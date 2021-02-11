WRC
WRC
R
WRC
Monte Carlo Rallisi
21 Oca
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
WRC
İsveç Rallisi
11 Şub
Canceled
R
WRC
Arktik Ralli
26 Şub
Sıradaki Etkinlik
14 gün
Tüm programı gör
R
WRC
Hırvatistan Rallisi
22 Nis
Sıradaki Etkinlik
69 gün
Tüm programı gör
R
WRC
Portekiz Rallisi
20 May
Sıradaki Etkinlik
97 gün
Tüm programı gör
R
WRC
İtalya Rallisi
03 Haz
Sıradaki Etkinlik
111 gün
Tüm programı gör
R
WRC
Kenya Rallisi
24 Haz
Sıradaki Etkinlik
132 gün
Tüm programı gör
R
WRC
Estonya Rallisi
15 Tem
Sıradaki Etkinlik
153 gün
Tüm programı gör
R
WRC
Finlandiya Rallisi
29 Tem
Sıradaki Etkinlik
167 gün
Tüm programı gör
R
WRC
Belçika Rallisi
13 Ağu
Sıradaki Etkinlik
182 gün
Tüm programı gör
R
WRC
Büyük Britanya Rallisi
19 Ağu
Canceled
R
WRC
Şili Rallisi
09 Eyl
Sıradaki Etkinlik
209 gün
Tüm programı gör
R
WRC
İspanya Rallisi
14 Eki
Sıradaki Etkinlik
244 gün
Tüm programı gör
R
WRC
Japonya Rallisi
11 Kas
Sıradaki Etkinlik
272 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
WRC / Son dakika

Ekström, Finlandiya Rallisi'nde WRC'ye geri dönecek

paylaşım
yorumlar
Ekström, Finlandiya Rallisi'nde WRC'ye geri dönecek
Ekleyen:
Çeviren: Efe Kahya, Editör

Eski Dünya Rallikros Şampiyonu ve iki kez DTM şampiyonu Mattias Ekström, Skoda Fabia R5 ile Dünya Ralli Şampiyonası'nın Arctic Finlandiya Rallisi'ne katılacak.

2016 Dünya RX Şampiyonu pilot, 2021 sezonunda ABT Cupra takımı ile katılacağı Extreme E serisi için pek çok hazırlık yapıyor. Bu hazırlığın bir parçası olarak Ekström, geçtiğimiz ay Dakar Rallisi'ne de katılmıştı.

Ekström, 2021 WRC sezonunun ikinci rallisine, kendisinin ortak sahibi olduğu EKS JC takımının da kullandığı Skoda Fabia R5 ile katılacak. Ekström'ün co-pilotu ise, Dakar Rallisi'nde de İsveçli pilotun co-pilotluğunu yapmış olan, eski FIA Junior WRC şampiyonu Emil Bergkvist olacak.

İsveçli pilot ralliye yabancı olan bir isim değil. WRC başlangıcını 1999 yılında İsveç Rallisi'nde Grup N Mitsubishi ile yapan Ekström, 2004 yılında İsveç'te ve Katalonya Rallisi'nde Grup N'de galibiyete ulaştı ve fabrika Skoda Fabia aracıyla 2005 ve 2006'da da bazı seçkin rallilere katıldı.

Ekström'ün açıklamaları şu şekilde: "Ralli benim hayatım boyunca tutkum oldu ve Arctic Finlandiya Rallisi'nde yarışmak, benim ölmeden önce yapılacaklar listemde bulunuyordu, şu anda bunu tamamlayacak olmak çok güzel."

"2021'de Extreme E serisine odaklanmış durumdayım, seride yarışmanız için yüzey deneyimine sahip olmalısınız ve farklı bilgilere de erişiminiz olması gerekir. Arctic Finlandiya Rallisi'ndeki WRC organizasyonu benim keskin olmam için mükemmel bir organizasyon, bu sayede buzda ve karlı havada yüzlerce kilometre kat edeceğim ve ralliye olan tutkum yenilenecek."

