MotoGP sürücüleri, Red Bull Ring'deki yeni şikanı övdüler
MotoGP sürücüleri, Red Bull Ring pistinde 2. virajda hazırlanan yeni şikanı ilk kez denemelerinin ardından yapılan çalışmayı övdüler.
2020'deki yarışta Johann Zarco ve Franco Morbidelli'nin karıştığı korkunç kazanın ardından MotoGP sürücüleri, pistin o bölgesinde güvenlik konusunda iyileştirme yapılmasını istemişti.
Pist, 2022 MotoGP yarışında kullanılmak üzere kış döneminde bu bölgede 2a ve 2b virajları olarak adlandırılan yeni bir şikan inşa etti.
Pistin bu bölgesi, normalde düşünülene göre daha yavaş ve dar olsa da, sürücüler Cuma günkü antrenmanların ardından yapılan çalışmayı övdüler.
Ducati'den Jack Miller, "Yeni şikan piste güzel bir eklenti olmuş."
"Orası, özellikle fren noktasına gelirken tamamen kör durumda. İlk antrenmanda gördüğünüz üzere, orada birçok isim gerçekten hızlı bir şekilde size doğru yaklaştığı için genişten dönmek zorunda kaldı."
"Ancak artık anlamaya ve hissetmeye başladık. Böylece çok eğlenceli oldu."
"İçeri girerken kamberde çok farklı değişiklikler oluyor, bu yüzden motosiklet çok hareket ediyor, arka freni kısıyorum ve takvimdeki en agresif yön değişikliğinden önce gerçekten kaymasını sağlayabiliyorum."
"Çok eğlenceli. Oradan çıkışta çok fazla tümsek var, bu da işleri daha fazla karıştırıyor. Bu değişiklikle 3. virajın geçiş için daha iyi olduğunu düşünüyorum."
"Şu anda tabii ki çok daha güvenli, bu yüzden olumlu bir değişiklik." dedi.
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing
Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images
Şampiyona lideri Fabio Quartararo, her ne kadar pistin eski versiyonunu tercih ettiğini söylese de, yeni şikanın Yamaha'ya daha çok uyduğunu kabul etti.
Quartararo, "Birinci sektör zamanına bakınca, tabii ki daha iyi görünüyor. Ben eski versiyonu tercih ederim ancak günün sonunda sizin için daha hızlı ve daha iyi olanı tercih edersiniz."
"Bizim için bu şikanın olması çok daha iyi ve orası birinci viteste dönülüyor. Bu kadar yavaş olmasını beklemiyordum."
"Bisikletle piste çıktığınızda her şey çok büyük görünüyor ancak motosikletle çıktığınızda çok küçük oluyor. Bu şekilde bizim için daha iyi." dedi.
Suzuki'den Alex Rins, şikanın o bölümdeki güvenliği iyileştirdiğini kabul etti ancak pistin yeni kısmına giden yolda tümseklerin ve eski asfalttan yeni asfalta geçişin ön lastiği kilitlemeye neden olduğunu söyledi.
Rins, "Çok daha farklı ancak kesinlikle eskiye göre daha güvenli."
"Olumsuz yanı, orada lastiği daha fazla kilitliyor olmamız. Çok fazla tümsek var ve özellikle eski asfalttan yeni asfalta geçerken bunları hissediyorsunuz. Ancak tabii ki daha güvenli." dedi.
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