Grosvenor House'ta düzenlenen ödül töreninde, eski pilotlar ve çalışanlar da dahil olmak üzere Formula 1 topluluğunda yer alan kişileri desteklemek amacıyla kurulan Grand Prix Trust için müzayede düzenlendi.

Gecede satışa sunulan tekliflerden birisi de, Mercedes'in Brackley'deki fabrikasına yapılacak dört kişilik bir turdu. Red Bull F1 patronu Christian Horner, sürpriz şekilde bunun için teklifte bulunmuştu.

Kazanan teklif sonunda 4 bin pounda ulaşırken, bu ödülü Horner kazandı. Horner'ın Red Bull'un şampiyonadaki rakibinin fabrikasına gitme ihtimali, sosyal medyada esprilerle karşılandı.

Hatta Horner bu geziye kendisinin Newey'nin, Pierre Wache'nin ve üretim direktörünün katılacağını belirtmişti.

Ancak ödülün hüküm ve koşulların, Horner'ın bu geziye katılamayacağı anlamına geliyor.

Kuralda, "Lütfen diğer Formula 1 takımlarına ait çalışanların bu tura katılmaya uygun olmadığını unutmayın." yazıyor.

Gecede, Horner'ın teklifi ve müzayede yoluyla sunulan diğer tüm şeylerle beraber toplam 46 bin 752 pound bağış toplanmış oldu.

Red Bull ve Mercedes, 2021 sezonunun son turuna kadar iki şampiyonada birden şampiyonluk için çekişmişlerdi.

Presenters Nicky Shields and Will Buxton on stage with Christian Horner

Photo by: Motorsport Images