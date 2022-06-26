Eskişehir Rallisi: Avcıoğlu-Korkmaz 3'te 3 yaptı

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380 km. uzunluğundaki asfalt zeminli parkurda 8 özel etabın geçilmesinden oluşan ICRYPEX ana sponsorluğundaki 2022 sezonunun üçüncü rallisi, Toksport WRT adına Skoda Fabia R5 ile yarışan Orhan Avcıoğlu-Burçin Korkmaz ekibinin liderliğiyle sona erdi. Milli sporcu Avcıoğlu, aynı zamanda sınıf 2’de de ilk sırayı elde ederken bu zaferle 3’te 3 yaparak Shell Helix 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası'ndaki liderliğini sürdürdü.

Genel klasman ikinciliğini Castrol Ford Team Türkiye takımından Ford Fiesta R5 ile Ali Türkkan-Burak Erdener ekibi elde ederken, Red Bull sporcusu Türkkan aynı zamanda yarışın genç pilotlar birincisi oldu. Rallinin genel klasman üçüncüsü BC Vision Motorsport takımından Skoda Fabia R5 ile Burak Çukurova-Burak Akçay olurken, markalar birinciliğini Castrol Ford Team Türkiye, takımlar birinciliğini ise Toksport WRT kazandı.

İki gün süren bu zorlu rallide, Sınıf 3’te Castrol Ford Team Türkiye takımından Serhan Türkkan-Koray Akgün, Sınıf 4 ve İki Çeker klasmanında BC Vision Motorsport takımından Yıldıray Demircioğlu-Mehmet Köleoğlu, Sınıf N’de GP Garage My Team’den Sinan Soylu-Ali Tuğrul Kaya ve Sınıf 5’te ise Renault Clio Trophy Türkiye’den Nebil Erbil-Aslı Erbil birincilikleri paylaşan ekipler oldular. Aslı Erbil aynı zamanda yarışın kadın co-pilotlar birinciliğinin sahibi oldu.

Aynı zamanda Türkiye Historic Ralli Şampiyonası ve Oğuz Gürsel TOSFED Ralli Kupası‘na da puan veren rallide, klasik ralli otomobillerine açık historic klasmanında Peugeot 205 GTI ile Tan Çağlayan-Selda Çağlayan çifti zafere ulaşırken, aynı zamanda Kategori 1 birincisi oldu. Baba oğul sporcular Ömer Gür-Levent Gür'ün Murat 131 ile ikinciliği elde ettiği bu kategoride, Onur Çelikyay-Serdar Canbek ekibi Murat 124 ile üçüncü oldu. Kategori 2’de ise 1973 model VW 1303S ile Mert Can Büyüksan-Melis Büyüksan kardeşler birinciliğin sahibi oldular.

Oğuz Gürsel TOSFED Ralli Kupası ise, Castrol Ford Team Türkiye’den Levent Şapçılar-Deniz Gümüş ekibinin genel klasman ve Kategori 4 birinciliği, aynı takımdan Erdem İlbaylı-Soner Çevik’in genel klasman ikinciliği ve Kategori 2 birinciliği, aynı takımdan Hakan Gürel-Çağatay Kolaylı ekibinin üçüncülüğü ile sona erdi. Kategori 3’te Akın Can Kiper-Efe Eryalaz ve Kategori 1’de Kemal Çetinkaya-Tolga Tezeken ilk sırayı kazanan isimler oldular.

Shell Helix 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası, 30–31 Temmuz tarihlerinde Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü tarafından düzenlenecek olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 39. Kocaeli Rallisi ile devam edecek.