Ayhancan Güven'in yeni sezonda yarışacağı tasarım ortaya çıktı

Haberi dinle

Gururumuz Ayhancan Güven, son yıllarda Porsche Cup serilerinde mücadele ediyordu fakat yeni sezonla beraber dünya çapındaki en önemli spor otomobil serilerinden birisi olarak görülen ADAC GT Masters'a geçecek.

Temsilcimiz, yeni sezon için serinin önemli takımlarından Team Joos Sportwagentechnik takımıyla anlaşmıştı ve burada Christian Engelhart ile takım arkadaşı olacak.

Takım, dün yayınladığı birkaç fotoğrafla 2022 sezonunda mücadele edeceği renk düzenini tanıttı.

Porsche'nin fabrika sürücüsü olan Ayhancan, "ADAC GT Masters'taki ilk yarışıma çıkmayı sabırsızlıkla bekliyorum."

"Porsche'den takım arkadaşım ve 2020 ADAC GT Masters şampiyonu Christian Engelheart ile beraber, başarı için gereken en iyi şartlara sahibiz."

"Joos Sportwagentechnik takımı ile birlikte Porsche için mümkün olan en iyi sonuçları almaya çalışacağız" dedi.

Takım patronu Michael Joos, Ayhancan hakkında "büyük ve gelecek vadeden bir yetenek" ifadelerini kullandı.

Takım bu sezon galibiyet ve şampiyonluk savaşında olmayı hedefliyor.

Seride Nicky Catsburg ve Daniel Juncadella gibi önemli isimler de yer alıyor.

Serinin ilk yarışı 23-24 Nisan tarihleri arasında Oshersleben'de gerçekleştirilecek.