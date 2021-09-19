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MotoGP / San Marino GP Haberler

Bagnaia, 2020'deki Misano kazasını tekrarlamaktan korkmuş

Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Ducati sürücüsü Francesco Bagnaia, Misano'da kazandığı yarışın son turlarında geçen sene yine galibiyete giderken düştüğü gibi düşmekten korktuğunu kabul etti.

Bagnaia, 2020'deki Misano kazasını tekrarlamaktan korkmuş

Bagnaia, geçen seneki Emilia-Romagna GP'yi starttan itibaren lider götürmüştü ve galibiyete doğru gidiyordu ancak son bölümde kaza yaptı.

Bagnia, 2021'de yine üstün bir yarış geçirdi ve son bölümde Fabio Quartararo'dan gelen baskıya rağmen damalı bayrağı ilk sırada görerek art arda ikinci zaferini aldı.

Bagnaia, geçen sene 6. virajda geçirdiği kazayı tekrarlamaktan endişe duyduğunu kabul etti ve yarışın bitmesine 7 tur kala ilk virajda neredeyse düşeceğini söyledi.

Bagnaia, "Son 6 turda geçen seneki aynı hatayı yapmaktan korktum çünkü hep '6. virajda kaza yapma' diye düşünüyordum."

"Ancak yarışın bitmesine 7 tur kala, 1. virajda kaza yapmaya yaklaştım. Orada bir tümsek var ve ön tarafı kaybetmeye yakındım."

"Bu yüzden kaza yapmaktan korktum. Ancak bu yüzden daha zor değildi." dedi.

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Bagnaia yarışa yumuşak lastiklerle başladı ve son bölümdeki performans düşüşü öncesinde fark açmaya çalıştı. Quartararo ise orta lastiklerle yarışın son bölümünde daha güçlü performans sergiledi.

Aragon'da Marc Marquez'i arkasında tutarak ilk MotoGP zaferini alan Bagnaia, bu sefer de Quartararo'dan gelen yoğun baskıya rağmen önde kalmayı başardı ve kendi evinde zafere ulaştı.

Hangi yarışta ilk sırayı korumanın daha zor olduğunun sorulması üzerine Bagnaia, "Benim için bu daha zordu çünkü burası daha kısa bir pist ve daha fazla tur var. Burası fiziksel açıdan daha zor bir pist çünkü rahatlayabileceğiniz alan yok."

"Aragon'da düzlükte daha fazla zaman geçiriyorsunuz, bu sayede daha fazla nefes alabiliyorsunuz."

"Aradaki farka bakıyordum ve her tur farkı azaltıyordu. Bu yüzden o bölümde konsantre kalmak çok zordu."

"Böyle olacağını biliyordum çünkü yarışın başında bu şekilde zorlarsanız, son bölümde daha az yol tutuşu olur. Bu yüzden bu yarış benim için biraz daha zordu." şeklinde cevap verdi.

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