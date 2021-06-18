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MotoGP / Almanya GP Antrenman raporu

MotoGP Almanya 2. antrenman: Oliveira ve KTM lider

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

KTM'den Miguel Oliveira, MotoGP Almanya Grand Prix'sinin ikinci antrenman seansında en hızlı zamanı yakalamayı başardı.

MotoGP Almanya 2. antrenman: Oliveira ve KTM lider

Barselona yarışının galibi Oliveira, ikinci antrenman seansının başında 1:21.823'lük bir tur attı ve KTM fabrika takımıyla zirveye yerleşti.

Kısa bir süre sonra, ilk seansın en hızlı ismi olan Marc Marquez 1:21.687 yaparak liderliği almayı başardı. Ancak bu tur, Avintia çaylağı Luca Marini'nin son virajda yaptığı kaza sonrası sallanan sarı bayraklar nedeniyle iptal edildi.

Marquez, bunun üzerine Honda ile ile 1:21.656 yaparak bir başka zaman turu daha kaydedince, liderliği tekrar elde etmiş oldu.

Oliveira, daha sonra bu turu 1:21.496'ya çekti ancak Marquez 1:21.291 ile tekrar yanıt verdi ve ilk sırayı geri aldı.

Son bölümde dereceler daha da gelişti ve LCR Honda sürücüsü Takaaki Nakagami, 1:21.131 yaparak ilk sıraya yükseldi.

Yamaha fabrika takımı sürücüsü Fabio Quartararo, bu dereceyi 1:21.075'e çekse de son sözü söyleyen isim 1:20.960'lık turuyla Oliveira oldu.

Katalonya GP galibi, bu turla beraber seansı birinci sırada tamamladı ve hafta sonuna güçlü bir başlangıç yapmış oldu.

Quartararo, takım arkadaşı Vinales'in önünde ikinci olurken, kolundan ameliyat olduktan sonra ilk yarışına çıkan Alex Rins, dördüncü olarak ilk seanstaki iyi formunu devam ettirdi.

Honda'dan Pol Espargaro, seans içerisinde iki kez kaza yapmasına rağmen Nakagami'nin önünde beşinci oldu.

Aleix Espargaro, Aprilia ile yedinci olurken, Johann Zarco en iyi Ducati sürücüsü olarak sekizinci oldu. İlk 10'u Ducati fabrika takımı sürücüsü Jack Miller ve Petronas SRT'den Franco Morbidelli tamamladı.

Marquez, son bölümde sıralama denemesi yapmayan birkaç isimden biriydi ve 1:21.291'lik turuyla 12. oldu.

Bu hafta sonu yeni bir şasiyle mücadele eden Tech3 KTM sürücüsü Danilo Petrucci, 11. sırada yer alıp iyi bir performans sergiledi.

Son şampiyon Joan Mir, diğer Suzuki ile 16. sırada yer alırken Valentino Rossi, Petronas SRT ile Yamaha ile kaza yaptığı seansı 21. bitirdi.

Ducati sürücüsü Francesco Bagnaia ise 22. ve son sırada yer aldı. Ancak, son bölümde zaman turu denemesi yapmadı.

İkinci seans sonucu:

Sıra # Sürücü Motosiklet Zaman Fark
1 88 Portugal Miguel Oliveira KTM 1'20.690  
2 20 France Fabio Quartararo Yamaha 1'20.910 0.220
3 12 Spain Maverick Viñales Yamaha 1'21.023 0.333
4 42 Spain Alex Rins Suzuki 1'21.077 0.387
5 44 Spain Pol Espargaro Honda 1'21.108 0.418
6 30 Japan Takaaki Nakagami Honda 1'21.131 0.441
7 41 Spain Aleix Espargaro Aprilia 1'21.143 0.453
8 5 France Johann Zarco Ducati 1'21.181 0.491
9 43 Australia Jack Miller Ducati 1'21.192 0.502
10 21 Italy Franco Morbidelli Yamaha 1'21.228 0.538
11 9 Italy Danilo Petrucci KTM 1'21.282 0.592
12 93 Spain Marc Marquez Honda 1'21.291 0.601
13 73 Spain Alex Marquez Honda 1'21.293 0.603
14 89 Spain Jorge Martin Ducati 1'21.398 0.708
15 33 South Africa Brad Binder KTM 1'21.426 0.736
16 36 Spain Joan Mir Suzuki 1'21.453 0.763
17 27 Spain Iker Lecuona KTM 1'21.568 0.878
18 10 Italy Luca Marini Ducati 1'21.595 0.905
19 23 Italy Enea Bastianini Ducati 1'21.702 1.012
20 32 Italy Lorenzo Savadori Aprilia 1'21.878 1.188
21 46 Italy Valentino Rossi Yamaha 1'21.968 1.278
22 63 Italy Francesco Bagnaia Ducati 1'22.211 1.521
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