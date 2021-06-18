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MotoGP / Almanya GP Haberler

Rins'in sakatlanma nedeni, bir araca çarpmasıymış

Ekleyen:
Çeviren:
Betim Aker
, Editör

Suzuki'den Alex Rins, Katalonya MotoGP yarışından önce geçirdiği bisiklet kazasının, telefonunda mesaj gönderirken bir araca çarpması sonrasında olduğunu açıkladı.

Rins'in sakatlanma nedeni, bir araca çarpmasıymış

Üç kez MotoGP yarış galibi Rins, Katalonya Grand Prix'sinde önce, Barselona pistinde bir bisiklet kazası geçirmesi nedeniyle yarışa katılamamıştı.

Bu hafta sonu düzenlenecek Almanya Grand Prix'sinden önce konuşan Rins, telefonunda ''önemli bir mesaj gönderirken'' bir araca çarptığını ve bu yüzden kaza yaptığını açıkladı.

Perşembe günü Sachsenring'de konuşan Rins, ''Evet, söylemiş olduğunuz gibi olayın doğrusu bu.  Montmelo'da kaza yaptım çünkü telefonumdan önemli bir mesaj gönderiyordum.''

''Tabii ki sürüş yaparken telefonlarımızı uzakta tutmalıyız, buna ben de dahilim. Her zaman saate bakmak için, mesaj göndermek için telefona bakıyoruz ve caddedeki diğer araçlara dikkatinizi vermelisiniz, telefona değil.''

''Bu tabii ki zor. Ancak bir insana çarpmaktansa, araca çarpmayı tercih ederim.''

''Yani, eğer yolda insanlar olsaydı ve araç orada olmasaydı neler olurdu? Çok daha kötü olaylar yaşanırdı.''

''Bu durum, [yolda telefona bakmanın tehlikeli olduğunun] açık bir örneği.'' ifadelerini kullandı.

Rins, kazadan sonra bisikletine tekrar bindiğini ve sorunsuz şekilde sürüş yaptığını ancak Barselona'da hastaneye gittiği zaman bir şeylerin sorunlu olduğunu fark ettiğini açıkladı.

''Her şeyi hatırlıyorum.''

Alex Rins, Team Suzuki MotoGP

Alex Rins, Team Suzuki MotoGP

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

''Araca çarptığım zaman, ayağa kalktım ve orada biri vardı. Bana bir şişe su verdi, bacaklarımı ve ayaklarımı temizledim. Biraz kan vardı.''

''Kolum o anda çok kötü değildi. 2015 yılında sol kolumdaki aynı kemiği kırmıştım.''

''2015 yılında kırdığım zaman, motosikletimi alıp iki tur daha sürüş yapmıştım ve sonrasında 'iyiyim ancak biraz acı hissediyorum' demiştim.''

''Kazadan sonra bisikletimi aldım, telefonsuz şekilde misafirhaneme sürdüm. Telefonumun ekranı çoktan kırılmıştı.''

''Hastaneye gittim ve geldiğimde, elimin üst kısmında bir sıvı biriktiğini gördüm. Sonrasında da belki de önemli bir hasar olabileceğini düşündüm.''

''Doktor Xavier Mir ve ekibi bana iki seçenek sundu. Ya dört hafta alçıda kalacaktım, ya da operasyon geçirip bir hafta içinde tekrar hareket edebilecektim.''

''Ben bir sürücüyüm ve mümkün olduğunca erken motosikletime geçmek istiyorum. Bu yüzden en hızlı opsiyonu seçtim.''

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