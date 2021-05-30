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Extreme E / Senegal Haberler

Ocean X-Prix: Senegal'de zafer Rosberg X'in, Rosberg X ve X44 temas yaşadı!

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Rosberg X ve X44 araçlarının temas yaşadığı yarışı Rosberg X kazanırken, X44 temasın ardından yarışa devam edemedi.

Ocean X-Prix: Senegal'de zafer Rosberg X'in, Rosberg X ve X44 temas yaşadı!

Final yarışı

Bugün gerçekleştirilen birinci yarı final yarışını ilk iki sırada tamamlayan Rosberg X Racing-X44 ve ikinci yarı final yarışını ilk iki sırada tamamlayan Veloce Racing-JBXE Racing takımları yan yana start aldılar.

İki pilotun da birer tur atacağı yarışın startında dört araç da oldukça yakındı, Rosberg X aracındaki Molly Taylor 'Hyperdrive' özelliğini kullanarak öne atıldı.

Taylor öne atılırken, X44 aracındaki Cristina Gutierrez ve JBXE aracındaki Mikaela Ahlin-Kottulinsky oldukça yakınlaştı. İki aracın arasında sandviç olan Taylor, Kottulinsky ile temas etti. Bu temasın ardından JBXE aracının sağ arka süspansiyonu kırıldı. Kottulinsky, aracı ilk viraja kadar götürebilse de araç ilk virajda yolda kaldı.

Rosberg X sürücüsü Taylor ve X44 sürücüsü Cristina Gutierrez düzlükte yan yana geldiler ve ilk viraja yan yana girdiler. İkili ilk virajda temas yaşadı ve X44 aracının sağ süspansiyonu bu temasın ardından kırıldı. 

Böylelikle 4 araçlık yarışta 2 araç yolda kalmış oldu. Araçlar pisti engellediğinden ötürü ilk turun sonunda kırmızı bayraklar çıktı.

Yarışa devam eden Veloce Racing ve Rosberg X, sürücü değiştirme alanında pilotlarını değiştirdiler. İkinci tur için Rosberg X aracına Taylor'ın takım arkadaşı Johan Kristofferson binerken; Veloce Racing aracının direksiyonunda Jamie Chadwick yer aldı.

İkili start alanına geldi ve kırmızı bayrakların ardından iki pilot tekrardan start aldı. Kristofferson, favoriydi ve İsveçli pilot hata yapmadan turunu tamamlayarak galibiyete ulaştı.

Bu galibiyetle birlikte Rosberg X, ikinci Extreme E hafta sonunu da kazanmış oldu ve şampiyona liderliğini korudu.

Hafta sonunu Veloce Racing ikinci, JBXE Racing üçüncü ve X44 dördüncü sırada tamamladı.

Molly Taylor, Johan Kristoffersson, Rosberg X Racing

Molly Taylor, Johan Kristoffersson, Rosberg X Racing

Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Shootout

Dünkü sıralama turlarını 7,8 ve 9. sırada tamamlayan Andretti United, Chip Ganassi ve Acciona Sainz XE takımları gridde yan yana yer aldılar. 

Acciona Sainz için Carlos Sainz Sr., Andretti United için Timmy Hansen ve Chip Ganassi için Sarah Price direksiyonun başındaydı.

İlk turların ardından Carlos Sainz Sr. sürücü değiştirme alanına lider geldi. Onu sırasıyla Hansen ve Price takip ettiler.

Üç pilot da aracı takım arkadaşlarına bıraktılar. Carlos Sainz Sr.'ın takım arkadaşı Laia Sanz, sürücü değiştirme alanından çıkan ilk sürücü oldu, onu Andretti United sürücüsü Catie Munnings takip etti.

Sürücü değiştirme alanından en son çıkan sürücü Chip Ganassi sürücü Kyle LeDuc oldu. Amerikalı pilot bütün hafta sonu boyunca en hızlı isimdi ve dün araçta sorun yaşamasalardı yüksek ihtimalle bugünkü finalde yer alacaklardı. 

LeDuc, turunda ilk önce Munnings'i yakaladı ve orta sektörün yükseltili yapısına aldırış etmeden mükemmel bir hareketle onu arkasında bıraktı.

LeDuc sonrasında da Acciona Sainz aracını da farklı bir çizgi kullanarak geçti ve sonuncu başladığı turunu ilk sırada bitirerek, şanssızlıklar yaşadıkları bu hafta sonunda takımına önemli puanlar getirdi. 

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Ocean X-Prix: Finale kalan takımlar belli oldu

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Seri Extreme E
Etkinlik Senegal
Editör Can Çarpıcı

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