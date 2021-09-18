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Vinales, antrenmanları lider tamamlasa da pozisyonu düşünmüyor

Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Aprilia sürücüsü Maverick Vinales, San Marino'da cuma gününü zirvede tamamlamasının sakinleşmesinde yardımcı olduğunu ancak şu an için pozisyonlara dair bir düşüncesinin olmadığını söyledi.

Vinales, antrenmanları lider tamamlasa da pozisyonu düşünmüyor

Geçen hafta sonu Aragon'da Aprilia ile resmen yarışmaya başlayan Vinales, daha önce Aprilia ile iki gün test yaptığı Misano'ya dönmüş oldu.

Vinales, yağmurlu 1. seansta en başından itibaren hızlıydı ve ardından kuru zeminde de en hızlı turu atarak günü ilk sırada tamamladı.

Vinales, "Genel olarak hislerim iyiydi ancak Alcaniz'de olduğu gibi şu anda pozisyon ya da performans hakkında bir düşüncemiz yok."

"Şu anda hislere odaklanmamız gerektiğini, öğrenme sürecine odaklanıp öğrenmeye devam etmemiz gerektiğini biliyoruz."

"Takım da ben de bunu biliyoruz. Bu yüzden birçok şeyi anlamaya devam etmeliyiz ancak önde olmak iyi bir şey, orası kesin."

"Bu, çok daha sakin ve rahat hissetmenizi sağlıyor çünkü hıza sahip olduğunuzu hissediyorsunuz. Ancak her şey zaman alıyor. Çok sakin kalmalı ve sağlam adımlar atmalıyız."

"Bunu yapmaya çalışıyoruz ve bugün en önemlisi motosikleti yağmurda denememdi. Testlerde çok fazla su olduğu için tek bir tur atabilmiştim."

"Gerçekten iyi potansiyele var gibi hissettiriyor, bu açıdan iyiydi. Gerçekten güzeldi çünkü motosikletten iyi geri bildirim aldım. Bu çok değerli." dedi.

Aragon'dan sonra Vinales'in gelişmesi gereken alanlardan birisi viraj girişiydi. Vinales, Misano'da testlerin ardından daha hızlı turlar atabildiğini ve bu alanda gelişme kaydettiğini söyledi.

Vinales, "Evet, çok daha fazlasını hissedebildim ancak Alcaniz'de her şey biraz farklıydı."

"İlk yarıştı, ilk defa yarış hafta sonu mesafesi kat ediyordum ve oldukça zordu."

"Şimdi ise Misano'dayız, burada daha fazla tur attım, çok daha fazlasını anladım ve doğrudan, testlerden daha hızlıydım."

"Bu açıdan ileri yönde adım attığımızı söyleyebilirim. Bu benim için günün olumlu tarafıydı." dedi.

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