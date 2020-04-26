Rossi, 2021 kararını yarışlar başlamadan önce verecek

Yedi kez MotoGP dünya şampiyonu Rossi’nin sözleşmesi, bu sene sonunda bitiyor ve fabrika takımındaki yerini 2019’un dikkat çekici çaylağı Fabio Quartararo’ya bırakacak.

Yamaha, yarışmaya devam etmesi halinde Rossi’ye Petronas SRT uydu takımında tam fabrika desteği vereceğini açıklamıştı.

Rossi, devam edip etmeme kararını sezonun ilk sekiz yarışı sonrasında vermeyi düşünüyordu, ancak koronavirüs nedeniyle sezon henüz başlayamamış durumda.

Sezonun en erken Ağustos ayındaki Çekya Grand Prix’si ile başlaması bekleniyor. Rossi, artık bu tarihten önce yarışmaya devam edip etmeme kararını vermesi gerektiğini kabul etti.

Yamaha’nın düzenlediği sosyal medya röportajında konuşan Rossi, “Zor bir durum içerisindeyim, çünkü ilk seçeneğim devam etmeye çalışmaktı. Çünkü yeteri kadar motivasyona sahibim ve devam etmek istiyorum.”

“Ancak rekabetçilik seviyesini anlamak çok önemli. Geçen senenin ikinci yarısında çok zorlandık ve birçok kez çok yavaştım ve ilk beş sıra için savaşamadım.”

“Yani fabrika takımı ile bir senem daha var ve karar vermek için zamana ihtiyacım var.”

“Daha güçlü olup olamayacağımı anlamak için beş, altı yarışa ihtiyacım olduğunu düşünüyorum.”

“Ancak sorun, yarışların olmaması. Virüs sebebiyle yarış yapamıyoruz.”

“Kararımı, yarışlar başlamadan önce vermem gerekeceğini düşünüyorum. Çünkü en iyi ihtimalle, sezonun ikinci yarısında yarışmaya başlayacağız.”

“Yani her şeyin Ağustos veya Eylül civarında iyi olacağını umuyoruz.”

“Bu yüzden, kararımı bu tarihten önce vermem gerekiyor. Ancak yine de devam etmek istiyorum, ama bu kararı hiç yarış yapmadan önce vermem gerekiyor.”

“Elbette yarışmayı bırakmanın en iyi yolu bu değil, çünkü belki de 2020’de hiç yarışmayız.”

“Bu yüzden başka bir sezona daha katılmak ve gelecek senenin sonunda bırakmam daha adil olur.”

“Yani 2021’de devam etmeyi umuyorum.” ifadelerini kullandı.