Miller: “2016 Assen’de yaptığım shoey, Honda’ya bir göndermeydi”

Miller, 2014 Moto3 sezonunu ikinci tamamladıktan sonra LCR Honda ile 3 yıllık bir anlaşma imzalamıştı. Ancak bu anlaşma direkt olarak Honda ile yapılmıştı.

Açık sınıfa dahil olan RC213V-RS motosikletinde zorlanan Miller, pist dışındaki davranışlarıyla da Honda’dan eleştiri almıştı.

2016’da Marc VDS takımına geçen ve RC213V’yi kullanan Miller yine zorlanmış, ancak sansasyonel şekilde yağmur altındaki Assen yarışını kazanmıştı. Bu, 10 yıl sonra ilk kez bir uydu takımı sürücüsünün bir MotoGP yarışı kazanması anlamına geliyordu.

Podyumda botuna şampanya döküp içen Miller’ın bu sevinci, daha sonra Formula 1 sürücüsü Daniel Ricciardo tarafından tekrarlanmış ve birçok kişi bu sevincin Ricciardo’ya özgü olduğunu düşünmüştü.

Yarıştan sonraki bu sevinç gösterisi hakkında BT Sports’a konuşan Miller, “Shoey, küçük bir göndermeydi. Çünkü MotoGP’deki ilk yılımda davranışlarım yüzünden sorunlar yaşıyordum.”

“Bir partide shoey yaptığım için Honda’dan para cezası almıştım.”

“Yarışı kazandığımda ise, bunu tekrar yaparsam ceza veremeyeceklerini düşündüm!” dedi.

2016 Assen yarışındaki yoğun yağmur, yarışın durdurulmasına sebep olmuştu. Miller, o sırada kariyerinin en iyi sonucu olabilecek olan yedinci sıradaydı ve yarışa devam etme konusunda pek istekli olmadığını söyledi.

“Yarışın ortasında başlayan yağmur çok şiddetliydi.”

“Avustralya’da, Kuzey Queensland’deki yağmurlar dışında böyle bir yağmur görmemiştim. Pist üzerinde çok fazla su birikmişti.”

“Bu kadar güçlü bir MotoGP motosikletinin üzerindeyken, çok fazla patinajda kalıyorduk, gazı açamıyorduk. Yani çok tehlikeliydi.”

“Dürüst olmak gerekirse, o şartlarda yedinciliği kabul edebilirdim.”

“Daha sonra, yarışın kaldığı yerden devam edeceğini söylediler. Ben ise tekrar piste çıkmayı istemiyordum, yedinciliğe razıydım.”

Geçtiğimiz sezon fabrika destekli Pramac Ducati ile yarışan Miller, aldığı beş podyumla beraber şampiyonayı sekizinci sırada tamamladı ve 2021 fabrika Ducati takımının motosikletlerinden biri için favori durumda.