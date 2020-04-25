Michelin, yeni lastiklerin Yamaha ve Suzuki'ye avantaj sağladığını yalanladı

Fransız lastik üreticisi iki sene içerisinde ilk defa yeni bir arka lastik düzenlemesi yaptı ve sürücüler, bu yeni lastikleri Sepang ve Katar'da yapılan sezon öncesi testlerinde deneme şansı yakaladılar.

Bu testler sırasında, 2020 için geliştirilen lastiklerin artan yol tutuşunun, daha az viraj hızı taşıyan motosikletlere daha uygun olduğu konusunda bir görüş oluştu, ki bunlar da Yamaha ve Suzuki oluyor.

Bu görüş, her iki üreticinin birden testlerin tüm günlerini ilk sırada bitirmesi ile daha da netlik kazandı. Petronas Yamaha sürücüsü Fabio Quartararo, Sepang testlerinin tamamında en hızlı turu elde ederken fabrika Yamaha sürücüsü Maverick Vinales, Katar testlerinin geneldeki en hızlı turunu attı.

Ancak Taramasso, Yamaha ve Suzuki'nin elde ettiği herhangi bir avantajın, diğer üreticilerin lastiğe alışması ile beraber ortadan kalkacağı konusunda emin olduğunu açıkladı.

Motorsport.com'a konuşan Taramasso şunları söyledi: "Dürüst olmak gerekirse böyle bir şeyi beklemiyordum, çünkü 2019'da yaptığımız testlerde tüm motosikletlerden pozitif geri dönüşler aldık. Belirli bir sürücünün veya motosikletin zorlandığını gözlemlemedik."

"Bu durum bu seneki Sepang ve Katar testlerinde ortaya çıktı, ancak bana göre daha çok alışmayla alakalı ve farklı tip motosikletlere olan uyumlarıyla hiçbir alakası yok. Daha çok, en iyi performansı en hızlı şekilde yakalamakla alakalı."

"Normalde, daha çok yol tutuş ortaya koyan bir lastik olduğunda, herkes avantaj yakalamaya çalışabilir: bazıları virajlarda bunu bulabilir, diğerleri çekiş sırasında, motosikleti düzeltmeye çalışıp gücü verdiğiniz sırada da bulabilir."

"Ancak nasıl kullanıldığı anlaşılınca, herkes bir avantaja sahip olacak."

Yeni RC213V'si ile zorlu bir Katar testi geçiren ve testlerin son gününde geçen seneki motosikletine geçiş yapan Honda sürücüsü Marc Marquez de yeni lastiklerin bir süre sonra herkese bir kazanç getireceği görüşünde.

Marquez şunları söyledi: "Yeni lastiklerden şüpheleniyorduk, ancak onları 2019 motosikleti ile denediğimizde gördük ki problem lastiklerde değildi, hiçbir şey değişmedi."

"Daha çok yol tutuşa sahipler ve böylece motosikleti daha çok yatırabiliyorsunuz. Bu, şu anda Suzuki ve Yamaha için iyi bir özellik, ancak uzun vadede herkes için daha iyi olacak, çünkü daha istikrarlı bir lastik."