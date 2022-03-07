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2021 TOSFED Gala Gecesi Zorlu PSM'de Yapıldı

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu 2021 Gala Gecesi, 5 Mart akşamı TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı ve Yönetim Kurulu üyelerinin ev sahipliğinde Zorlu Enerji katkılarıyla Zorlu PSM'de gerçekleştirildi.

2021 TOSFED Gala Gecesi Zorlu PSM'de Yapıldı
TOSFED
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Kemal Şengül
, Şef Editör
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Ralli, pist, offroad, karting, drift, tırmanma, rallikros ve klasik otomobil branşlarındaki ulusal şampiyonlar ile, baja, karting ve ralli kupalarında 2021 Demir Berberoğlu Sezonu'nda dereceye giren sporcu ve takımların ödüllerine kavuştuğu törene spor, iş ve cemiyet hayatından birçok isim katıldı.

Gecede Başkan Üçlertoprağı, sponsor firmalara, organizatör kulüplere, il temsilcileri ve il gözetmen kurulları ve yurt dışında yarışan sporculara da teşekkür paketleri takdim etti.

 

2021 Demir Berberoğlu Sezonu Şampiyon ve Birincileri

Shell Helix 2021 Türkiye Ralli Şampiyonu BURAK ÇUKUROVAShell Helix 2021 Türkiye Ralli Co-Pilot Şampiyonu BATUHAN MEMİŞYAZICIShell Helix 2021 Türkiye Ralli Genç Pilotlar ve İki Çeker Şampiyonu EMRE HASBAYShell Helix 2021 Türkiye Ralli Genç Pilotlar Co-Pilot Şampiyonu ALPEREN TETİKShell Helix 2021 Türkiye Ralli İki Çeker Co-Pilot Şampiyonu BURAK ERDENERShell Helix 2021 Türkiye Ralli Takımlar Şampiyonu BC VISION MOTORSPORTShell Helix 2021 Türkiye Ralli Markalar Şampiyonu CASTROL FORD TEAM TÜRKİYEShell Helix 2021 Türkiye Historic Ralli Şampiyonu ÜSTÜN ÜSTÜNKAYAShell Helix 2021 Türkiye Historic Ralli Co-Pilot Şampiyonu KERİM TARPETLAS 2021 Türkiye Offroad Şampiyonu ERTAN NACAROĞLUPETLAS 2021 Türkiye Offroad Co-Pilot Şampiyonu SAMET ZURNACIPETLAS 2021 Türkiye Offroad Takımlar Şampiyonu BİTCİ RACING TEAMAVIS 2021 Türkiye Pist Süper Grup Şampiyonu ÜMİT ÜLKÜAVIS 2021 Türkiye Pist Maxi Grup Şampiyonu TURGUT KONUKOĞLUAVIS 2021 Türkiye Pist Takımlar Şampiyonu BİTCİ RACING TEAM AMSAVIS 2021 Türkiye Tırmanma Kategori 1 Şampiyonu TAMER ORUÇAVIS 2021 Türkiye Tırmanma Kategori 2 Şampiyonu BURAK BAŞLIKAVIS 2021 Türkiye Tırmanma Kategori 3 Şampiyonu REFİK BOZKURTAVIS 2021 Türkiye Tırmanma Kategori 4 Şampiyonu AYHAN GERMİRLİAVIS 2021 Türkiye Tırmanma Takımlar Şampiyonu BC VISION MOTORSPORT2021 Türkiye Karting Mini Şampiyonu İSKENDER ZÜLFİKARİ2021 Türkiye Karting Junior Şampiyonu SARP ARHAN OR2021 Türkiye Karting Senior Şampiyonu ZEKAİ ÖZEN2021 Türkiye Karting Master Şampiyonu MEHMET YAMAN2021 Türkiye Rallikros Şampiyonu Kategori 1 ALİ İŞERİ2021 Türkiye Rallikros Şampiyonu Kategori 2 BURAK BAŞLIK2021 Türkiye Rallikros Şampiyonu Kategori 3 KEMAL GAMGAM2021 Türkiye Rallikros Şampiyonu Kategori 4 BUĞRA CAN KILIÇ2021 Türkiye Drift Şampiyonu EGE BİLALOĞLU2021 Türkiye Drift Takımlar Şampiyonu LE DRIFT TEAM2021 Türkiye Klasik Otomobil Şampiyonu HASAN TUNÇ2021 Türkiye Klasik Otomobil Co-pilot Şampiyonu KAAN ŞAKARBitci.com 2021 TOSFED Baja Kupası İSRAFİL AKYÜZBitci.com 2021 TOSFED Baja Kupası Co-Pilot Birincisi TUVANA SAYAR2021 Şevki Gökerman Ralli Kupası Birincisi OKAN TANRIVERDİ2021 Şevki Gökerman Ralli Kupası Co-Pilot Birincisi SEVİLAY GENÇ2021 TOSFED Micro Karting Destek Kupası CAN ÖZLER2021 TOSFED Karting Dayanıklılık Kupası DRT LEGENDS2021 Türkiye Karting Mini Kadınlar Birincisi ZEYNEP BÜYÜKPINAR2021 Türkiye Karting Formula Junior Kadınlar Birincisi AYŞE ÇEBİ2021 Türkiye Karting Formula Senior Kadınlar Birincisi SUDE NUR YURDAGÜL

 

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