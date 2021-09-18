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MotoGP / San Marino GP Haberler

Misano MotoGP 3. antrenman: Bagnaia, Quartararo'nun önünde lider, Marquez kaza yaptı

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Ducati'den Francesco Bagnaia, MotoGP San Marino Grand Prix'si öncesinde 3. antrenman seansını lider tamamlarken, Marc Marquez kaza yaptı.

Misano MotoGP 3. antrenman: Bagnaia, Quartararo'nun önünde lider, Marquez kaza yaptı

Cumartesi günü yağmur altında ve kötü şartlarda geçen iki antrenman seansının ardından cumartesi günü her şey daha iyiydi ve güneş kendisini gösterdi.

Hal böyle olunca daha henüz ilk turlarını atan Aprilia sürücüsü Aleix Espargaro, kombine edilmiş derecelerde derecesini geliştiren ilk isim oldu.

Seansın ilk 10 dakikası geride kalırken Aragon yarışının galibi Bagnaia, 1:32.489'la liderdi. Seansın bitmesine 25 dakika kala, Cuma günün en hızlı ismi olan Maverick Vinales sahneye çıktı ve 1:32.200 yaparak zaman tablosunun en tepesine çıktı. Böylelikle cuma günkü formunun şans eseri olmadığını gösterdi.

Yamaha sürücüsü Quartararo, 1:32 barajını geçen ilk isimdi ve 1:31.975'lik turuyla, zaman tablosunda eski takım arkadaşı Vinales'i geride bıraktı.

Sonrasında peş peşe bazı kazalar yaşandı. Valentino Rossi, 13. virajda motosikletinin kontrolünü kaybetti ve kaza yaptı. Daha sonra bu hafta sonu özel davetle piste çıkan Stefan Bradl ve KTM'den Miguel Oliveira kaza yaptı.

Kazalar bunlarla da kalmadı. Honda sürücüsü Marc Marquez, bu yılki 19. kazasını, Carro Virajı'nda yaptı ve büyük bir kaza yapmasa da, hasar alan Honda'sını tekrar çalıştıramadı.

Marc Marquez, Repsol Honda Team

Marc Marquez, Repsol Honda Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Bu, altı kez MotoGP dünya şampiyonunun sıralama turlarının ilk bölümünde piste çıkmak zorunda kalacağı anlamına geliyor. Bu pist, kolunu çok fazla zorladığı için Marquez'in fazladan pist üstünde kalacak olması kendisi için pek de iyi olmayacak.

Marquez'in kazasından birkaç dakika önce Bagnaia, 1:32'nin altına inen ikinci isim oldu ve 1:31.936 ile seansı zirvede tamamladı.

Quartararo, Ducati sürücüsünü 0.039 saniye gerisinde ikinci olurken, Ducati fabrika takımından Jack Miller üçüncü oldu.

Son dünya şampiyonu Joan Mir seansı Vinales'in önünde dördüncü tamamlarken, Aprilia'nın diğer sürücüsü Aleix Espargaro'nun zaman turu, sarı bayrak ihlali nedeniyle silindi. Bundan ötürü de ilk onun dışına düştü.

İlk onu Suzuki'de Alex Rins, Pramac'tan Johann Zarco, Honda'dan Pol Espargaro, Pramac'tan Jorge Martin ve Espargaro'nun tur zamanının silinmesinden faydalanan Ducati test sürücüsü  Michele Pirro tamamladı. Suzuki böylelikle iki araçla birden son bölüme kaldı.

LCR'den Takaaki Nakagami son bölüme kalmayı 0.049 saniye ile kaçırıp 11. olurken, onu Bradl, Marc Marquez, Yamaha'dan Franco Morbidelli ve Aleix Espargaro takip etti. Bu isimlerin hepsi ilk bölümde mücadele edecek.

Tüm KTM sürücüleri Misano'da zorlandılar. En iyi KTM sürücüsü, 17. olan Brad Binder'di ve o da 1.096 saniye geride kaldı.

Petronas SRT sürücüsü Valentino Rossi 18. olurken, Petronas SRT ile ilk yarışına katılmaya hazırlanan Andrea Dovizioso 21. oldu.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Italy Francesco Bagnaia Ducati 19 1'31.936  
2 France Fabio Quartararo Yamaha 21 1'31.975 0.039
3 Australia Jack Miller Ducati 21 1'32.089 0.153
4 Spain Joan Mir Suzuki 23 1'32.136 0.200
5 Spain Maverick Viñales Aprilia 21 1'32.200 0.264
6 Spain Alex Rins Suzuki 22 1'32.324 0.388
7 France Johann Zarco Ducati 20 1'32.364 0.428
8 Spain Pol Espargaro Honda 19 1'32.416 0.480
9 Spain Jorge Martin Ducati 20 1'32.427 0.491
10 Italy Michele Pirro Ducati 15 1'32.432 0.496
11 Japan Takaaki Nakagami Honda 20 1'32.481 0.545
12 Germany Stefan Bradl Honda 17 1'32.550 0.614
13 Spain Marc Marquez Honda 20 1'32.637 0.701
14 Italy Franco Morbidelli Yamaha 21 1'32.644 0.708
15 Spain Alex Marquez Honda 21 1'32.807 0.871
16 Spain Aleix Espargaro Aprilia 16 1'32.838 0.902
17 Spain Iker Lecuona KTM 20 1'33.041 1.105
18 Italy Valentino Rossi Yamaha 17 1'33.053 1.117
19 Italy Enea Bastianini Ducati 20 1'33.060 1.124
20 Italy Andrea Dovizioso Yamaha 19 1'33.074 1.138
21 Italy Luca Marini Ducati 20 1'33.146 1.210
22 Portugal Miguel Oliveira KTM 19 1'33.235 1.299
23 South Africa Brad Binder KTM 19 1'33.305 1.369
24 Italy Danilo Petrucci KTM 19 1'33.325 1.389
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