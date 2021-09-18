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MotoGP / San Marino GP Sıralama turları raporu

MotoGP Misano: Bagnaia arka arkaya ikici kez pole'de, Quartararo kaza yaptı!

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

2021 MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 14. yarışı olan San Marino Grand Prix'sinde pole pozisyonu Ducati sürücüsü Francesco Bagnaia'nın oldu.

MotoGP Misano: Bagnaia arka arkaya ikici kez pole'de, Quartararo kaza yaptı!

Sıralama turlarının son bölümü 15 dakika üzerinden gerçekleştirildi ve beklendiği üzere pole pozisyonu savaşı oldukça heyecanlıydı

İlk beş dakika geride kalırken Fabio Quartararo 1:32.097 yaptı ve ilk sırayı  eline geçirmeyi başardı. Daha sonra Aprilia sürücüsü Aleix Espargaro 1:31.937 yaptı ve bu bölümde 1:32'nin altına inen ilk isim oldu.

Saniyeler sonra gridin tek turdaki hızlı isimlerinden Jorge Martin 1:31.807 yaptı. Ancak onun da liderliği kısa sürdü çünkü son yarışın galibi Francesco Bagnaia 1:31.664 yaptı.

Sonrasında gözler Quartararo'ya döndü ve Bagnaia ile aynı lastik seçimine sahip olan Fransız sürücü, dört sektörde birden kırmızı dereceyi yaparak, 1:31.367 ile ilk sıraya oturdu.

Böylelikle ilk denemelerin ardından zaman tablosunun en tepesinde Quartararo yer aldı.

Kısa bir aranın ardından sürücüler bitime beş dakika kala tekrar piste çıktılar.

Bitime dört dakika kala Marc Marquez, Honda'sının kontrolünü kaybetti ve dokuzuncu virajda kaza yaparak seansa veda etti. Saniyeler sonra 15. virajda bu kez Aleix Espargaro kaza yaptı ve o da seansa veda etti.

Bundan ötürü kısa bir sarı bayrak periyodu oldu.

Bagnaia, bitime yaklaşık iki dakika kala peş peşe hızlı sektörler yaptı ve son bölümde hata yapmayarak 1:31.065'le zirveyi eline geçirdi. Bu, aynı zamanda tur rekorunu da kırdığı anlamına geliyordu.

Gözler yeniden Quartararo'ya çevrildi ve Fransız sürücü, son zaman turuna başlarken ilk virajda kontrolü kaybetti ve kaza yaptı. Bu da derecesini geliştiremediği anlamına geliyordu.

Seansın kalan kısmında Bagnaia'nın derecesini geçebilen bir isim çıkmadı ve Ducati sürücüsü arka arkaya ikinci pole pozisyonunu kazandı.

Jackj Miller son anlarda attığı turla beraber Ducati'yi ikinci sıraya tşıdı ve İtalyan üretici seansı 1-2 tamamlamış oldu.

Quartararo son anlarda yerde kalmasının ardından üçüncü olurken, Martin dördüncü ve Johann Zarco beşinci oldu.

Pol Espargaro, anlarda attığı turla altıncı olurken, Marc Marquez yedinci, Aleix Espargaro sekizinci ve Alex Rins dokuzuncu oldu.

İlk onu Aprilia ile ikinci yarışına katılmaya hazırlanan Maverick Vinales tamamladı.

Joan Mir, zorlu bir seans geçirmesinin ardından ancak 11. olurken, Enea Bastianini ise 12. sırada yer aldı.

Q2 sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Italy Francesco Bagnaia Ducati 9 1'31.065  
2 Australia Jack Miller Ducati 8 1'31.314 0.249
3 France Fabio Quartararo Yamaha 7 1'31.367 0.302
4 Spain Jorge Martin Ducati 9 1'31.663 0.598
5 France Johann Zarco Ducati 8 1'31.836 0.771
6 Spain Pol Espargaro Honda 8 1'31.923 0.858
7 Spain Marc Marquez Honda 5 1'31.935 0.870
8 Spain Aleix Espargaro Aprilia 4 1'31.937 0.872
9 Spain Alex Rins Suzuki 8 1'32.017 0.952
10 Spain Maverick Viñales Aprilia 7 1'32.121 1.056
11 Spain Joan Mir Suzuki 7 1'32.426 1.361
12 Italy Enea Bastianini Ducati 7 1'32.461 1.396
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Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Q1 - Birinci bölüm: Bastianini ve Marquez son bölüme kaldı

Sıralama turlarının ilk bölümü genel olarak Enea Bastianini'nin üstünlüğüyle geçti ve genç pilot, daha ilk dakikalarda aldığı liderliği seans boyunca koruyarak son bölüme kalmayı başardı.

Marc Marquez, son bölümde attığı turla beraber seansı ikinci sırada tamamlayarak, pole pozisyonu mücadelesinin verildiği son bölüme kalan ikinci isim oldu.

Seans içerisinde Valentino Rossi ve Brad Binder kaza yaptı. Rossi'nin motosikleti epey hasar gördü. Ayrıca Bastianini, seans sonrası pite geliş turunda ufak bir kaza yaptı fakat bu onun son bölüme katılması engel olmadı.

Takaaki Nakagami, Marquez'in 0.2 saniye gerisinde kalmasının ardından bu bölümü üçüncü bitirdi ve yarışa 13. sıradan başlama hakkı elde etti.

Assen'den bu yana MotoGP'de yer alamayan Franco Morbidelli ise, Yamaha fabrika takımıyla katıldığı ilk sıralama turlarında son bölüme kalamadı ve yarışa 16. başlayacak.

Petronas SRT sürücüleri Rossi ve Andrea Dovizioso, seansı son iki sırada tamamladılar. Dovizioso, Petronas SRT ile ilk sıralama turlarında, Rossi'nin turundan 0.1 saniye yavaş kaldı ve sonuncu oldu.

Q1 sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Italy Enea Bastianini Ducati 7 1'31.876  
2 Spain Marc Marquez Honda 8 1'32.029 0.153
3 Japan Takaaki Nakagami Honda 8 1'32.210 0.334
4 Italy Michele Pirro Ducati 7 1'32.287 0.411
5 Italy Luca Marini Ducati 7 1'32.289 0.413
6 Italy Franco Morbidelli Yamaha 8 1'32.296 0.420
7 South Africa Brad Binder KTM 6 1'32.427 0.551
8 Germany Stefan Bradl Honda 8 1'32.439 0.563
9 Spain Alex Marquez Honda 8 1'32.476 0.600
10 Spain Iker Lecuona KTM 8 1'32.481 0.605
11 Portugal Miguel Oliveira KTM 8 1'32.821 0.945
12 Italy Danilo Petrucci KTM 8 1'32.891 1.015
13 Italy Valentino Rossi Yamaha 6 1'32.967 1.091
14 Italy Andrea Dovizioso Yamaha 8 1'33.098 1.222
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Enea Bastianini, Esponsorama Racing

Enea Bastianini, Esponsorama Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

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Misano MotoGP 3. antrenman: Bagnaia, Quartararo'nun önünde lider, Marquez kaza yaptı

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