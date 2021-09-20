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MotoGP / San Marino GP Haberler

Mir artık "daha iyi bir sürücü" olmasına rağmen şampiyonluğu kazanamaması nedeniyle kızgın

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Suzuki sürücüsü Joan Mir, şampiyon olduğu 2020'den "daha iyi bir sürücü olduğuma" inanıyor ve 2021 MotoGP şampiyonluğunu ellerinden kayıp gitmesi nedeniyle "biraz kızgın" olduğunu söylüyor.

Mir artık "daha iyi bir sürücü" olmasına rağmen şampiyonluğu kazanamaması nedeniyle kızgın

Son dünya şampiyonu, pazar günü Misano'da gerçekleştirilen San Marino Grand Prix'sini son turda pist sınırlarını aştığı için altıncı sırada tamamladı.

Fakat Fabio Quartararo'nun yarışı ikinci bitirmesi birlikte, artık şampiyona üçüncüsü Mir'le Fransız sürücü arasında 67 puan var ve bitime sadece dört yarış kaldı.

Mir, 2021'de daha iyi sürdüğünü ancak Suzuki'nin 2020'den bu yana GSX-RR'ı çok az geliştirdiği için şu an şampiyonluk için savaşamadığını düşünüyor.

Buna rağmen Mir, sezonun son yarışlarını 2022 sezonuna daha iyi hazırlanmak için bir fırsat olarak görüyor.

Mir, "Elbette biraz kızgınım çünkü bu yıl sahip olduğum potansiyeli biliyorum. Yine kızgınım çünkü şu anda daha iyi sürüyorum, daha az hata yapıyorum, daha iyi bir pilotum ve buna rağmen şampiyonluğu kazanamayacağım."

"Bunu anlamak kolay değil. Fakat Suzuki de aynı yöne gidiyor ve bunu söylemek beni mutlu ediyor."

"Hepimiz neler olduğunu ve ellerinden geldiğinde zorladıklarını görüyoruz."

"Bence sıradaki yarışları, sezon öncesi gibi görebileceğimizi düşünüyorum. Her yarış motosiklette ihtiyacımız olan bilgileri almak ve bazı ilerlemeler kaydetmek için bir fırsat olacak. En mantıklı yol bu."

Mir, sezonun kalan kısmında büyük riskler alma niyetinde olmasa bile Suzuki'nin bu yılki ilk galibiyetini alması için normalden daha fazla risk alabileceğini düşünüyor.

"Yarışları kazanma ve yarışın sonunda geçiş yapma ya da bu bir şey için fırsatım olursa, sıfır puan çekmemin bir önemi olmayacak."

Joan Mir, Team Suzuki MotoGP

Joan Mir, Team Suzuki MotoGP

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Yani bu, her şeyi biraz değiştiriyor. Fakat o yarışı kazanmak için önce fırsatım olmalı."

"Her zaman gerekli riskleri alıyorum, her zaman geçiş yapmaya çalışıyorum. Risk almadığımı söyleyemezsiniz. Bu, hiç değişmeyecek. Fakat artık hata yapabilirim. Bu benim için önemli."

"Bugün açıkçası çok eğlendim. Son turda sanki dördüncülükten fazlası için yarışıyor gibiydik. Bu yüzden Marc [Marquez] ve Jack [Miller] ile savaşırken keyif aldım.”

Mir, Suzuki'nin gelecek yılki sezonun ilk yarışından itibaren 2022 şampiyonluğunu almasını sağlamak adına zaten Japon üretici ile konuştuğunu ve söylüyor.

"Bunu konuştuk ve hemen anladılar, hemen tepki verdiklerini hissettim.  Tabii ki bir sürücü olarak her zaman daha fazlasını elde etmeye çalışıyorsunuz. Fakat şu anda yaptıkları işten şikayet edemem çünkü bence iyi şeyler getirmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar."

"Elbette hayal kırıklığına uğradım çünkü ilk yarışa farklı bir şekilde başlasaydık, şimdi eminim ki farklı bir durumda olurduk."

"Fakat biz bir takımız, hatalarımızdan ders çıkarıyoruz ve şimdi aynı yöne gittiğimize eminim."

"Birkaç ay önce bundan emin oldum ve şimdi çok çalıştıklarını biliyorum."

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