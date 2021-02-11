FIA ve WRC'nin organizatörü, 2021'den itibaren WRX'i organize edecek

WRC Promoter GmbH (WRC'nin organizatörü) ve FIA, 2021 Dünya RX sezonunu yürütmek için işbirliği yapmasıyla beraber Alman merkezli şirketin, seri için ticari ve medya haklarını elinde tutması amacıyla birçok seneyi kapsayan organizatörlük anlaşması yapmak için çalışıyor.

Geçtiğimiz Ekim ayı itibariyle, Dünya RX'in bir önceki organizatörü olan ve aynı zamanda 2013'te serinin en üst klasmanının organizasyonunu sahiplendikten sonra 2014'te seriyi dünya şampiyonluğu statüsüne çıkartan IMG şirketi, yaptığı 20 yıllık anlaşmanın sekizinci yılında anlaşmadan geri çekildi ve böylece Dünya RX için yeni bir organizatör arayışı başladı.

Hem FIA hem de WRC Promoter GmbH tarafından yayınlanan bir açıklamada, 2012'den bu yana WRC'nin ticari hak sahibi olan şirketin “dünya şampiyonasına ve özellikle de rallikrosun gelecekteki elektrifikasyonunun geliştirilmesine yatırım yapmayı taahhüt ettiğini" söylendi.

Bu yıl, Dünya RX'in alt kategorisi olarak tanıtılacak olan tamamen elektrikli FIA RX2e Şampiyonası, RX1 araçlarının 2022 yılında tamamen elektrikli olmamasından bir önceki sezonda tanıtılmış olacak.

FIA Spor Genel Sekreteri Peter Bayer, "FIA Dünya Rallikros Şampiyonası için çığır açan elektrikli bir geleceği inşa ederken, WRC Promoter GmbH ile aynı hizada olmaktan mutluluk duyuyoruz."

“FIA ve WRC Promoter, rallikrosa yarar sağlamak ve sporun büyümesi için birlikte çalışılacağı konusunda ortak bir vizyona ulaştı."

"İlgili taraflar uzun bir anlaşma üzerinde çalışıyor ve aynı zamanda 2021 sezonu için çalışmaya başlamayı ve bu sporu parlak, daha sürdürülebilir ve daha yeşil bir geleceğe doğru hareket ettirmeyi dört gözle bekliyor."

"FIA Dünya Ralli Şampiyonası'nın organizatörü olarak birkaç yıldır şirkette yoğun bir şekilde çalıştık. Rallikrosun tanıtımına da aynı enerji ve dinamizmi getireceklerini tahmin ediyoruz." dedi.

FIA, 2022'den 2025'e kadar FIA Avrupa Rallikros Şampiyonası organizatörü olması için Ocak ayında ikinci bir ihale süreci başlattı.

Avrupa RX serisi ve bu serinin klasmanları olan ve geleneksel içten yanmalı motorlara sahip araçlarla mücadele verilecek olan RX1 ve RX3 klasmanları ise, gelecek seneden itibaren tamamen elektrikli olacak olan Dünya RX serisinden farklı olarak organize edilecek.

WRC Organizatörü Genel Müdürü Jona Siebel, "Dünya Rallikros, yenilikçi ve öncü bir geleceğin eşiğinde duruyor."

“Tüm alanlarda güçlü bir büyüme potansiyeli görüyoruz ve WRC Promoter, sürdürülebilir teknoloji ve e-mobiliteye odaklanan bir serinin ön saflarında yer almaktan mutluluk duyuyor."

"Rallikros nefes kesici heyecanlar sağlıyor. Küresel çaptaki izleyicilerimiz ve ortaklarımız için, ilgi çekici ve ilerici bir platform oluşturmak adına yeni temeller oluşturacağız."

2021 Dünya RX sezonu ise Mayıs ayı sonunda Spa-Francorchamps pistinde başlayacak.

Belçika'daki ortak Dünya RX/WRC etkinliği geçen sezon - Ypres WRC turunun aşamalarını dahil etmeyi de planlarken - koronavirüs yüzünden iptal edilmiş ve gerçekleştirilememişti.

Gelecekte, Dünya RX ve WRC organizasyonlarında her iki serinin de WRC ile daha fazla bağlantıya geçmesi beklenebilir.