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Quartararo, risklere rağmen zirvede performanstan keyif alıyor

Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Yamaha sürücüsü Fabio Quartararo, Emilia-Romagna GP boyunca birçok kez kazaya karışmaya yaklaştığını ancak tamamen sınırda sürmekten keyif aldığını söyledi.

Quartararo, risklere rağmen zirvede performanstan keyif alıyor

Yarışın başında diğer Ducati sürücüleri Jorge Martin ve Jack Miller ile mücadele etmek zorunda kalan Quartararo, onları geçtikten sonra Francesco Bagnaia'yı yakalamayı başardı.

Quartararo yarışı ikinci sırada tamamladı ve sezonun bitmesine 4 yarış kala en yakın rakibi Bagnaia ile fark 48'e düştü.

Quartararo, Bagnaia'yı kovaladığı bölümde birçok kez kaza yapmaya yaklaştığını ancak zirvede sürmekten keyif aldığını belirtti.

Quartararo, "Dürüst olmak gerekirse 3-4 defa yere düşmeye çok yaklaştım. Birisi Jack ile oldu. Genişten dönmüştü, ben de genişten döndüm."

"Ön tarafı tamamen kaybettim, bu sayede Pecco büyük avantaj sağladı. Ancak evet, 2., 3. ve 13. virajlarda Pecco'yu kovalamaya çalışırken, tamamen sınırdaydım ve dürüst olayım, bu tür sürüşten keyif alıyorum."

"Ve Pecco'yu kovalarken takımın bana sürekli olarak  2.7 sn, 2.6 sn, 2.3 sn şeklinde yakaladığımı söylemesi beni motive etti."

"Pecco'yu yakalamak bir hikaye, onu geçmek ise başka bir hikayeydi. Çizgileri konusunda çok iyiydi ve hiçbir şey yapamadım." dedi.

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Quartararo ayrıca, Misano'daki yarışın kariyerinin en iyi MotoGP yarışı olduğunu ve şampiyonluk şansını düşünmekten ziyade sürekli olarak sınırları zorladığını söyledi.

Quartararo, "Tabii ki galibiyet tamamen farklı bir şey ancak ilk defa ikincilikten mutluyum. Şampiyona açısından değil, her şeyimi verdiğim için mutluyum."

"Ayrıca, yarışın başında Jack ve Martin ile sanki son turdaymışız gibi mücadele ettim. Jack'i hiç beklemediğim bir yerde geçtim." 

"Son turda Pecco'nun biraz gerisinde kaldım çünkü 4. ve 5. virajlarda Jack'ten biraz daha güçlüydü. Onu 6. virajda geçmek istedim ancak çok gerideydim ve çok fazla spin yaşıyordum."

"Ardından 3. sektörde yarışın son turu olsa da o sanki hızlı tur atıyor gibiydi."

"12. virajdaki yatma açısını gördüğümde 'Artık sakin olmanın zamanı' dedim. Gerçekten hoş ve en çok keyif aldığım yarıştı." dedi.

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