Ferrari, sezonun ikinci yarısına hazırlanıyor: SF-26’nın güncelleme takvimi belli oldu
İtalyan basının haberine göre Ferrari, SF-26’nın güncellemelerini planlamış, hatta 2027 hazırlıklarını da büyük ölçüde tamamlamış durumda.
Charles Leclerc, Ferrari
Fotoğraf: Eric Le Galliot
2026 Formula 1 sezonunun ikinci yarısına girilirken, geliştirme konusundaki bütçe kuralları takımları çok daha seçici ve stratejik davranmaya zorluyor. Zirvedeki takımlar bu dönemde farklı stratejiler izliyor.
Mercedes, W17 için hazırladığı tek ve kapsamlı büyük paketi Asya yarışlarına saklamayı planlarken, motor tarafındaki ADUO güncellemesinin bütçe kısıtlamaları nedeniyle ne zaman geleceği belirsizliğini koruyor.
McLaren, Bakü yarışı için MCL40’ın aerodinamik verimliliğini artıracak yeni bir pakete odaklanmış durumda. İlk konseptinin verimini artırmak için şimdiden ciddi harcamalar yaparak aracını büyük çapta yenileyen Red Bull ise denge sorunlarıyla boğuşurken Max Verstappen önderliğinde sınırları zorlamaya devam ediyor.
Ferrari’de ise rakiplerine kıyasla daha farklı bir tablo mevcut. SF-26 aracının geliştirmesine erkenden başlayan ekip, yapısal sorunları çözmek için bütçesini rakipleri kadar harcaması gerekmedi. Temel bir revizyona ihtiyaç duymayan Ferrari, elindeki kaynakları doğrudan performans artışına yönlendirerek 2027 planlarını da şimdiden netleştirdi.
Lewis Hamilton, Ferrari
Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
Autoracer İtalya’nın haberine göre Ferrari’nin SF-26 için hazırladığı geliştirme takvimi iki kapsamlı güncelleme ve küçük iyileştirmeler etrafında şekillenecek. Habere göre ilk büyük adım Hollanda’da atılacak. Zandvoort’ta, Barselona’da piste sürülen ve kademeli olarak geliştirilen tabanın yeni ve kapsamlı bir versiyonu araca entegre edilecek. Takım, bu yenilik sayesinde yere basma kuvvetini artırmayı ve aracın ideal çalışma aralığını genişletmeyi hedefliyor.
Sezonun en kritik duraklarından Monza’daysa çalışmalar farklı bir boyut kazanacak. SF-26’ya düşük hava direnci sağlayan özel bir aerodinamik paket üzerinde çalışan Ferrari, ADUO güncellemesine bağlı yeni turbo kompresör sistemini de Monza’ya yetiştirmeyi amaçlıyor.
Türbin ve kompresör grubundaki verimlilik artışı, yüksek devirlerdeki hava akışını ve basıncı daha iyi yöneterek güç kayıplarını en aza indirmeyi hedefliyor. Bu güncelleme, motorun yüksek devirlerdeki gücünü daha uzun süre korumasını sağlayarak özellikle uzun düzlüklerde belirgin bir hız avantajını mümkün kılacak.
Monza’ya getirilecek ADUO güncellemesi sezonun kalan kısmı için ana altyapıyı oluştururken, motor mimarisindeki radikal değişimse 2027’de yapılacak. Öte yandan İtalyan basının haberine göre SF-26’nın bu sezondaki gelişimi Monza ile de sınırlı kalmayacak; sonbahar aylarında dördüncü bir aerodinamik paketin daha piste getirilmesi planlanıyor.
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