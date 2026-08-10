Lawson: “Gelişim tarafında, açık ara en güçlü dönemimizi yaşıyoruz”

Orta sıralarda kıyasıya bir mücadelenin yaşandığı 2026 sezonunda Faenza merkezli ekip, VCARB03 aracı için hazırladığı güncellemelerden istikrarlı şekilde performans almayı başararak öne çıktı.

Zorlu geçen 2025 sezonunun ardından çoğunlukla puan barajının içinde yer alan Lawson ve yaz tatiline altı yarışlık bir puan serisiyle giren çaylak takım arkadaşı Arvid Lindblad, takımın yakaladığı tempoyu ortaya çıkarıyor.

Lawson, basın mensuplarına yaptığı açıklamada bu sezonki teknik gelişim sürecini şu sözlerle değerlendirdi: "Gelişim tarafında, açık ara en güçlü dönemimizi yaşıyoruz.”

“Şimdiye kadar getirdiğimiz her şey çok iyi çalıştı. Bu, Formula 1'de başarılması gerçekten zor bir şey.”

“Tabii ki simülasyonlardan getirdiğiniz ve teorik olarak daha iyi görünen güncellemeleriniz olur. Ancak bunlar her zaman göründükleri gibi çıkmaz. Bizim içinse her şey çok yolunda gitti.”

“Ayrıca her yarış hafta sonunda paketimizden en iyi performansı alma konusunda da çok güçlendiğimizi düşünüyorum. Bundan dolayı çok mutluyum.”

Liam Lawson, Racing Bulls Fotoğraf: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Takımın geçmiş sezonlara kıyasla rakiplerinden neden daha güçlü göründüğü sorulduğunda Lawson, fabrikadaki ekibin yakaladığı istikrara değindi: "Bence arka plandaki ekip, özellikle de fabrikadakiler çok iyi bir iş çıkardı.”

Bu yükseliş dönemi, eski Red Bull aerodinamik şefi ve Aston Martin teknik direktörü Dan Fallows’un nisanda takıma teknik direktör olarak katılmasıyla da aynı döneme denk geldi.

Fallows’un gelişinin bu başarıdaki rolü merak edilse de Lawson, elde edilen sonuçların tek bir kişiye bağlanamayacağını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu, arka planda çalışan çok fazla insanın emeği.”

“Bence ilk birkaç güncellemede yaptığınız ve geliştirmeye başladığınız parçalar çalışmaya başladığında, oldukça iyi bir yöne doğru ilerlersiniz. Bu kısım oldukça kolaydır ama bazı takımların bir şeyler geliştirip yarışa getirdiğini, ancak düşündükleri gibi çalışmadığını ve neredeyse yollarını yeniden bulmak için birkaç adım geri gitmek zorunda kaldıklarını gördüğümüz zamanlar da oluyor.”

“Bence bu yıl yapmak zorunda kalmadığımız ve bize avantaj sağlayan şey tam olarak buydu. Yaptığımız her şey çok iyi çalıştı.”