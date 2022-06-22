Toplam 63 otomobil ve 126 sporcunun katılacağı organizasyon, aynı zamanda Türkiye Historic Ralli Şampiyonası ile Oğuz Gürsel TOSFED Ralli Kupası’na da puan verecek.

ETİ ana sponsorluğunda, ICRYPEX, Shell Helix, Spor Toto, Evofone, KYK Yapı Kimyasalları, Mantotherm, Banaz Otomotiv, Sancaklı Metal Yapı, Nova Vista Hotel, Espark, Eskişehir Valiliği, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Odunpazarı Belediyesi, Tepebaşı Belediyesi ve Eskişehir Ticaret Odası katkılarıyla düzenlenen ralli, toplam uzunluğu 381 kilometre olan asfalt zeminli parkurda 8 özel etaptan oluşacak.

Seremonik startı 23 Haziran 2022 Perşembe günü saat 20.30’da Odunpazarı Evleri meydanında yapılacak olan ETİ Eskişehir Rallisi’nin ilk günü 24 Haziran Cuma saat 10.00’da Eskişehir Atatürk Stadyumu’nda yer alan Servis Park’tan başlayacak ve 4 özel etabın geçilmesinin ardından saat 16.32’da yine servis parkta son bulacak.

Rallinin ikinci günü ise 25 Haziran Cumartesi günü saat 10.00’da başlayarak 4 özel etabın ardından saat 16.42’den itibaren ESPARK önündeki finiş seremonisi ve ödül töreni ile tamamlanmış olacak.