Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / Petlas, Türkiye Offroad Şampiyonası’na 3 yıl daha adını verecek
TÜRK SPORCULAR Haberler

Bodrum, Ralli ile yaza start veriyor

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından düzenlenen Shell Helix 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası’nda heyecan, 15-17 Nisan tarihlerinde Bodrum Rallisi ile Muğla, Bodrum'da başlıyor.

Bodrum, Ralli ile yaza start veriyor
Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Haberi dinle

Karya Otomobil Spor Kulübü tarafından geçtiğimiz sezon şampiyonaya aday olarak düzenlenen ralli, bu sezon şampiyona açılış yarışı olarak ulusal statüde gerçekleştirilecek.

Geçen yıl rekor katılım ile gerçekleşen, ACE of MICE Awards Kongre, Toplantı ve Etkinlik Ödülleri’nde “En İyi Spor Etkinliği” dalında Jüri Özel Ödülü’nü kazanarak ilk ve tek ödüllü ralli olan organizasyon bu yıl spor sevenlere heyecan ve adrenalin dolu bir hafta sonu sunacak. Rally Bodrum'un etkinlik ve iletişim yönetimi bu senede Prems Arts tarafından yapılacak.

Bodrum Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleşecek olan ve bu yıl yarım adanın büyük bir bölümüne genişleyen organizasyon, 15 Nisan Cuma akşamı Bodrum Meydanı’nda gerçekleştirilecek start seremonisi le başlayacak. Türkiye’nin en hızlı pilotları, 16-17 Nisan tarihlerinde 6 farklı özel etabı ikişer kez geçerek kozlarını paylaşacak.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras yapmış olduğu açıklamada, etkinliğin Bodrum’da spor turizmine katkı sağlayacağını ve spor etkinliklerinin Bodrum’a getirdiği katma değerin önemini vurguladı. Ayrıca geçen yıl mahalli yarış statüsünde gerçekleşen yarışın bu yıl ulusal kategoride gerçekleşecek olmasından mutluluk duyduklarını ve ilerleyen zamanlarda otomobil sporlarını uluslararası platformda Bodrum’da görmek istediklerini ekledi. 

 

paylaşım
yorumlar
Petlas, Türkiye Offroad Şampiyonası’na 3 yıl daha adını verecek
Önceki haber

Petlas, Türkiye Offroad Şampiyonası’na 3 yıl daha adını verecek
Yorumları görüntüle
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Alonso: "Çözüm bulmamız gereken küçük sorunlarımız var"
Formula 1

Alonso: "Çözüm bulmamız gereken küçük sorunlarımız var"

Bahreyn F1 testinin programı belli oldu
Formula 1

Bahreyn F1 testinin programı belli oldu

Norris: "Mercedes'i testlerde hiç bu kadar hızlı görmemiştim"
Formula 1

Norris: "Mercedes'i testlerde hiç bu kadar hızlı görmemiştim"

Son Haberler

Bodrum, Ralli ile yaza start veriyor
TÜRK SPORCULAR TÜRK SPORCULAR

Bodrum, Ralli ile yaza start veriyor

Petlas, Türkiye Offroad Şampiyonası’na 3 yıl daha adını verecek
Offroad Offroad

Petlas, Türkiye Offroad Şampiyonası’na 3 yıl daha adını verecek

BOM Akademi'den Çıldır Gölü’nde ve buzlu Kısır Dağı'nda benzersiz etkinlik
GENEL GENEL

BOM Akademi'den Çıldır Gölü’nde ve buzlu Kısır Dağı'nda benzersiz etkinlik

Ayhancan'dan iRacing Dünya Şampiyonası'na harika başlangıç!
eSpor eSpor

Ayhancan'dan iRacing Dünya Şampiyonası'na harika başlangıç!

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.