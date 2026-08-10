Dorna CEO’su Ezpeleta: Adelaide pist tasarımı birkaç hafta içinde açıklanacak
1997’den beri aralıksız olarak Phillip Island’da düzenlenen Avustralya GP’si, 2027 itibarıyla yeni adresi Adelaide şehir pistine taşınmaya hazırlanıyor.
Carmelo Ezpeleta, Dorna CEO'su
Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images
Dorna CEO’su Carmelo Ezpeleta, uzun süredir merakla beklenen pist düzenine dair ilk görsel tasarımların çok yakında paylaşılacağını açıkladı.
MotoGP’yi şehir merkezlerine entegre etmenin bir parçası olan Adelaide projesi'nin, serinin küresel büyüme stratejisinde kritik bir rol oynayacağı düşünülüyor.
Yatırımcılara yaptığı sunumda organizasyonun ulaştığı ticari ivmeden bahseden Ezpeleta, taraftar etkileşimini artırmaya yönelik adımları şu sözlerle aktardı: "Adelaide GP'sinin ilk yarışı öncesinde, yeni pistin görsel tasarımlarını önümüzdeki birkaç hafta içinde taraftarlara sunmayı sabırsızlıkla bekliyoruz.”
“Etki alanımızı genişletirken, dünyanın dört bir yanındaki kilit pazarlarda taraftarları kapsayıcı ve yaratıcı deneyimlerle spora dahil etmek adına önemli fırsatlar görüyoruz.”
“Buna örnek olarak kısa süre önce Londra’da düzenlediğimiz Hollanda GP izleme etkinliği 20 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı. Sosyal medyadaki takipçi sayımız ise 63 milyona ulaştı.”
Carmelo Ezpeleta ayrıca, şampiyonada mücadele eden üreticiler ve takımlarla 2031 sonuna kadar geçerli olacak yeni beş yıllık ticari anlaşmanın da tamamlandığını duyurdu.
Yarış
Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images
Sporun rekabetçi yapısını ve mirasını koruyarak maliyetleri optimize etmeyi hedeflediklerini belirten Ezpeleta, sözlerini şöyle sürdürdü: "Tarihimize sadık kalarak önümüzdeki beş yıl için üreticiler ve takımlarla olan sözleşmemizi başarıyla yeniledik. Bu yenileme, sporumuzu kolektif bir şekilde büyütmek için gerekli temeli sağlıyor.”
“Bu anlaşmanın en önemli sonucu, sporun özgün mirasını korurken onu geliştirmek üzere tüm tarafların ortak bir vizyonda buluşması oldu.”
“Yeni dönemde bir yandan maliyetleri optimize ederken, diğer yandan takımların ve sürücülerin ticari yatırımlarını artırmalarına olanak tanıyacağız.”
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