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Formula 1

Cadillac'ın F1 projesinde son durum: 40 bin m²'lik dev tesis geliyor

Cadillac Formula 1 takım patronu Graeme Lowdon, hâlen inşa ve geliştirme çalışmaları devam eden takımın mevcut altyapısı hakkında güncel bilgiler verdi.

Benjamin Vinel Zeynep Taş
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Graeme Lowdon, Team Principal, Cadillac F1 Team, looks on from the grid.

Graeme Lowdon, Team Principal, Cadillac F1 Team, looks on from the grid.

Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Formula 1'in en yeni takımı çalışmalarını başta Birleşik Krallık'taki Silverstone üssü olmak üzere birden fazla merkezden yürütüyor. Ekip ayrıca General Motors'un Kuzey Carolina ve Michigan'daki tesislerinden yararlanırken, rüzgar tüneli çalışmalarını Almanya'nın Köln kentindeki Toyota tesisinde gerçekleştiriyor.

Cadillac, Indianapolis'in banliyölerinden Fishers'ta yeni bir F1 fabrikası inşa ediyor. Güç ünitesi departmanı için kurulacak tesis ise ana şirket General Motors'un hâlihazırda bulunduğu Charlotte bölgesinde yer alacak.

Bu sırada Cadillac, ilk kez bir sıralama seansında Q2'ye kalmak ve Formula 1'deki ilk dünya şampiyonası puanlarını kazanmak için mücadelesini sürdürüyor.

Lowdon, takımın altyapı çalışmalarının hâlâ devam ettiğini belirterek şunları söyledi: "Hâlâ inşa ediyoruz. Bu, uçak havadayken onu inşa etmek ya da gemi denizdeyken onu yapmak gibi. Bunu hâlâ sürdürüyoruz. Hâlâ fabrikalar inşa ediyoruz."

"Masamın yanında çelik burunlu iş botları ve bir baret duruyor. Gidip inşaat sahalarını ziyaret ediyoruz. Indianapolis'te çok ama çok büyük bir tesisimiz var, Silverstone'da ise daha küçük bir tesis. Ayrıca güç ünitesi şirketi de Charlotte'ta kendi fabrikasını inşa ediyor."

"Aynı zamanda hâlâ çok yoğun şekilde personel alıyoruz. Dolayısıyla yapılması gereken çok fazla inşa ve geliştirme çalışması var."

"Bu yıl Q2'ye kalmaya başlamamız, MAC-26'nın güçlü ve zayıf yönlerini anlamaya başlamamıza da olanak sağladı. Aynı zamanda takımın operasyonel açıdan güçlü ve zayıf taraflarını da görmeye başladık."

"Ama biz bunu seviyoruz. Eğer bir gün geçer ve o gün yeni bir şey öğrenmediğimizi fark edersek, o günü boşa harcamışız demektir. Bu yüzden geliştirebileceğimiz her alanı bulmaya ve sürekli olarak gelişmeye çalışıyoruz."

"Şu anda yaptığımız geliştirmeler büyük adımlar halinde gerçekleşiyor çünkü yapılacak çok fazla şey var ve çok fazla şey de bizim için yeni. Dolayısıyla henüz bazı şeyleri yalnızca ince ayarlarla geliştirdiğiniz aşamaya gelmedik. Diğer takımların çoğunun muhtemelen bulunduğu nokta daha çok bu."

Lowdon, Fishers'taki yeni fabrika için çeşitli bölümlerin ne zaman faaliyete geçeceğine ilişkin 'yakında daha fazla duyuru' yapılacağını belirtirken, yeni simülatörün de kurulmaya başlandığını açıkladı.

İngiliz yönetici, tesisin mevcut durumunu şöyle anlattı: "Şu anda hâlâ inşaat aşamasında. Aşamalı şekilde devreye alınacak çünkü tesis 40 bin m²'lik bir alana sahip. Küçük bir yer değil."

Fishers tesisinde çalışmaların gelecek yıl başlayıp başlamayacağı sorusuna Lowdon şu yanıtı verdi: "Genel anlamda evet. Oradaki inşaat oldukça ilerlemiş durumda ancak bu çok büyük bir proje. Silverstone'da da aynı şekilde çok fazla şey yapılıyor ve yeni bölümler devreye alınıyor."

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