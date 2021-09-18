Misano MotoGP 3. antrenman: Bagnaia, Quartararo'nun önünde lider, Marquez kaza yaptı

Cumartesi günü yağmur altında ve kötü şartlarda geçen iki antrenman seansının ardından cumartesi günü her şey daha iyiydi ve güneş kendisini gösterdi.

Hal böyle olunca daha henüz ilk turlarını atan Aprilia sürücüsü Aleix Espargaro, kombine edilmiş derecelerde derecesini geliştiren ilk isim oldu.

Seansın ilk 10 dakikası geride kalırken Aragon yarışının galibi Bagnaia, 1:32.489'la liderdi. Seansın bitmesine 25 dakika kala, Cuma günün en hızlı ismi olan Maverick Vinales sahneye çıktı ve 1:32.200 yaparak zaman tablosunun en tepesine çıktı. Böylelikle cuma günkü formunun şans eseri olmadığını gösterdi.

Yamaha sürücüsü Quartararo, 1:32 barajını geçen ilk isimdi ve 1:31.975'lik turuyla, zaman tablosunda eski takım arkadaşı Vinales'i geride bıraktı.

Sonrasında peş peşe bazı kazalar yaşandı. Valentino Rossi, 13. virajda motosikletinin kontrolünü kaybetti ve kaza yaptı. Daha sonra bu hafta sonu özel davetle piste çıkan Stefan Bradl ve KTM'den Miguel Oliveira kaza yaptı.

Kazalar bunlarla da kalmadı. Honda sürücüsü Marc Marquez, bu yılki 19. kazasını, Carro Virajı'nda yaptı ve büyük bir kaza yapmasa da, hasar alan Honda'sını tekrar çalıştıramadı.

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Bu, altı kez MotoGP dünya şampiyonunun sıralama turlarının ilk bölümünde piste çıkmak zorunda kalacağı anlamına geliyor. Bu pist, kolunu çok fazla zorladığı için Marquez'in fazladan pist üstünde kalacak olması kendisi için pek de iyi olmayacak.

Marquez'in kazasından birkaç dakika önce Bagnaia, 1:32'nin altına inen ikinci isim oldu ve 1:31.936 ile seansı zirvede tamamladı.

Quartararo, Ducati sürücüsünü 0.039 saniye gerisinde ikinci olurken, Ducati fabrika takımından Jack Miller üçüncü oldu.

Son dünya şampiyonu Joan Mir seansı Vinales'in önünde dördüncü tamamlarken, Aprilia'nın diğer sürücüsü Aleix Espargaro'nun zaman turu, sarı bayrak ihlali nedeniyle silindi. Bundan ötürü de ilk onun dışına düştü.

İlk onu Suzuki'de Alex Rins, Pramac'tan Johann Zarco, Honda'dan Pol Espargaro, Pramac'tan Jorge Martin ve Espargaro'nun tur zamanının silinmesinden faydalanan Ducati test sürücüsü Michele Pirro tamamladı. Suzuki böylelikle iki araçla birden son bölüme kaldı.

LCR'den Takaaki Nakagami son bölüme kalmayı 0.049 saniye ile kaçırıp 11. olurken, onu Bradl, Marc Marquez, Yamaha'dan Franco Morbidelli ve Aleix Espargaro takip etti. Bu isimlerin hepsi ilk bölümde mücadele edecek.

Tüm KTM sürücüleri Misano'da zorlandılar. En iyi KTM sürücüsü, 17. olan Brad Binder'di ve o da 1.096 saniye geride kaldı.

Petronas SRT sürücüsü Valentino Rossi 18. olurken, Petronas SRT ile ilk yarışına katılmaya hazırlanan Andrea Dovizioso 21. oldu.

Seans sonucu: