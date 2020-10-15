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World Rallycross / Son dakika

FIA, yeni WRX organizatörünü bulmak için ihale sürecini başlattı

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FIA, yeni WRX organizatörünü bulmak için ihale sürecini başlattı
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Çeviren: İnci Beğen , Editör

FIA, Dünya Rallycross Şampiyonası'nın geleceğini güvence altına almayı taahhüt etmesinin ardından seri için yeni bir organizatör bulmak için bir ihale süreci başlattı.

Motorsport.com geçtiğimiz hafta, World RX ticari haklar sahibi IMG'nin, FIA tarafından resmi olarak onaylanan mevcut kampanyanın sonunda seriden uzaklaşacağını açıklamıştı.

Yönetim organı, ”Duyuru, IMG ile FIA arasındaki tartışmaların gidişatına göre ilerliyor. IMG, 2021 ve 2022'de Dünya RX organizatörü olarak devam etmeme arzusunu dile getirdi. FIA ve IMG arasındaki tartışmalar devam ediyor. FIA, şampiyonanın devam eden başarısını sağlamaya devam ediyor.” şeklinde açıklamada bulundu.

Açıklamada ayrıca, planın 2021'de World RX'in en üst kategorisine, mevcut içten yanmalı motorlu araçlara karşı yarışmak için elektrikli otomobilleri tanıtmak olduğu belirtildi. Koronavirüs pandemisi nedeniyle elektrikli araçların seriye girişinin ertelenmişti ancak World RX'in en üst seviyesi 2022'den itibaren tamamen elektrikli olacak.

"FIA, 2021'de Dünya RX ile birlikte, ilk FIA elektrikli Rallycross Şampiyonası olan RX2e ile kendini Rallycross'un evrimine adadı. 2022'den itibaren World RX, FIA'nın uzun vadeli vizyonunun bir parçası olarak tamamen elektrikli olacak." dendi.

FIA, organizatör pozisyonu için ihaleye davet edilmedi ve bunun yerine ilgili taraflardan Off-Road Komisyonu kategori yöneticisi Benoit Dupont ile iletişime geçmeleri istendi.

Dünya Motor Sporları Konseyi'nin geçen hafta düzenlediği son toplantısında, 2021'den itibaren yürürlüğe girecek olan FIA Rallycross'un yapısı içindeki kategoriler yeniden adlandırıldı.

Mevcut Supercar sınıfı RX1 olarak, yeni elektrikli Supercar serisi RX1e olarak bilinecek. Gelecek yıldan itibaren RX2 International Series'in yerini Junior Electric Series alacak ve RX2e olarak bilinecek. Avrupa Şampiyonası'nın Super1600 bölümü ise RX3 olarak bilinecek.

Dünya RX'in elektrik gücüne geçişi için Kreisel tarafından geliştirilen kit henüz tamamlanmamış olsa da, QEV Technologies ve Olsbergs MSE, RX2e'de varış ve sürüş esasına göre çalışacak tek seri araç geliştirdi ve şu ana kadar İspanya ve Danimarka'daki pistlerde teste tabii tutuldu. Euro RX puan lideri ve çift RX2 şampiyonu Oliver Eriksson tarafından test edildi.

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Seri World Rallycross
Editör Hal Ridge

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