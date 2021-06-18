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Önceki / Marquez: "Almanya, herhangi bir sınırlamaya sahip olmadığım ilk yarış olacak"
MotoGP / Almanya GP Antrenman raporu

MotoGP Almanya 1. antrenman: Marquez lider, Quartararo ikinci

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

MotoGP Almanya Grand Prix'si öncesinde, ilk antrenman seansını Honda sürücüsü Marc Marquez ilk sırada tamamladı.

MotoGP Almanya 1. antrenman: Marquez lider, Quartararo ikinci

Almanya GP, geçen yıl COVID-19 salgını nedeniyle iptal edildiği için bir yıl aradan sonra ilk kez gerçekleştirilecek.

Ducati'den Jack Miller, İtalyan markanın 2008'den beri kazanamadığı ve 2016'den beri podyuma çıkamadığı pistte, başlangıçta 1:23.367 yaparak zirvede yer aldı.

Honda, son 10 yıllık süreçte Sachsenring'de öne çıkan takımdı ve Marc Marquez, 2010'dan bu yana katıldığı hiçbir Almanya yarışını kaybetmedi.

Altı kez MotoGP dünya şampiyonu, perşembe günü yaptığı açıklamada Almanya GP'nin fiziksel sınırlamalara sahip olmadan yarıştığı ilk GP olacağını söylemişti ve 1:22.348'le liderliği eline geçirdi. Daha sonra bu dereceyi 1:21.660'a indirdi.

Seansın bir noktasında, yeni bir aerodinamik kaplama deneyen Marquez'in hemen ardında diğer Honda sürücüleri Takaaki Nakagami ve Pol Espargaro yer alıyordu.

Ancak Yamaha sürücüsü Fabio Quartararo 1:21.828'lik turuyla Honda sürücülerinin arasına girmeyi başardı. Buna karşılık Fransız sürücü, 12. virajda büyük bir kaza yaptı. Kazadan yara almadan kurtuldu ve kısa bir süre sonra piste yeniden çıktı.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing crash

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing crash

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Marquez'in tur zamanını seans boyunca geçebilen bir isim çıkmazken, İspanyol sürücü seansı ilk sırada tamamlamış oldu. Onu 0.168 saniye geriden Quartararo takip etti.

Nakagami üçüncü olurken, sabah ikinci virajda kaza yapan Pol Espargaro dördüncü ve Aprilia'dan Aleix beşinci oldu.

Ducati sürücüleri arasında en iyisi olan Miller, 0.391 saniye geride altıncı olurken kolunu kırdığı için Katalonya GP'yi kaçıran Alex Rins, güçlü bir geri dönüş yaparak yedinci oldu.

Pramac Ducati'den Johann Zarco, Suzuki'den Joan Mir ve Yamaha'dan Maverick Vinales ilk 10'u tamamlarken, Ducati sürücüsü Francesco Bagnaia, Barselona yarışının galibi Miguel Oliveira'nın önünde 11. sırada yer aldı.

Valentino Rossi, Petronas SRT Yamaha ile zorlu bir seans geçirip 20. sırada yer alırken, takım arkadaşı Franco Morbidelli 14. oldu.

Avintia'nın çaylak sürücüleri Luca Marini 13. ve Enea Bastianini 15. sırada yer aldı.

Pramac'tan Jorge Martin seans içerisinde düşen diğer isimlerden biriydi ve 19. sırada yer aldı.

1. antrenman sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Spain Marc Marquez Honda 25 1'21.660  
2 France Fabio Quartararo Yamaha 20 1'21.828 0.168
3 Japan Takaaki Nakagami Honda 22 1'21.936 0.276
4 Spain Pol Espargaro Honda 19 1'22.010 0.350
5 Spain Aleix Espargaro Aprilia 19 1'22.040 0.380
6 Australia Jack Miller Ducati 22 1'22.051 0.391
7 Spain Alex Rins Suzuki 19 1'22.076 0.416
8 France Johann Zarco Ducati 22 1'22.148 0.488
9 Spain Joan Mir Suzuki 22 1'22.172 0.512
10 Spain Maverick Viñales Yamaha 25 1'22.253 0.593
11 Italy Francesco Bagnaia Ducati 25 1'22.260 0.600
12 Portugal Miguel Oliveira KTM 22 1'22.324 0.664
13 Italy Luca Marini Ducati 22 1'22.364 0.704
14 Italy Franco Morbidelli Yamaha 24 1'22.381 0.721
15 Italy Enea Bastianini Ducati 20 1'22.477 0.817
16 Spain Alex Marquez Honda 24 1'22.537 0.877
17 Italy Lorenzo Savadori Aprilia 21 1'22.612 0.952
18 Italy Danilo Petrucci KTM 23 1'22.646 0.986
19 Spain Jorge Martin Ducati 18 1'22.678 1.018
20 Italy Valentino Rossi Yamaha 23 1'22.691 1.031
21 Spain Iker Lecuona KTM 24 1'22.728 1.068
22 South Africa Brad Binder KTM 23 1'22.969 1.309
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