 

Rovaniemi organizasyonunun Dakar'a göre daha farklı bir ortam yaratacağı göz önüne alınmasına rağmen Ekström gözünü tepeye dikmiş durumda.

Hedefinin galibiyet olduğunu belirten Ekström şunları söyledi: "Kesinlikle çok eğlenceli bir ralli olacaktır, ancak beni tanıyan herkes şunu bilir ki ben, kazanmayı severim ve klasmanda tam zamanlı yarışan pilotlara karşı mücadele etmeyi dört gözle bekliyorum."

"Ancak şunu da biliyorum ki onlar, rallide çok fazla vakit geçiriyorlar. Ralli öncesinde de birkaç günlük bir test yapacağız."

Eski Finlandiya Rallisi galibi olan ve bu sene WRC'nin ana kategorisinde kendine koltuk bulamayan Esapekka Lappi de Arctic Finlandiya Rallisi'ne Volkswagen Polo R5 ile katılacağını açıkladı. Fin pilot geçtiğimiz sene WRC'de M-Sport adına mücadele verdi. 

FIA ve WRC'nin organizatörü, 2021'den itibaren WRX'i organize edecek

Önceki haber

FIA ve WRC'nin organizatörü, 2021'den itibaren WRX'i organize edecek
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri WRC
Pilotlar Mattias Ekström
Editör Hal Ridge

Çok Okunanlar

1
Formula 1

FIA, 2022'den itibaren F1 motor gelişimini dondurmayı onayladı!

58 dk
2
Formula 1

Hamilton'ın yeni F1 anlaşmasıyla, Senna hikayesinin tekrarı engellenmiş oldu

9s
3
Formula 1

Tost: "Renault motoruyla yarışlarda 'rekabetçi' olamayız"

6s
4
Formula 1

Doornbos, Mercedes ve Hamilton'ın tek yıllık sözleşmesini "dikkat çekici" buluyor

5s
5
Formula 1

Brown: "2021'de kendimizi beşinci sırada bile bulabiliriz"

4s
Son Haberler
Ekström, Finlandiya Rallisi'nde WRC'ye geri dönecek
WRC

Ekström, Finlandiya Rallisi'nde WRC'ye geri dönecek

30dk
FIA ve WRC'nin organizatörü, 2021'den itibaren WRX'i organize edecek
World Rallycross

FIA ve WRC'nin organizatörü, 2021'den itibaren WRX'i organize edecek

1s
Solberg: "Hyundai WRC aracının sürüşü beklediğimden daha kolaydı"
WRC

Solberg: "Hyundai WRC aracının sürüşü beklediğimden daha kolaydı"

10 Şub 2021
Oliver Solberg, WRC aracı ile ilk rallisine Finlandiya'da çıkacak
WRC

Oliver Solberg, WRC aracı ile ilk rallisine Finlandiya'da çıkacak

5 Şub 2021
Todt: "Sezonları başlatmakta zorluk çekiyoruz"
WRC

Todt: "Sezonları başlatmakta zorluk çekiyoruz"

27 Oca 2021
Son Videolar
WRC 2021 - Monte-Carlo Rallisi- En İyi Anlar (HD) 04:33
WRC
26 Oca 2021

WRC 2021 - Monte-Carlo Rallisi- En İyi Anlar (HD)

Monte Carlo Rallisi 2021 üçüncü gün 03:42
WRC
24 Oca 2021

Monte Carlo Rallisi 2021 üçüncü gün

WRC Monte Carlo Rallisi 2021 üçüncü günün en iyileri 04:47
WRC
24 Oca 2021

WRC Monte Carlo Rallisi 2021 üçüncü günün en iyileri

1991 Monte Carlo Rallisi - Carlos Sainz'ın 1. etap performansı 02:58
WRC
23 Oca 2021

1991 Monte Carlo Rallisi - Carlos Sainz'ın 1. etap performansı

2021 Monte Carlo Rallisi: 10. etap 01:51
WRC
23 Oca 2021

2021 Monte Carlo Rallisi: 10. etap

Hal Ridge More from
Hal Ridge
FIA ve WRC'nin organizatörü, 2021'den itibaren WRX'i organize edecek
World Rallycross / Son dakika

