Ekström, Finlandiya Rallisi'nde WRC'ye geri dönecek

2016 Dünya RX Şampiyonu pilot, 2021 sezonunda ABT Cupra takımı ile katılacağı Extreme E serisi için pek çok hazırlık yapıyor. Bu hazırlığın bir parçası olarak Ekström, geçtiğimiz ay Dakar Rallisi'ne de katılmıştı.

Ekström, 2021 WRC sezonunun ikinci rallisine, kendisinin ortak sahibi olduğu EKS JC takımının da kullandığı Skoda Fabia R5 ile katılacak. Ekström'ün co-pilotu ise, Dakar Rallisi'nde de İsveçli pilotun co-pilotluğunu yapmış olan, eski FIA Junior WRC şampiyonu Emil Bergkvist olacak.

İsveçli pilot ralliye yabancı olan bir isim değil. WRC başlangıcını 1999 yılında İsveç Rallisi'nde Grup N Mitsubishi ile yapan Ekström, 2004 yılında İsveç'te ve Katalonya Rallisi'nde Grup N'de galibiyete ulaştı ve fabrika Skoda Fabia aracıyla 2005 ve 2006'da da bazı seçkin rallilere katıldı.

Ekström'ün açıklamaları şu şekilde: "Ralli benim hayatım boyunca tutkum oldu ve Arctic Finlandiya Rallisi'nde yarışmak, benim ölmeden önce yapılacaklar listemde bulunuyordu, şu anda bunu tamamlayacak olmak çok güzel."

"2021'de Extreme E serisine odaklanmış durumdayım, seride yarışmanız için yüzey deneyimine sahip olmalısınız ve farklı bilgilere de erişiminiz olması gerekir. Arctic Finlandiya Rallisi'ndeki WRC organizasyonu benim keskin olmam için mükemmel bir organizasyon, bu sayede buzda ve karlı havada yüzlerce kilometre kat edeceğim ve ralliye olan tutkum yenilenecek."

Rovaniemi organizasyonunun Dakar'a göre daha farklı bir ortam yaratacağı göz önüne alınmasına rağmen Ekström gözünü tepeye dikmiş durumda.

Hedefinin galibiyet olduğunu belirten Ekström şunları söyledi: "Kesinlikle çok eğlenceli bir ralli olacaktır, ancak beni tanıyan herkes şunu bilir ki ben, kazanmayı severim ve klasmanda tam zamanlı yarışan pilotlara karşı mücadele etmeyi dört gözle bekliyorum."

"Ancak şunu da biliyorum ki onlar, rallide çok fazla vakit geçiriyorlar. Ralli öncesinde de birkaç günlük bir test yapacağız."

Eski Finlandiya Rallisi galibi olan ve bu sene WRC'nin ana kategorisinde kendine koltuk bulamayan Esapekka Lappi de Arctic Finlandiya Rallisi'ne Volkswagen Polo R5 ile katılacağını açıkladı. Fin pilot geçtiğimiz sene WRC'de M-Sport adına mücadele verdi.