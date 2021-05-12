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World Rallycross Haberler

Dünya RX'in Norveç ayağı iptal edildi, Portekiz takvime eklendi

Ekleyen:
Çeviren:
Selin Elif Köse

Dünya Rallikros şampiyonasının ilk ayağı olan Norveç iptal edildi ve takvime yeni eklenen Portekiz Montalegre pisti, artık sezon finaline ev sahipliğini yapacak.

Dünya RX'in Norveç ayağı iptal edildi, Portekiz takvime eklendi

Dünya RX şampiyonasının ilk rallisi haziranın ikinci haftasında Norveç’te düzenlenecekti ama yeni değişiklerle birlikte artık bu sezon açılışı 23-24 Haziran tarihlerinde Barselona’da gerçekleşecek.

Şampiyonanın Norveç ayağının iptalinin ardından serinin yaptığı açıklama, “İki taraf için de en uygun kararın alınması için oldukça çaba sarf edildi ama ülkenin katı giriş çıkış kuralları ve alternatif bir tarih bulunamaması 2021’de etkinliğin düzenlenmesini imkansız hale getirdi.” şeklindeydi.

İsveç'teki Holjes rallisi ise, hep olduğu gibi temmuzun ilk hafta sonunda gerçekleşecekti ancak takvimdeki değişikliklerle birlikte Fransa Loheac’taki bölümden iki hafta önceye yani ağustos sonuna ertelendi ve yeni organizatörlerin hedefi hayranların şampiyonanın her etkinliğine katılabilmeleri.

Açıklamada, “Organizatörler ve ev sahibi ülkenin yetkili makamları ile gerçekleştirilen görüşmeler sonrasında, şampiyonanın takvimi dünyadaki en iyi rallikros pistlerini dahil edecek şekilde güncellendi ve ayrıca hayranların etkinliklere katılabilmesini maksimum seviyeye çıkarmaya çalıştık.” dendi.

Tamás Kárai, Karai Motorsport Sportegyesület, Jani Paasonen, Ferratum Team, Atro Määtta, Ford Fiesta

Tamás Kárai, Karai Motorsport Sportegyesület, Jani Paasonen, Ferratum Team, Atro Määtta, Ford Fiesta

Foto oleh: FIA World Rallycross

Almanya’nın Nurburgring pistinde üst üste gerçekleşecek iki ralli ise İspanya’dan sonra geliyor. Ardından, eylül ortasında Letonya'nın Riga şehrinde ve ekimde Belçika, Spa’da düzenlenecek olan ralliler mevcut tarihlerini koruyor.

Fakat, sezonun son yarışının Spa’da olması beklenirken artık bu onur, 2018’den beri ilk kez takvime eklenen Portekiz Montalegre pistinin olacak. Pist, geçtiğimiz sene şampiyonaya geri dönüşünü yapacaktı fakat COVID-19 pandemisi sebebiyle bu pek mümkün olmadı.

Rallikros organizatörü GmbH’nin idari direktörü Arne Dirks, “Hepimiz, yazın Avrupa'da pandeminin olumlu yönde gösterdiği azalmanın farkındayız."

 “Bu nedenle, ortaklarımızla yakın istişarelerden sonra, mümkün ve güvenli olduğu kadar taraftara kapılarımızı açabilmek umuduyla sezonun başlangıcını erteleme kararı aldık. İkonik rallikros pistlerini ve son teknoloji modern pistlerin inanılmaz bir karışımı olduğuna inanıyoruz."

"Her zaman hayranların favorilerinden olan ve World RX'e sıcak bir karşılama sunan bir pist olan Montalegre'nin geri dönüşümüz ilgilileri için harika bir gelişme olsa da Norveç’te yarışamayacağımız için üzgünüz ama yine de Hell’in gelecekte Dünya RX takvimine döneceğine eminim.” dedi.

Güncellenmiş 2021 Dünya RX takvimi:

Ayak

Tarih

Ülke

Pist

1

23 - 24 Haziran

İspanya

Barselona

2

31 Haziran - 1 Ağustos

Almanya

Nurburgring

3

20 - 22 Ağustos

İsviçre

Holjes

4

3-5 Eylül

Fransa

Loheac

5

18 - 19 Eylül

Letonya

Riga

6

8 -10 Ekim

Belçika

Spa

7

23 - 24 Ekim

Portekiz

Montalegre
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FIA ve WRC'nin organizatörü, 2021'den itibaren WRX'i organize edecek

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Seri World Rallycross
Editör Hal Ridge

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