İTÜ Racing, Formula Student’ta ülkemizi temsil edeceği yeni aracını tanıttı.

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İstanbul Teknik Üniversitesinde öğrenim gören 60 kişilik ekip tarafından tasarlanan araç Rektör İsmail Koyuncu’nun da katıldığı lansman ile tanıtıldı.

Salondaki kalabalığın kendilerini çok mutlu ettiğini belirten Koyuncu, Türkiye’nin ilk elektrikli formula aracı Beelectric-02’nin 3-4 ay gibi kısa bir sürede üretildiğini ve Formula Student etkinliğinde araçlarından beklentilerinin büyük olduğunu dile getirdi.

Mukavemet ve termal testleri İstanbul Teknik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümünün imkanlarıyla yapılan araçta 80 kw güce sahip Remy HVH 250-090s elektrik motoru kullanılırken aracın teorik olarak 250 km/s maksimum hıza sahip olduğu belirtildi.

Türkiye’nin ilk hibrit-monokok şasili, 10” jant ve karbon fiber askı kollarına sahip olan DT Beelectric-02 aracını ekipçe ortaya koymalarından gurur duyduklarını söyleyen İTÜ Racing Takım Kaptanı Çayan Baykal, önümüzdeki ay Çekya’da düzenlenecek Formula Student etkinliğiyle de ilgili bilgi verdi.

Etkinlik hakkında Baykal, “Formula Student; içten yanma, elektrik ve otonom araç kategorilerinde öğrencilerden FIA standartlarında yarış aracı tasarlaması beklenen bir organizasyon. Regülasyonların yazıldığı 130 sayfalık kural kitapçığı ile tıpkı F1’de olduğu gibi araçlar tasarlanıyor. Statik ve dinamik olarak ayrılan sekiz etaptan oluşan etkinlikte araç üzerinde yapılan bütün mühendislik çalışmaları jüri üyelerine sunuluyor. Ayrıca teknik denetim bölümünde araçtaki tüm parçalar jüriler tarafından kontrol ediliyor.” dedi.

Regülasyonlara uygun araç üretiminin zorluklarını anlatan Baykal, organizasyona katılan takımların yaklaşık %30’unun araçlarını henüz piste indiremeden diskalifiye olduklarını da sözlerine ekledi.

Lansmana gönderdiği video ile katılan McLaren Formula 1 Takımı mühendislerinden Emel Cankaya, Formula Student etkinliğinin tecrübe kazanımı adına büyük bir imkan olduğunu belirtirken bütün İTÜ Racing ekibine başarı dileklerini iletti.

Lansmanın ardından İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, üretilen araç ile kampüs içerisinde tur atarak öğrencileri ve katılımcıları selamladı.

Kerem Çetli