FIA ve WRC'nin organizatörü, 2021'den itibaren WRX'i organize edecek

2021 Dünya Rallikros takvimi açıklandı
World Rallycross / Son dakika

2021 Dünya Rallikros takvimi açıklandı

FIA, yeni WRX organizatörünü bulmak için ihale sürecini başlattı
World Rallycross / Son dakika

FIA, yeni WRX organizatörünü bulmak için ihale sürecini başlattı

More from
Mattias Ekström
Ekström Spa’da Dünya RX’e geri dönüyor Spa-Francorchamps
World Rallycross / Son dakika

Ekström Spa’da Dünya RX’e geri dönüyor

Ekstrom, 2019 için WTCR takımlarıyla görüşmüş
WTCR / Son dakika

Ekstrom, 2019 için WTCR takımlarıyla görüşmüş

Ekstrom'un EKS takımı, Dünya RX'ten çekiliyor!
World Rallycross / Son dakika

Ekstrom'un EKS takımı, Dünya RX'ten çekiliyor!

Çok Okunanlar Bugün

FIA, 2022'den itibaren F1 motor gelişimini dondurmayı onayladı!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

FIA, 2022'den itibaren F1 motor gelişimini dondurmayı onayladı!

Hamilton'ın yeni F1 anlaşmasıyla, Senna hikayesinin tekrarı engellenmiş oldu
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton'ın yeni F1 anlaşmasıyla, Senna hikayesinin tekrarı engellenmiş oldu

Tost: "Renault motoruyla yarışlarda 'rekabetçi' olamayız"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Tost: "Renault motoruyla yarışlarda 'rekabetçi' olamayız"

Doornbos, Mercedes ve Hamilton'ın tek yıllık sözleşmesini "dikkat çekici" buluyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Doornbos, Mercedes ve Hamilton'ın tek yıllık sözleşmesini "dikkat çekici" buluyor

Brown: "2021'de kendimizi beşinci sırada bile bulabiliriz"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Brown: "2021'de kendimizi beşinci sırada bile bulabiliriz"

Hamilton'ın babası Anthony: "Lewis'in hedefi şampiyonluk rekoru değil"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton'ın babası Anthony: "Lewis'in hedefi şampiyonluk rekoru değil"

Aston Martin'in Vettel'in yeni aracı için verdiği ipuçları
Formula 1 Formula 1 / Analiz

Aston Martin'in Vettel'in yeni aracı için verdiği ipuçları

Alfa Romeo, mart ayında tamamen 2022 aracına odaklanabilir
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Alfa Romeo, mart ayında tamamen 2022 aracına odaklanabilir

Son Haberler

Ekström, Finlandiya Rallisi'nde WRC'ye geri dönecek
WRC WRC / Son dakika

Ekström, Finlandiya Rallisi'nde WRC'ye geri dönecek

FIA ve WRC'nin organizatörü, 2021'den itibaren WRX'i organize edecek
World Rallycross World Rallycross / Son dakika

FIA ve WRC'nin organizatörü, 2021'den itibaren WRX'i organize edecek

Solberg: "Hyundai WRC aracının sürüşü beklediğimden daha kolaydı"
WRC WRC / Son dakika

Solberg: "Hyundai WRC aracının sürüşü beklediğimden daha kolaydı"

Oliver Solberg, WRC aracı ile ilk rallisine Finlandiya'da çıkacak
WRC WRC / Son dakika

Oliver Solberg, WRC aracı ile ilk rallisine Finlandiya'da çıkacak

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.